Оппозиция просит переговоров с "Грузинской мечтой": что будет дальше

В правящей партии не раз заявляли, что для них неприемлемо требование проведения в стране досрочных выборов

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Грузинские оппозиционные партии просят власти, представленные партией "Грузинская мечта - демократическая Грузия", вернуться за стол переговоров для решения политического кризиса в стране.

Посольство США в Грузии призвало власти и оппозицию к "мирным переговорам">>

Между тем, вопрос ареста лидера ведущей партии "Единое национальное движение" Ники Мелия остается открытым.

Тбилисский городской суд 17 февраля принял решение поместить Мелия в тюрьму для приговора, после того как тот отказался платить залог. Оппозиционные партии и их сторонники не дали полиции выполнить решение суда в четверг. В ответ МВД Грузии пообещало применить силу при аресте. Планы МВД изменила отставка премьер-министра Грузии Георгия Гахария, из-за чего задержание лидера "Нацдвижения" было отложено на неопределенный срок.

Теперь оппозиция просит власти сесть за стол переговоров.

"Призываем "Грузинскую мечту не думать о штурме здания, где люди физически защищают шанс жить в нормальной стране. В национальных интересах страны решить кризис, а для этого необходимо прекращение политического преследования. Мы готовы к единственному правильному пути решения кризиса – провести переговоры о досрочных выборах с подключением фасилитаторов",- говорится в заявлении "Единого национального движения".

Готовы к переговорам и другие оппозиционные партии.

"Весь оппозиционный спектр, в том числе "Стратегия Агмашенебели", готов к переговорам и соглашению", - заявил лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.

При этом в оппозиции подчеркивают, что речь в ходе диалога пойдет только по теме выборов.

"Мы готовы как можно скорее начать диалог с "Грузинской мечтой", и этот диалог должен завершиться началом перезагрузки в стране и проведением выборов", - сказал лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе.

В то же время оппозиция говорит прямо, что единственной их целью является решение политического кризиса в стране.

"Наша задача не в беспорядках и напряженности в стране. Мы готовы сегодня же сесть за стол переговоров с участием послов, сегодня же начать разговор о выходе из кризиса, в который нас привел радикализм "Грузинской мечты", - заявил лидер партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе.

Оппозиции вторят и аккредитованные в Грузии дипломаты, которые уже прямо говорят, что "лучшее решение кризиса - переговоры".

Своя повестка дня у власти

Между тем, в правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" на данный момент не рассматривают вопрос переговоров с оппозицией.

Правящая партия готовится выразить доверие новому премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили и его правительству, состав которого до сих пор неизвестен.

Что касается главного требования оппозиции – досрочных выборов, то в правящей партии не раз указывали, что подобное предложение для них неприемлемо, как неприемлемы и разговоры о штурме офиса "Нацдвижения".

"Пусть они не говорят о штурме офиса "Нацдвижения". Мы не управляем тем, что будет и как будет исполняться решение суда. Это покажет будущее. Стыдно говорить о штурме так, как будто мы имеем дело с ангелами, которые не производили штурма и не жертвовали жизнью и здоровьем граждан", - сказал один из лидеров правящей партии Гия Вольский.

В парламенте начата работа временной комиссии по расследованию выборов, которая и определит, будут в стране досрочные выборы или нет.

Также там уже начали обсуждение избирательной реформы, которую хочет оппозиция. Правда, диалог по поводу изменения системы выборов в стране ведется только с партией "Граждане" - единственным участником парламентских выборов, вошедшим в парламент.

Остальные партии после выборов осенью 2020 года и отказались признавать их легитимность, и не принимают участия в работе парламента.