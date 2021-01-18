О чем пишут грузинские газеты: можно ли победить коронавирус без вакцины?

Какие внутренние процессы начинаются в правящей партии, почему новый лидер "Единого национального движения" ополчился против бывшего соратника и можно ли победить пандемию коронавируса без вакцины - главные темы в грузинской прессе

В Грузии новая политическая реальность

После ухода Бидзины Иванишвили из партии появилась новая политическая реальность как в стране, так и внутри партии. На съезде "Грузинской мечты - демократической Грузии" председателем партии единогласно был избран Ираклий Кобахидзе, который заменил Иванишвили, пишет газета "Резонанси".

По мнению аналитиков, такой выбор обусловлен тем, что у Кобахидзе нет потенциала стать независимым политическим игроком, а другие лидеры партии, у которых есть амбиции этого, продолжают бороться за влияние внутри "Мечты", и победивший в этой внутрипартийной конкуренции определится по результатам местных выборов, запланированных на этот год.

По словам аналитика Вахтанга Дзабирадзе, решение о назначении Ираклия Кобахидзе председателем партии принял Бидзина Иванишвили, поэтому Каха Каладзе, Георгий Гахария, Ираклий Гарибашвили и другие вынуждены смириться с этим, нравится им это или нет.

Кроме того, аналитик полагает, что это решение обусловлено тем, что Иванишвили больше всего доверяет Кобахидзе и имеет опыт руководства партией.

"Если учесть все это комплексно, у него есть все данные, с точки зрения Иванишвили, чтобы руководить партией. Похоже, что в основном это были те обстоятельства, по которым Иванишвили избрал его председателем партии. Кроме того, Гахария и Каладзе занимают довольно ответственные должности, и параллельно они являются более независимыми политическими фигурами, что является дополнительной угрозой для Иванишвили. А Кобахидзе – тот человек, который говорит и делает то, что нравится Иванишвили и что он хочет", - сказал Дзабирадзе газете "Резонанси".

Аналитик также считает, что решение обусловлено тем, что Кобахидзе отличается жесткой позицией по отношению к оппозиции, что приемлемо для Иванишвили.

"Учитывая, что Кобахидзе является для оппозиции достаточно неприемлемой фигурой, это также стало главным критерием его назначения на эту должность. Иванишвили сейчас не мог выдвинуть кандидатуру, желаемую для оппозиции", - сказал Дзабирадзе.

По его словам, конечно, несколько групп в "Мечте" постараются усилить свое влияние, особенно на фоне заявления Иванишвили об уходе из политики.

"Однако так ли это на самом деле, никто не знает. Поэтому, если группы Гахария, Каладзе и Гарибашвили, которые являются самыми влиятельными, будут усилены, они все равно будут бояться тени Иванишвили. Особенно сейчас к выборам в самоуправление им не нужна внутренняя конфронтация, и они будут пытаться сосуществовать вместе", - сказал Дзабирадзе.

Что скрывает новый председатель "Нацдвижения"?

Критическое заявление нового председателя "Единого национального движения" Ники Мелия в адрес одного из бывших лидеров партии Вано Мерабишвили вызвало много вопросов, пишет газета "Резонанси".

"Резонанси" пыталась получить дополнительную информацию по этому поводу у других лидеров "Национального движения", но безуспешно.

Мелия заявил, что не может ничего хорошего сказать о Вано Мерабишвили и если начнет говорить, то может потолок рухнуть и пол провалиться по всей стране в целом, а не только в партии. При этом добавил, что не хочет лить воду на мельницу Иванишвили.

Аналитик Ника Читадзе заявил, что не знает причин этой критики, хотя не согласен с оценкой Мелия.

"Я уважаю Нику Мелия, он мой друг, а господина Мерабишвили знаю издалека, хотя не могу сказать ничего плохого. Я не знаю, в чем Мелия обвиняет Мерабишвили. Возможно, он ошибся в бытность министром внутренних дел, не могу точно сказать. Поэтому Мелия должен точно обосновать, в чем его обвиняет", - сказал Читадзе газете "Резонанси".

По словам аналитика, с другой стороны, когда Мерабишвили вышел из тюрьмы, он сказал, что отказывается от всех должностей.

"Он также сказал, что переживает из-за существующих проблем между "Национальным движением" и "Европейской Грузией", когда "Европейская Грузия" отделилась от "Национального движения", и я думаю, что он продемонстрировал гражданскую позицию. Мелия должен обосновать свою позицию, хотя все это не должно перерасти в противостояние", - сказал Читадзе.

Победить пандемию без вакцины невозможно

Ни одну пандемию в мире не побеждали без вакцины, заявила руководитель боксированного отделения Тбилисской инфекционный больницы Марина Энделадзе, пишет газета "Резонанси".

"Невозможно, чтобы люди постоянно жили под регуляциями. Поэтому единственный надежный выход – это вакцинация", - сказала Энделадзе.

По ее словам, вакцинация в Грузии будет в первом квартале и на первом этапе малой дозой.

"Как мне известно, страна готовится, чтобы в дальнейшем вакцинация была массовой. В первую очередь будут привиты риск-группы. Вакцинация сократит случаи заражения, но параллельно пока придется соблюдать регуляции", - сказала Энделадзе.

Эпидемиолог Ираклий Хмаладзе считает, что создание так называемого стадного иммунитета начинается с вакцинации 30% населения, при этом отметил, чем больше, тем лучше.

"Чем больше, тем лучше, но начинается с 30%. В целом так рассчитывается, если это количество в стране будет привито – это уже хорошо. В первую очередь, речь идет о риск-группах, врачах, сотрудниках различных силовых структур и так далее. Вообще, в нормальной стране все должны быть привиты", - сказал Хмаладзе газете "Резонанси".

При этом отметил, что об этом нужно говорить тогда, когда вакцина будет действительно подтверждена и безопасна.

Обзор подготовлен на основе материалов газеты "Резонанси"