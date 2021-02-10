Партийный передел в Грузии: оппозиция пошла на перезагрузку

На фоне политического кризиса в Грузии в оппозиционных партиях страны начался передел

Вслед за обновлением самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) перезагрузка начинается в партии "Европейская Грузия – движение за свободу".

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"Европейская Грузия", созданная в 2017 году выходцами из ЕНД, на выборах 2020 года смогла получить поддержку лишь 3,79% избирателей и провести в парламент шесть депутатов.

О том, что партии нужны изменения, в кулуарах заговорили сразу после оглашения результатов, особенно на фоне того, что вне парламента остались многие ведущие фигуры партии, такие как Гиги Угулава и Гига Бокерия. Первой переменой в команде стал уход из партии одного из самых активных лидеров Элене Хоштария.

Теперь об изменениях в партии говорят открыто.

"В "Европейской Грузии" всегда есть возможности улучшения, так же, как и в других партиях. Эти выборы нам многое показали, в том числе и в мажоритарных округах", - сказал один из лидеров партии Гиги Церетели.

По предварительным данным, свой пост в партии покинет ее председатель Давид Бакрадзе, также изменится и политсовет. Однако до сих пор остается открытым вопрос, останется ли Бакрадзе в партии и вообще в политике - так же, как и вопрос о том, кто возглавит "Европейскую Грузии" и как она изменится.

"Перезагрузка" главных соперников

А пока в партии "Европейская Грузия" только говорят об изменениях, в бывшей правящей партии "Единое национальное движение" уже начали действовать.

Сначала у партии сменился председатель. Вместо всеми известного дипломата Григола Вашадзе во главе партии встал молодой Ника Мелия.

Уже на прошлой неделе Мелия представил новый девиз партии "Движение, только движение" и 12 новых лиц. Главным отличием новых людей в партии стало отсутствие их прямой связи с властью основателя партии Михаила Саакашвили и должностей в его правительстве в прошлом.

Также новшеством стал и отказ партии от классических презентаций и формальностей. Сначала партия избирала председателя онлайн-голосованием, а после также онлайн представила новую команду.

Перебежки

Изменения после выборов затронули не только "Европейскую Грузию" и "Нацдвижение".

Так, после выборов в Грузии образовались две партии "Гирчи". Вторую партию под названием "Гирчи – больше свободы" основал покинувший основной состав партии Зураб Джапаридзе, который увел за собой и часть сторонников партии.

Потери ощутила на себе и партия "Лело для Грузии", ряды которой покинул Леван Коберидзе.

Политический фон

Изменения в оппозиции происходя на фоне глубоко политического кризиса.

На данный момент большинство оппозиционных партий, имея 51 мандат в парламенте Грузии, отказываются работать в парламенте в знак протеста против результатов парламентских выборов и анонсируют новую волну протеста весной.

Несмотря на все призывы международного сообщества, оппозиция и власть никак не могут сесть за стол переговоров из-за нежелания идти на компромисс по вопросу внеочередных выборов.

Большая часть оппозиционных лидеров, в том числе лидер "Нацдвижения" Ника Мелия и лидеры партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, находятся под следствием по уголовным делам.

Кроме того, часть лидеров других оппозиционных парламентских партий отказалась заполнять имущественные декларации, что также может стать поводом для возбуждения уголовных дел против них.

Между тем, политолог Арчил Сихарулидзе не видит смысла в переговорах власти и оппозиции.

"Никакого смысла в переговорах нет. ПАСЕ, как и ожидалось, дала зеленый свет: уже официально во всех документах говорится, что выборы были прозрачными и более-менее конкурентными… Какой смысл переговариваться в 5-ом раунде с людьми, которым наплевать на выборы. Эти люди просто хотят прийти к власти", – сказал Сихарулидзе в беседе со Sputnik Грузия.

Он уверен, что в марта-апреле митинги будут незначительными, а разговоры о каких-то переизбраниях закончатся.