"Мышеловка" для Мелия или западня для "Мечты"?

Утренний арест Никанора Мелия свел на "нет" интригу, которую пресса препарировала всю прошлую неделю. Правда, появилась возможность оценить, насколько объективно предугадывают наши аналитики и эксперты назревающие в стране процессы

Примечательно, что "Сакартвелос Республика" (15-16.02) открыла неделю, разместив на первой странице крупный портрет Петре Цаава и назвав его безнравственным разбойником. Напомним, опальный иерарх обрушился в свое время с обвинениями на Патриарха. Однако сейчас речь о другом. Внимание к конфликтам в церкви обычно косвенно свидетельствует – в миру ситуация временно улеглась. Мол, скандалы назревают, но вряд ли их пик придется на ближайшие дни.

На сей раз расчет оказался провальным. События стали сменять друг друга столь стремительно, что эксперты, журналисты и читатели буквально не успевали перевести дух.

Сначала ушел Гахария

Утро четверга началось с сюрприза, едва ли не равнозначного политически отставке Шеварднадзе в 2003-м и победе "Мечты" на выборах в 2012-м. Премьер-министр Георгий Гахария заявил о добровольном уходе с занимаемой им должности. Что никак не вязалось с предыдущими заявлениями и планами премьера.

Вдобавок, вопреки сложившейся традиции, Гахария конкретно назвал причину – несогласие с решением руководства "Грузинской мечты" об аресте Ники Мелия – председателя главной оппозиционной силы страны – "Единого национального движения" ("Резонанси", 19.02). В глазах общества и международной общественности это немедленно придало вынесенному накануне Тбилисским городским судом приговору политический оттенок. И, безусловно, радикально изменило ситуацию в целом.

Отставка Гахария обнажила пороки системы, заявила недавно покинувшая "Европейскую Грузию" Элене Хоштария. Избавившись от Гахария, "Грузинская мечта" стала нелегитимной, усугубил картину эксперт Гия Хухашвили: ведь голоса избирателей партия собрала во многом благодаря ему. Видимо, внутри "Мечты" шла большая борьба, уверенно заключил аналитик Паата Закареишвили ("Резонанси", 19.02).

До этого газеты бурно обсуждали политическую обстановку, возникшую в связи с отказом Ники Мелия оплатить залог. Он был отпущен под залог, будучи обвинен в попытке государственного переворота во время так называемой "гавриловской ночи". Политолог Вахтанг Дзабирадзе назвал это обвинение абсурдным ("Ахали таоба", 18.02). Преследуя Мелия, "Мечта" играет на руку оппозиции, предостерегла газета (17.02), а его арест может стать переломным моментом в столкновении власти с ее противниками (18.02).

Похоже, Георгий Гахария все вышесказанное предвидел и, будучи не в силах воспрепятствовать, заявил об отставке. Реакция с самых различных сторон, надо заметить, последовала позитивная. Гахария не заслуживает того, что ему готовили в "Мечте", упрекнул руководство правящей партии лидер "Трибуны" Давид Чичинадзе ("Ахали таоба", 19.02). А один из руководителей "Гирчи" Вахтанг Мегрелишвили даже подчеркнул: надо поблагодарить его за то, что мы избежали катастрофы ("Резонанси", 19.02).

Премьером утвержден Гарибашвили, и это знак

Но удастся ли действительно ее избежать? Вопрос не переставал волновать экспертов и общественность. Особенно после того, как на должность премьера в срочном порядке был утвержден Ираклий Гарибашвили. Зачем понадобилась такая спешка, если в партии утверждают, что уверены в поддержке населения, сказать трудно.

Чего ждать от "второго пришествия" Гарибашвили? – задает вопрос "Резонанси" (19.02). Оппозиция изначально не исключила, что это утяжелит политический фон. Благо, сам Ираклий Гарибашвили первое свое выступление в новом ранге начал с того, что строго пообещал очень скоро восстановить порядок в стране.

В чем некоторые аналитики усмотрели опасность рецидива авторитарных проявлений. Правда, сама оппозиция скептически смотрит на все это, напоминая, что мы уже были свидетелями премьерства Гарибашвили, и, как и раньше, оно ничего не даст. Разве что ускорит уход "Мечты" из власти. А в "Лело" вообще сочли, что принятым решением правящая партия показала, что полностью исчерпала здравомыслие.

Все это породило гадания на тему, как причастен Бидзина Иванишвили к возвращению после пятилетней паузы на пост премьера Ираклия Гарибашвили. Аналитик Гия Абашидзе утверждает, что это инициатива самой правящей команды. Хотя высказываются и иные мнения ("Резонанси", 19.02). Впрочем, зная Иванишвили, можно допустить, что все обстоит гораздо запутаннее.

Пока очевидно одно – "Грузинская мечта" готова идти в наступление. Последовавшая едва ли не сразу силовая операция по захвату Мелия, в которой был задействован спецназ и применялись специальные средства, это подтвердила. Никогда не была поклонницей Гахария, призналась Тако Чарквиани, но как можно сравнивать его с Гарибашвили? ("Ахали таоба", 19.02) Скоро Гарибашвили оттеснит Кобахидзе и Мдинарадзе, считает газета. И, возможно, реальность изменится вновь…

Что может последовать за арестом Мелия?

Задавая этот вопрос, "Резонанси" (17.02) словно в воду глядела. Издание высказало опасение, что он будет означать подготовка к большому столкновению. Добавим, весьма нежелательному. Яго Хвичия из "Гирчи" назвал Мелия обреченной шахматной фигурой ("Квирис палитра", 15-21.02). Но сам лидер националов, похоже, быть подставной фигурой Саакашвили не собирается. И у него на то есть основания.

Нельзя допустить, чтобы Мелия стал знаменем грузинской политики и государственности, с тревогой предостерегал правящую партию Паата Закареишвили ("Резонанси", 19.02). Но у "Мечты", как видно, иные планы. Эксперт Мамука Арешидзе считает, что для спасения такой страны, как Грузия, крайне важно придерживаться эволюционного принципа развития ("Квирис палитра"). Однако, постоянно высказывая опасения и протест против революционного сценария и осуждая оппозицию, "Мечта", похоже, не прочь сама его спровоцировать.

В таких обстоятельствах решающее слово остается за обществом. Прежде большинство политологов в один голос сходилось на том, что преимущество находится на стороне правящей партии, проявлявшей спокойствие и сдержанность. Как изменится расклад сил теперь? Кому поверит избиратель, на чью встанет сторону? Как долго продолжится бойкот парламента?

Трагедия в том, что народу все равно, кто куда войдет или откуда выйдет, огорченно заключает Мамука Арешидзе. Ему нужен результат, а он просматривается теперь еще слабей, чем раньше.

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