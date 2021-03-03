Русскоязычная литература в современной Грузии: миф или реальность?

Грузия издавна манила к себе русских писателей и поэтов, и щедро дарила им вдохновение. Что происходит в обратном направлении и в современной Грузии, во Всемирный день писателей попыталась выяснить колумнист Sputnik Грузия

Русскоязычная литература в Грузии – не нонсенс, а культуры двух стран давно переплетены, в том числе литературном смысле.

Другое дело, что это за литература и кому она нужна?

Сегодня засилие коротких текстов в Сети, переход на цифровой формат, отсутствие дипломатических отношений между Грузией и Россией, да и просто то, что люди в целом охладели к бумажным книгам (не только на русском языке), заставляет задуматься: а есть ли русскоязычная литература в Грузии?

Не старая, запыленная на полках, советских времен, а живая, современная, сегодняшняя. И если есть, то, главное, в каком она состоянии?

Жива или в коме?

То, что в грузинских книжных магазинах минимум одна полка всегда выделена для русской литературы – это факт. Но чаще всего это нон-фикшн, переводы мировых бестселлеров или старая добрая классика. Русскоязычную литературу от местных, грузинских писателей в стране найти труднее.

© photo: Sputnik / STRINGER Нина Шадури-Зардалишвили

"Если говорить строго и всерьез, то русскоязычной литературы в Грузии на сегодняшний день, конечно, нет", – с сожалением говорит автор книг, редактор и заведующая литературной частью Тбилисского русского драматического театра им. А. С. Грибоедова Нина Шадури-Зардалишвили. – Есть несколько авторов, которые весьма интересно работают в жанре поэзии, прозы и драматургии. Но несколько авторов – это еще не литература и не литературный процесс с его типическими особенностями, характеристиками и тенденциями. Таковых попросту нет".

При этом, по словам литератора, надо учитывать, что исторически понятие "русскоязычная литература Грузии" существует и имеет глубокие культурные корни. "Однако это именно историческое, но никак не современное понятие", – отмечает Шадури-Зардалишвили.

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В числе современных авторов, чье творчество заслуживает внимания, завлит Грибоедовского театра назвала поэтов Дмитрия Мониава, Паолу Урушадзе, Анну Лобову и Сусанну Арменян, прозаика Гурама Сванидзе, Петра Хотяновского, а также недавно ушедших из жизни поэтов Владимира Саришвили, Елену Черняеву и драматурга Ингу Гаручава.

Эти русскоязычные литераторы жили или живут и пишут на стыке двух культур. Но общей культурной, литературной картины, которую можно было бы охарактеризовать, классифицировать, типизировать, эти авторы, увы, не создают, уверена Зардалишвили.

"Что написали, то и издали"

Культура культурой, но экономический закон даже тут никто не отменял. Если есть спрос – есть и предложение. Так есть ли спрос?

"Ответ очевиден: русскоязычная литература нужна носителям русского языка (как ни крути, но тысяч 30 носителей в Грузии пока еще наберется), – говорит Нина Шадури-Зардалишвили. – Нужна тем, для кого русский не является родным языком, но кто им, тем не менее, владеет в достаточной степени, а также тем, кто изучает русский язык".

Логично, что рождается вопрос о качестве имеющейся литературы. Так вот, по мнению Нины Шадури-Зардалишвили, что касается общего уровня тех произведений на русском языке, которые широко публикуются в Интернете, а также в различного рода альманахах и периодике, то он "удручающе низок". Однако это не является характерной особенностью именно Грузии, поясняет она.

"Мы живем в эпоху публичного графоманства (во всех жанрах). Знаете ли вы, что, например, на сайте Стихи.ру на сегодняшний день опубликовано более 50 миллионов стихотворений? О каком уровне можно говорить среди этого, с позволения сказать, "поэтического" океана?" – восклицает автор.

Тем временем ни для кого не секрет, что грузинские издательства не бегают за русскоязычными авторами и не умоляют их отдать в печать новые книги, отмечает Зардалишвили. "Авторы, в подавляющем большинстве, издают свои произведения по собственной инициативе и за свой счет. То есть что написали, то и издали", – говорит литератор.

"Лучше, чем в Европе"

Абсолютно противоположного мнения придерживается редактор единственного в Грузии русскоязычного литературного альманаха "На холмах Грузии" (издается в стране уже 18-й год!), председатель Пушкинского общества русскоязычных литераторов Грузии "Арион" Михаил Юрьевич Айдинов.

© Sputnik / Denis Aslanov Председатель Пушкинского общества русскоязычных литераторов Грузии "Арион" Михаил Айдинов

"Русскоязычная литература не просто существует, она очень яркая, – говорит Айдинов. – Я периодически принимаю участие в многочисленных литературных конгрессах разных стран мира и хорошо знаю русскоязычную литературу за пределами РФ. И во многих странах, скажем, в Германии, Великобритании, Израиле и других, существуют такие же организации, как наш "Арион". И писатели даже стран с большими русскоязычными общинами испытывают дефицит авторов. То есть у них нет такой длинной скамейки авторов для публикации в местных литературных альманахах. И они вынуждены печатать произведения авторов из других стран мира".

© Sputnik / STRINGER Фредерик Бегбедер "Уна & Сэлинджер"

Качество литературы грузинских авторов тоже не отстает от количества, уверен Михаил Айдинов. Более того, по его словам, познакомившись с работами альманаха "На холмах Грузии" и самой организации "Арион", редакторы толстых российских литжурналов и альманахов, таких как "Новый мир", "Знамя" и других, писали, что в восторге от творчества тбилисских русскоязычных авторов, имена которых известны далеко за пределами Грузии.

"Это прозаик и драматург Петр Хотяновский, его супруга Инга Гаручава, к сожалению, покинувшая наш мир, чьи пьесы ставились не только на театральных подмостках Грузии, но и в России и Европе, это потрясающая поэтесса Паола Урушадзе, стихи которой были известны еще в Советском Союзе и она продолжает творить и сегодня, это блестящий драматург Александр Мейпариани, пьесы которого идут на сценах тбилисских театров, это автор первого грузинского романа-фэнтези Этери Попхадзе", – рассказывает Айдинов.

Все эти люди составляют необычайно колоритный симбиоз культур, говорит Михаил Айдинов. В свое время все они получили образование на русском языке, поэтому на нем и пишут.

© Sputnik / STRINGER Александр Цыпкин "Женщины непреклонного возраста"

"И это, действительно, большая качественная литература, которая, с одной стороны, конечно же, является вершиной русской словесности, а с другой – в ней очень близкая связь с Грузией, потому что они корнями отсюда", – отмечает Михаил Юрьевич.

Среди других русскоязычных авторов, по словам Айдинова, нужно особенно отметить поэтов и писателей Наталью Селезневу, Тамилу Айдинову, Марину Нацвалову, Тамару Константиновскую, Ирину Санадзе, Натию Немсадзе, Юлию Ключникову, Учу Арсаджанишвили, Светлану Мурадян, Нину Джапаридзе, Анну и Анастасию Картвели и многих других.

Прогноз неутешителен?

Последние тридцать лет русскоязычная литература в Грузии процветает, утверждает Михаил Айдинов. Тем временем его прогноз на будущее развитие русскоязычной литературы в стране далеко не оптимистичный.

"К сожалению, русский язык в Грузии, как шагреневая кожа, скукоживается. Я со страхом думаю о том, что лет через 15-20 (ведь наши авторы не молодеют, а русское образование в Грузии практически уже сошло на нет), такой расцвет русскоязычной литературы, который еще ощущается сегодня, не продлится. Будем реалистами, мы можем дойти до наших соседей по Европе, где наблюдается дефицит авторов", – предполагает Айдинов.

Со своей стороны в рамках собственной организации председатель Пушкинского общества "Арион" систематически поощряет молодое поколение – трижды в год устраивает литературные конкурсы с призами и наградами. Участников и победителей конкурса всегда старается поддерживать и грузинский Союз писателей.

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"Ежегодно минимум два автора – члена нашего Общества – становятся лауреатами престижной международной литературной премии "Золотой витязь". В ней принимают участие русскоязычные писатели из 30-40 стран мира. И я считаю это поддержкой русскоязычных писателей Грузии. И хотя бы таким образом российский книжный рынок может заинтересоваться нашими авторами", – надеется Айдинов.

"Мало, кто хорошо пишет..."

Рассказы грузинской писательницы и колумниста Sputnik Мариам Сараджишвили любят и читают во всем русскоязычном мире. Но на вопрос, существует ли русскоязычная литература в современной Грузии, она отвечает так:

"Литература такая есть, но она микроскопически незаметна. Творчество того же Общества литераторов "Арион", где группируются авторы – носители русского языка, знают только люди посвященные. Их журнал невозможно купить в прямом доступе. Это и есть главная проблема для любого русскоязычного автора Грузии – негде печататься. Поэтому приходится реализовывать себя либо в Интернете, либо за пределами Грузии. У кого как получается. Лично я периодически читаю Валентину Семилет и Тинатин Диасамидзе".

В Грузии, кроме местных русскоязычных, за последние годы резко увеличилось число приезжих из постсоветских стран, которые, по словам Сараджишвили, с удовольствием читают подобную литературу и вынуждены либо покупать ее с большой наценкой здесь, либо заказывать из России по Интернету.

© Sputnik / STRINGER Юлия Яковлева "Азбука любви"

"Спрос, я думаю, в первую очередь, на детективы, беллетристику, медицинские или специальные издания, учебную литературу, затем развлекательную. Есть востребованность и художественной литературы, но процент мал. А вообще сейчас мало тех, кто хорошо пишет", – признается Сараджишвили.

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Итог очевиден – пациент жив. Дыхание ровное, временами эйфория, моментами депрессия или панические атаки. Но литература все же жива. Хотя вкусовщина, пристрастия, какие-то стереотипные страхи или финансовые преграды зачастую мешают состояться этой долгожданной встрече – встрече писателя с читателями. А ведь без одного компонента не существует другого и с точностью наоборот.