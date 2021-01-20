Уровень инфляции в Грузии резко снизился: в чем причина падения цен

В декабре, по сравнению с ноябрем, уровень инфляции составил минус 1%. В ноябре месячная инфляция составляла 0,9%

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Годовая инфляция (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года) в Грузии составила 2,4%, при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).

Таким образом, впервые с февраля 2019 года (2,3%) годовой уровень инфляции оказался меньше целевого показателя.

В декабре, по сравнению с ноябрем, уровень инфляции составил минус 1%. В ноябре месячная инфляция составляла 0,9%.

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По данным "Сакстата", за декабрь больше всего цены снизились на коммунальные услуги – на 22%. В то же время цены на продовольствие выросли на 2,1%, на транспорт – 2,4%.

Причины снижения цен на коммунальные услуги

Согласно разъяснениям "Сакстата", причиной снижения уровня инфляции в декабре стала программа правительства по субсидированию определенной категории населения расходов на коммунальные услуги. При этом природный газ и электричество субсидируются непосредственно в соответствии с их потреблением, а услуги водоснабжения и очистки – в соответствии с количеством потребляемой электроэнергии.

В период пандемии властями Грузии было принято решение субсидировать расходы на коммунальные услуги гражданам, чье пользование электроэнергии не превышает 200 кВт/час и не более 200 кубометров природного газа.

"В соответствии с Международной методикой расчета индекса потребительских цен, предложенной МВФ, для расчета уровня инфляции используется плата, уплачиваемая непосредственно потребителем. То есть потребительская цена включает все платежи, но не включает субсидии. Таким образом, абоненты, участвующие в госпрограмме, в декабре были полностью субсидированы, то есть тариф был равен 0. Для остальных абонентов тариф остался без изменений", – говорится в сообщении "Сакстата".

В ведомстве отмечают, что результат субсидии был учтен при расчете уровня инфляции в декабре, что несколько снизило годовой уровень инфляции по сравнению с динамикой предыдущих месяцев.

Как менялась инфляция с начала года

Годовая инфляция в 2019 году составила 7%. Для сдерживания ее уровня Нацбанк с сентября 2019 года начал ужесточать монетарную политику. Ставка рефинансирования за этот период выросла с 6,5 до 9%, последний раз она повышалась в декабре 2019 года.

С начала года годовой уровень инфляции стал снижаться. В январе и феврале он составил 6,4%, в марте – 6,1%, сентябре – 3,8% и на этом уровне держался три месяца. Из-за угрозы распространения в Грузии коронавируса, власти страны с 21 марта ввели карантин и комендантский час. Для стимулирования экономической активности Нацбанк с апреля в три этапа снизил основную ставку монетарной политики до 8%.

В декабре 2020 года, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, цены на коммунальные услуги снизились на 21,7%. Кроме того, цены снизились на транспорт (2,3%) и развлечения и отдых (2,8%).

Вместе с тем за год цены на продовольствие выросли на 6,8%, в том числе на молоко, сыр и яйца – на 11,3%, подсолнечное масло – на 27,2%, кофе и чай – на 13,4%, хлебопродукты – 7%, мясо – 1,7%, а на фрукты снизились на 4,5%. Учитывая сложившуюся ситуацию с пандемией коронавируса, выросли цены на услуги по здравоохранению на 9,6%.

Цифрами сыт не будешь

Эксперт по экономическим вопросам Гия Хухашвили считает, что формула высчитывания инфляции не годится для измерения благополучия людей и измерения их доходов.

"Потребительская корзина жителей ограничена. И, к сожалению, на сегодняшний день учитывая те доходы, которые есть у населения, эта корзина потяжелела на порядок больше, чем эта официальная статистика. Эта официальная статистика по инфляции – она не съедобна, потому что люди тратят деньги на еду и предметы первой необходимости", – заявил Хухашвили в интервью Sputnik Грузия.

По его словам, дело в том, что продукты первой необходимости подорожали от 15 до 30%.

"А цифрами статистики сыт не будешь, поэтому и комментировать особо нечего", – подчеркнул Хухашвили.

Отсутствие доходов у населения вызовет дефляционные процессы

Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия отметил, что правительство субсидировало платежи коммунальных услуг для населения, и Служба статистики ввела эти данные как понижение цены.

"Получился такой феномен, что где-то в марте ситуация может пойти так, что мы можем получить дефляционные процессы, которые хуже отразятся на населении. Это значит, что цены упадут на фоне того, что у населения не будет денег купить продовольствие", – заявил Шенгелия в интервью Sputnik Грузия.

По словам эксперта, из-за отсутствия доходов населения, когда спрос будет низким.

"В этом случае правительству придется вновь помочь населению, и оно должно придумать, как это сделать", – подчеркнул вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований.

В свою очередь Нацбанк Грузии считает, что динамика снижения инфляции обусловлена ​​слабым совокупным спросом, и ожидается, что это влияние сохранится и в будущие периоды. Кроме того, заслуживает внимания снижение внешнего спроса.