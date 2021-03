Грузинское "ассорти" без Саакашвили и Иванишвили: невидимые рифы и зримые просчеты

Селфи, на котором Георгий Гахария запечатлен в момент прощания с сотрудниками правительственной администрации, бьет рекорды в социальной сети. За первые сутки он получил больше 175 тысяч "лайков" ("Резонанси", 22.02)! Таким вот способом, используя независимые (в отличие от телевизионных) цифровые технологии, общество дало понять, что по заслугам оценило вклад теперь уже бывшего премьера.

Помимо сугубо политической, у противостояния власти и оппозиции есть цена и в денежном эквиваленте. Которая, судя по реакции, устроила и одну, и другую сторону. Это те самые 40 тысяч лари залога, которые отказался выплатить суду арестованный председатель "Национального движения" Никанор Мелия ("Резонанси", 24.02). И уплаты которых требует суд, обещая отпустить его тогда из-под ареста.

У экспертов не вызывает сомнений – это лишь предлог. Каждый гражданин обязан подчиняться закону, настаивает "Сакартвелос Республика" (24.02). С другой стороны, возражает "Резонанси" (25.04), зачем было так спешить с исполнением наказания и арестом? Были ли учтены в полной мере все политические риски?

Можно по-разному относиться к Мелия, но термин "криминал", используемый "Грузинской мечтой" ("Сакартвелос Республика", 24.02), диссонирует с имиджем лидера объединенной оппозиции. И общественность, в том числе международная, не может этого не замечать. Посольство США уже выразило глубокую озабоченность, подчеркнув, что правительство Грузии проигнорировало призывы к сдержанности и диалогу (24.02). Конечно, Мелия действует не так, как оппозиционеры в развитых странах. Но насколько правы в правящей партии, считая, что реакция западной общественности на его арест не особенно острая (25.02)?

Во всяком случае, прокуратура поспешила выступить с заявлением – если Мелия все-таки оплатит залог, она будет требовать его освобождения из-под стражи ("Ахали таоба", 26.02). "Резонанси" (26.02) даже показалось, что тем самым высший надзорный орган едва ли не умоляет лидера оппозиции: пожалуйста, согласись и выходи!