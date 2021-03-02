Грузинское "ассорти" без Саакашвили и Иванишвили: невидимые рифы и зримые просчеты

Влияние двух ярко выраженных личностных полюсов так или иначе продолжает наполнять ветром паруса политического "Арго", однако насколько надежно держит штурвал рулевой? Пресса не перестает гадать – что подстерегает пущенный на волю волн государственный корабль?

Селфи, на котором Георгий Гахария запечатлен в момент прощания с сотрудниками правительственной администрации, бьет рекорды в социальной сети. За первые сутки он получил больше 175 тысяч "лайков" ("Резонанси", 22.02)! Таким вот способом, используя независимые (в отличие от телевизионных) цифровые технологии, общество дало понять, что по заслугам оценило вклад теперь уже бывшего премьера.

Сколько стоит революция?

Помимо сугубо политической, у противостояния власти и оппозиции есть цена и в денежном эквиваленте. Которая, судя по реакции, устроила и одну, и другую сторону. Это те самые 40 тысяч лари залога, которые отказался выплатить суду арестованный председатель "Национального движения" Никанор Мелия ("Резонанси", 24.02). И уплаты которых требует суд, обещая отпустить его тогда из-под ареста.

У экспертов не вызывает сомнений – это лишь предлог. Каждый гражданин обязан подчиняться закону, настаивает "Сакартвелос Республика" (24.02). С другой стороны, возражает "Резонанси" (25.04), зачем было так спешить с исполнением наказания и арестом? Были ли учтены в полной мере все политические риски?

Можно по-разному относиться к Мелия, но термин "криминал", используемый "Грузинской мечтой" ("Сакартвелос Республика", 24.02), диссонирует с имиджем лидера объединенной оппозиции. И общественность, в том числе международная, не может этого не замечать. Посольство США уже выразило глубокую озабоченность, подчеркнув, что правительство Грузии проигнорировало призывы к сдержанности и диалогу (24.02). Конечно, Мелия действует не так, как оппозиционеры в развитых странах. Но насколько правы в правящей партии, считая, что реакция западной общественности на его арест не особенно острая (25.02)?

Во всяком случае, прокуратура поспешила выступить с заявлением – если Мелия все-таки оплатит залог, она будет требовать его освобождения из-под стражи ("Ахали таоба", 26.02). "Резонанси" (26.02) даже показалось, что тем самым высший надзорный орган едва ли не умоляет лидера оппозиции: пожалуйста, согласись и выходи!

Впрочем, как считают журналисты и аналитики, власть прекрасно понимает, что никто ничего платить не станет. Не случайно в начале недели политолог Сандро Твалчрелидзе выжидательно заметил: посмотрим, что перевесит – эмоциональный подход или политический прагматизм ("Квирис палитра", 22-28.02). Но буквально на следующий день стало ясно, что, как с сожалением подчеркнул посол Евросоюза Карл Харцель, побеждает логика эскалации и кризис углубляется ("Сакартвелос Республика", 24.02).

Как видно, обе стороны решили идти ва-банк. При этом "Мечта", по мнению политолога Вахтанга Дзабирадзе, умудрилась настроить против себя зарубежных партнеров ("Резонанси", 25.02). Что касается общества, то оно, судя по всему, вообще не готово платить хоть какую-то цену за революцию.

100 дней Гарибашвили на фоне Гахария

Политический сюрприз в виде добровольного ухода в отставку достаточно успешного (во всяком случае, на фоне других) премьер-министра поставил в тупик серьезных экспертов, аналитиков и журналистов. Особенно в результате последующих действий лидеров правящей партии. Как видно, власть всех сводит с ума, заключил аналитик Торнике Шарашенидзе ("Ахали таоба", 24.02).

Профессор Гия Нодия предполагает, что назначением Гарибашвили нам показали – источником власти по-прежнему остается Иванишвили (22.02). Однако логика тут слишком уж простая. "Я точно знаю, что Иванишвили не вмешивался в назначение Гарибашвили", - признается один из основателей "Мечты", писатель Мераб Шатиришвили ("Алиа", 22-28.02). Без Гахария правящей команде не осталось ничего другого, как опереться на электорат Гарибашвили ("Сакартвелос Республика", 22-23.02). Фигуры, вызывающей симпатию у сторонников "сильной руки".

Новый премьер уже назвал первые 100 дней своего правления периодом наведения порядка ("Резонанси", 23.02). Что, правда, однозначно было истолковано аналитиками, да и общественностью как усиление авторитарных методов. Запад увидел истинное лицо "Мечты", злорадно заключил политолог Ника Читадзе ("Ахали таоба", 26.02). А Шота Малашхия (25.02) даже провел параллель между арестом Мелия и военной операцией 9 апреля 1989 года.

Ираклия Гарибашвили опять погубит его окружение, после местных выборов он покинет политику и уже навсегда, предрекает "Алиа". А вот Георгий Гахария, как полагает Сандро Твалчрелидзе, вполне мог бы заполнить нейтральной силой пропасть, образовавшуюся в двухполюсной грузинской политике ("Квирис палитра").

"Поверьте мне..." – Гарибашвили обратился к оппозиции с трибуны парламента >>

С ним согласен эксперт Рамаз Сакварелидзе, считающий реальным формирование в лице Гахария новой партии, которая оттеснит "Нацдвижение" с позиции главной оппозиционной силы страны ("Ахали таоба", 23.02). Или вообще станет претендовать на первую партию в сложной партитуре грузинской власти. Более того, Мераб Шатиришвили усматривает в этом смысле и закономерность в уходе Майи Цкитишвили с поста вице-премьера ("Алиа")…

Цена ставки – гражданский мир

Несмотря на жесткие заявления и из уст премьера, и со стороны оппозиции, ситуация выглядит неопределенной и открывает необозримый простор для гаданий и версий. Примечательно, что в подобной обстановке рельефно обозначились взгляды и социально-политические ориентиры тех или иных печатных изданий. Что, кстати, весьма любопытно.

"Давай, Ираклий!" - поощряет силовые действия нового премьера "Асавал-Дасавали" (22-28.02). У Гарибашвили есть шанс поставить страну на ноги, уверена газета. Похоже, выйди номер из печати после ареста Мелия, анонсированный оптимизм был бы еще выше. "Сакартвелос Республика", тоже не скрывая симпатий к происшедшим переменам, все-таки пытается выдерживать стиль: Нику Мелия удалось арестовать мирно (24.02). Ключевое слово здесь "удалось" - автор понимает, что все могло пройти и не так гладко…

В публикациях "Алиа" все-таки более ощутимы нотки сожаления по поводу смены премьера. Старается держаться объективно и "Квирис палитра": стало ясно, что в "гавриловскую ночь" Гахария подставили. Люди такого типа подобных приказов не отдают.

"Ахали таоба" занимает противоположный фланг: идет массовая атака на власть и вырисовывается картина апокалипсиса. Так видит ситуацию Давид Лордкипанидзе (26.02). Своего рода точку, вернее многоточие, в споре ставит более или менее нейтральная "Резонанси" (26.02). Арест Мелия показал, что протестная волна не настолько мощная, чтобы люди вышли на улицу. Внеочередные выборы – это не заказ общества, население волнуют иные проблемы…

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции