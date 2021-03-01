О чем пишут грузинские газеты: как долго продлится кризис в Грузии

Сможет ли грузинская оппозиция сохранить единство, как долго продлится экономический кризис в Грузии, ожидается ли смена политических поколений и освободит ли власть лидера "Единого национального движения", сохранив при этом лицо, - главные темы в грузинской прессе

Сохранит ли оппозиция единство?

В оппозиции новые разногласия - содержание ультиматума правительству, а также формат акции, запланированной перед зданием парламента во вторник, оказались неприемлемыми для некоторых партий. Аналитики предполагают, что это может быть началом отделения мелких партий от "Национального движения", пишет газета "Резонанси".

"Как видно, в оппозиции серьезное расхождение мнений. Не исключаю, что эти отличия еще больше выйдут вперед. Одно, когда вместе объявляют бойкот парламенту, и второе сегодняшнее положение, когда какие-то факторы изменились. Не исключаю, что маленькие партии - "Лело", "Стратегия Агмашенебели" и другие поймут, что вариться в одной кастрюле с "националами" для них проигрышно. Поэтому потихонечку стараются дистанцироваться от ЕНД. Наверное, этот процесс со временем продолжится и более выделится", - заявил аналитик Вахтанг Дзабирадзе газете "Резонанси".

По его словам, маленькие партии поняли, что, если оппозиция придет к власти, премьером станет Саакашвили, и ни "Лело", ни "Стратегия Агмашенебели" и ни "европейцы" не смогут его сдержать.

Политолог Рамаз Сакварелидзе говорит, что противостояние в оппозиции вырастет, так как радикальное крыло оппозиции в лице "националов", для которых важно только вернуться к власти, пойдет на все и любой ценой постарается радикализировать ситуацию.

"Конечно, националы постараются сделать все, чтобы власть допустила ошибки, и этим еще больше усилить давление Запада. Это не гражданский протест, это партактив, и они сделают все для того, чтобы "националы" вернулись к власти. Поэтому не исключено, что в оппозиции хорошо понимают, что, если они пойдут по радикальному пути ЕНД, сами же и пострадают больше всего", - сказал Сакварелидзе газете "Резонанси".

Политолог отметил, что оппозиционные партии хорошо увидели, что их избиратель не приходит на акции, потому что им не нравится, что они стоят рядом с ЕНД и следуют его повестке дня.

"Идея, связанная с тактикой действий, конечно, вызывает разногласия, и сомнительно, чтобы их единство долго продлилось", - заявил Сакварелидзе.

Как долго продлится экономический кризис?

Экономический кризис продлится до тех пор, пока пандемия коронавируса в мире не завершится, сказал профессор Владимир Папава в интервью газете "Квирис палитра".

"Из-за пандемии во многих странах мира, в том числе и в Грузии, приток инвестиций остановлен. К этому добавляется и нестабильная политическая ситуация. Сейчас в мире снижен инвестиционный потенциал. Даже если бы ситуация была политически стабильна, инвестиции в том объеме, в котором поступали в предыдущие годы, все равно бы не входили, так как сокращены соответствующие источники. Кроме того, во время пандемии их осуществление, как правило, не происходит. До тех пор, пока пандемия не завершится в мире, экономический кризис продолжится", - сказал Папава.

По словам профессора, ключ к преодолению экономического кризиса лежит в медицине.

Январь не принес оптимизма – экономика Грузии в минусе >>

"Задача правительства - своевременно урегулировать проблему вакцинации. Параллельно важно лечить инфицированных, потому что ничего не стоит выше здоровья и жизни. Власть должна помочь нуждающимся в покрытии коммунальных выплат и, что главное, помочь бизнесу, чтобы они окончательно не разорились из-за пандемии и не пришлось бы покинуть рынок", - сказал Папава.

В Грузии государственный кризис?

В Грузии фактически государственный кризис, который добавился к и без того сложному социально-экономическому положению в стране, сказал юрист и конституционалист Леван Алапишвили газете "Ахали таоба", комментируя текущие политические процессы в стране.

"Выборы выявили стремление правящей силы сохранить любой ценой власть. Сегодня совершенно ясно, что, если бы "Грузинская мечта" пошла на пересчет голосов, такого типа кризис мы бы не получили. Все идет к тому, что "Мечта" не хочет делить власть с кем-либо", - сказал Алапишвили.

Он напомнил, что в свое время так же поступила другая правящая партия – "Союз граждан Грузии", о которой сегодня никто и не вспоминает.

"Это еще один знак, что у нас партии объединяются вокруг власти, а не идеологии… 30-летняя история независимости страны уже требует своеобразной перезагрузки, по-новому осмыслить политику. Также налицо смена политических поколений, которая неизбежна, хотя, к сожалению, пока они политическую погоду не делают. Апробированные методы политической борьбы старого поколения политиков становятся неприемлемыми для электората", - сказал Алапишвили.

Он считает, что власть обязательно освободит лидера партии "Национальное движение" Никанора Мелия, просто ищет достойный выход из положения, чтобы не потерять лицо.

Обзор подготовлен на основе материалов газет "Резонанси", "Квирис палитра" и "Ахали таоба"