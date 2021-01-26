"Второе пришествие" закончилось – ждем завершения "второй волны"

Уход Бидзины Иванишвили из грузинской политики слишком быстро утратил для прессы статус главной сенсации и остался лишь как повод для серьезных размышлений и прогнозов на будущее

История неоднократно подтверждала: если с политической арены уходит культовый лидер, общество, построенное на авторитарных принципах, впадает в растерянность. Во всяком случае, значительная его часть. В грузинском общественном сознании ничего с уходом Иванишвили в эмоциональном плане не произошло. То ли лидер был не авторитарен, то ли успело укорениться демократическое мышление.

Тема ухода председателя и основателя "Грузинской мечты" доминирует лишь в еженедельных изданиях, вышедших в первые дни недели. В ежедневных газетах ее постепенно и органично оттеснили другие события.

От Страсбурга до Вашингтона и Тбилиси

Наиболее активно, вне зависимости от политических взглядов, грузинская общественность отреагировала на решение Страсбургского суда по правам человека. Рассмотрев иск, связанный с августовской войной 2008 года, Большая палата суда вынесла оценку в пользу Грузии. Об этом на очередном заседании правительства заявил премьер-министр Георгия Гахария. Добавив, что в последующем это станет основой для защиты интересов грузинских граждан ("Резонанси" 22.01).

Судя по тематике, именно такие интересы и судьбы страны пресса рассматривает сегодня в качестве ключевых вопросов. В силу геополитических особенностей ответ на них тесно перемешан не только с внутриполитическими сдвигами, но и с процессами, происходящими за рубежом. Главным образом, с ожидаемым изменением приоритетов основного стратегического партнера Грузии – США по отношению к Южно-Кавказскому региону.

"Возвращенная Америка" образно характеризует эти ожидания "Резонанси (22.01), гадая, каким будет первый посыл Джо Байдена Грузии. По прогнозам экспертов, вступивший в должность президент США, прежде всего, приблизит ее к НАТО. Впрочем, многое зависит от того, кто будет назначен на ключевые позиции в администрации ("Квирис палитра" 18-24.01).

Аналитики усматривают позитивный момент в том, что кандидатом в Госсекретари назван Энтони Блинкен. Он бывал в Грузии и хорошо знаком с проблемами региона. Отвечая сенатору Полу Рэнду, Блинкен четко обозначил свою позицию. Дело в том, что, задавая вопрос, сенатор не скрыл, что рассматривает предоставление Грузии членства в альянсе как провокационный шаг. Блинкен возразил – двери НАТО должны быть для нее открыты. Правда, оговорившись, - при условии, что страна будет отвечать всем требованиям и вносить вклад в укрепление общей безопасности.

Сказанное свидетельствует, что в отношении США к данному вопросу нет единства. По мнению политолога Хатуны Лагазидзе (21.01), перед Байденом стоит масса внутренних и внешних проблем. Попадет ли Грузия в поле зрения новой администрации, во многом зависит от активности нашего политического спектра. Лагазидзе полагает, что основная нагрузка должна лечь на плечи оппозиции. Однако та в настоящее время слаба и разрознена.

Сбежал или ушел?

Несмотря на невозмутимую реакцию общества, заявление Бидзины Иванишвили о добровольной отставке создает принципиально новую политическую реальность. Она обещает перегруппировку сил как внутри "Мечты", так и на политическом поприще страны в целом. Эксперты вовсю строят прогнозы и догадки, которые, как и ожидалось, существенно отличаются друг от друга.

Сбежал или ушел, чтобы остаться? – риторически спрашивает "Сакартвелос Республика" (20.01). Это финт тех, кто привел Иванишвили к власти, утверждает в ответ "Грузия и мир" (20-26.01). Его попросту выводят из-под удара, чтобы использовать в будущем против поднимающих голову антиглобалистских национально-патриотических сил. Это бегство с тонущего корабля, толкует уход в пользу своей партии национал Заал Урджумелашвили ("Квирис палистра").

Тем не менее, эксперт Петре Мамрадзе уверен, что Иванишвили искренен в своем решении ("Ахали таоба", 18.01). Открылось поприще для тех, кто попытается создать конструктивную оппозицию, - размышляет поэт и общественный деятель Дато Маградзе, назвав ситуацию "эффектом "второго ушествия". Если Иванишвили реально выключился из игры, это сводит на нет и актуальность Михаила Саакашвили, уверен аналитик Гия Хухашвили ("Квирис палитра").

Рамаз Сакварелидзе не исключает, что Иванишвили для того и ушел, чтобы авторитет его не мешал естественным политическим процессам. Во всяком случае, в оппозиции уже обозначилась новая конфигурация: "Граждане" и "Гирчи" с одной стороны и "Европейская Грузия" и "Стратегия возрождения" - с другой. "Национальное движение", при этом, заявляет, что останется в роли третейского судьи и не примет ни одну из сторон ("Резонанси", 20.01).

Значительная часть оппозиционеров продолжает категорически бойкотировать вход парламент и обещает с февраля переключиться в режим уличного протеста. Правда, как справедливо заметил политолог Вахтанг Дзабирадзе, людей на улицу выводят отнюдь не анонсы. Это самообман, наносящий партиям ущерб в глазах сторонников, согласен эксперт Гия Абашидзе (22.01).

Если бойкот продолжится, мы позорно проиграем местные выборы, признал один из лидеров "Граждан" Леван Иоселиани. А Яго Хвичия из "Гирчи" предложил рассматривать местные выборы как своего рода плебисцит по вопросу проведения внеочередных ("Квирис палитра"). Однако большинство оппозиционеров, похоже, продолжают возлагать надежды на разногласия внутри правящей партии. Особенно если Иванишвили, как и обещал, полностью устранится от политического процесса. Но что если Ираклий Кобахиде сумеет справиться с лидерством на посту председателя "Мечты"? Вахтанг Дзабирадзе не исключает такого, предупредив, что в этом случае оппоненты лишатся очень весомого аргумента в непрекращающемся споре ("Квирис палитра").

Социальный протест и "стадный иммунитет"

Казалось бы, что общего у двух этих разных понятий? Между тем, COVID -19 все больше превращается в весомый общественно-политический фактор. Отменят ли с февраля ограничения? А если нет, то заработает ли хотя бы общественный транспорт? Возобновятся ли авиарейсы? Будет ли сдвинуто время комендантского часа? Эти и другие наболевшие вопросы влияют на настрой граждан гораздо сильнее призывов оппозиции и заявлений правящей команды.

Видимо, этим объясняется, что в последнее время представители власти начали все чаще намекать на возможные послабления. Впрочем, ответственность за однозначные решения никто пока брать на себя не рискует. Глава парламентского комитета по экономике Бека Лилуашвили, например, уклончиво говорит, что в части возобновлению работы общественного транспорта "существуют позитивные ожидания" (Резонанси", 22.01).

Замминистра здравоохранения Тамар Габуния как главный аргумент отмены регуляций называет планку вакцинации. По ее словам, ограничения могут быть сняты, только если к концу года вакцинирование в Грузии охватит не менее 60% населения (22.01). Есть конкретная программа, выделены средства, расписаны основные группы риска. Нет пока лишь самой вакцины.

Государства, подобные Грузии, стоят за ней в хвосте очереди из 180 стран. И, кстати, всеобщее недовольство растет повсеместно. Руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус опасается, что мир оказался на грани морального падения. 39 миллионов доз вакцин распределены среди 49 богатейших стран, а на всех остальных приходится лишь 25 миллионов. По признанию же крупнейшего ее производителя фирмы "Файзер", наиболее богатые страны забронировали за собой 90% всех ресурсов (21.01).

Одним словом, коронавирус в очередной раз выставил на всеобщее обозрение глобальное и социальное неравенство в мире. С которым, надо признать, ни грузинская власть, ни оппозиция не в состоянии ничего поделать …

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