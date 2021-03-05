19:50 05 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9977
  • 100 RUB4.4985
  • USD3.3190
Поиск
Пандемия коронавируса COVID - 19 - житель США в противогазе с флагом

Научат демократии. США определились способами вмешательства

© AP Photo / Paul Sancya
Обзоры
Получить короткую ссылку
42 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/0e/250041441.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/reviews/20210305/251079917/Nauchat-demokratii-SShA-opredelilis-so-sposobami-vmeshatelstva.html

Американцы больше не собираются воевать за демократию. Время показало: интервенции и свержение авторитарных лидеров неэффективны. Вашингтон извлек из этого уроки и планирует менять мир, начиная с себя

Как теперь США намерены действовать, разбиралась автор РИА Новости Софья Мельничук.

США пообещали больше не продвигать демократию силой и не свергать режимы>>

Новые времена — новые способы

Первое официальное выступление госсекретаря Энтони Блинкена в Госдепе, хотя и проходило в пустом зале, наделало шуму. За полчаса глава американской дипломатии перечислил главные направления внешней политики, которые скоро закрепят в стратегии национальной безопасности.

Представитель МИД РФ Мария Захарова
© AFP / YURI KADOBNOV
Захарова ответила на речь госсекретаря США о признании России угрозой

Почти все, что сказал Блинкен, не ново: и он, и президент Джо Байден за последние месяцы озвучивали это не раз. И все же кое-что привлекло внимание.

"Наш подход изменится, — объявил госсекретарь. — Мы не будем продвигать демократию с помощью дорогостоящих военных интервенций или попыток свергнуть авторитарные режимы силой". Такие способы, хоть и применялись из лучших побуждений, ни к чему хорошему не привели, признал он. Более того, слова "продвижение демократии" приобрели негативный оттенок, и даже сами американцы в них уже не верят.

Мир стал другим, и в новых условиях Вашингтон переключит внимание с угрозы терроризма на борьбу с державами-соперниками. Продвигать демократию — а это по-прежнему императив внешней политики США — нужно собственным примером. "В противном случае мы подыгрываем конкурентам, таким как Китай и Россия, которые используют любую возможность, чтобы посеять сомнения по поводу нашей приверженности идеалам. Не нужно облегчать им задачу", — заключил дипломат.

Такой себе пример

Прошлый год принес стране испытания. Пандемия коронавируса, похоронившая больше американцев, чем Первая, Вторая и Вьетнамская войны, вместе взятые, показала неравенство в сфере здравоохранения. Расовые бунты из-за полицейской жестокости и убийств чернокожих в очередной раз высветили проблему системного расизма в обществе.

Илон Маск
© AP Photo / Tobias Schwarz
Илон Маск решил создать в США новый город

Выборы президента и вовсе стали самыми скандальными за многие десятилетия. Дональд Трамп до сих пор утверждает, что результаты подтасовали. Это привело к настоящему набегу на фундаментальные ценности: шестого января толпа ворвалась в здание Капитолия во время утверждения результатов голосования выборщиков.
Перед новым президентом, Джо Байденом, остро встала необходимость восстановить единство внутри страны, доказать в первую очередь самим американцам, что США — все еще светоч демократии.

"С личным примером в Штатах сейчас большие проблемы, — говорит в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин. — Им необходим риторический инструмент для мобилизации электората. Важно показать: мы способны урегулировать ситуацию в стране".

В какой-то мере заявления Блинкена можно считать направленными вовнутрь, полагает Кошкин. "Навести порядок в других государствах — своего рода стимул: нужно начать с себя", — поясняет он.

Развитие против демократии

Администрация Байдена постоянно подчеркивает: главный стратегический соперник — Китай и его модель развития. Именно ее изменения Вашингтон намерен добиваться.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
photo: courtesy of Press service of the Russian Foreign Ministry
"Реагировать будем"- Лавров о последствиях для США в случае введения санкций

Сам же Пекин не планирует экспортировать политическую систему куда бы то ни было, о чем говорил председатель КНР Си Цзиньпин. "Мы будем продвигать возможности для мира с помощью развития", — объяснял он.
В некоторых странах действительно есть запрос на импорт отдельно взятых элементов китайского госуправления, говорит консультант Московского центра Карнеги китаист Темур Умаров. Пример — государства Центральной Азии, где влияние США с каждым годом уменьшается.

"Всем автократиям региона хочется повторить успех Китая: стать развитой экономикой без демократических реформ", — отмечает Умаров. В то же время любая автократия в современном мире вынуждена казаться демократией. Без этого невозможно нормально существовать в глобальном мире.

"Поэтому на уровне риторики все в Центральной Азии говорят о реформах и правах человека, но по факту не видят Запад в качестве модели для подражания. Если раньше как минимум одна страна — Киргизия, так называемый оазис демократии в Центральной Азии, — была больше настроена проамерикански, то сейчас даже она передумала и следует другим путем", - считает китаист, консультант Московского центра Карнеги Темур Умаров.

Соединенные Штаты могли бы усилить позиции в регионе, если бы более активно вовлекались в Центральную Азию экономически, как это делает Пекин. Без этого, полагает Умаров, не добиться большого влияния в идеологическом плане.

Незабытое старое

Подход новой администрации — продолжение начатого еще Бараком Обамой. Так называемая доктрина Обамы подразумевала и сокращение американского военного присутствия за рубежом. Уже тогда демократы пришли к выводу, что военные методы не столь эффективны и распространять демократию нужно не за счет интервенций, оккупации и государственного строительства, а с помощью мягкой силы.

Бывший президент США Дональд Трамп во время выступления на консервативной конференции CPAC в Орландо
© REUTERS / Octavio Jones
Консерваторы и республиканцы: взгляд из России на главные партии в США

Однако у 44-го президента получилось не очень: в 2011-м США нанесли авиаудары по ливийским правительственным войскам. Обама позже признавал, что решение, конечно, было правильным, но к последствиям Вашингтон не подготовился. Ливия погрузилась в хаос — Обама назвал это самой страшной ошибкой своего президентства.

Нынешняя администрация продолжит его попытки и будет использовать все способы, кроме непосредственно военной интервенции, полагает Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ. "Упор сделают на политику зарубежной помощи и НКО, будут гораздо активнее поддерживать "оранжевые революции", — говорит он, напоминая, что в Сирии с режимом Башара Асада США напрямую не воевали, а помогали оппозиционным силам. — Это остается допустимым инструментом".

Сейчас Вашингтон выступает за представителей оппозиции в России, Белоруссии, Венесуэле. Ранее Штаты ввели санкции против некоторых российских чиновников из-за дела Алексея Навального. Ограничительные меры в адрес белорусского президента Александра Лукашенко с американским послом обсуждала Светлана Тихановская. Накануне Блинкен созвонился с Хуаном Гайдо, оппозиционным лидером Венесуэлы. В Китае и Иране США помогают прозападным НКО и диссидентам.

Конкретные действия зависят от страны, замечает Суслов. Где-то это поддержка одной из сторон в гражданской войне, где-то — провокация политического кризиса.

"Информационная политика, пропаганда, публичная дипломатия. Санкции — также важный инструмент распространения демократии: они бьют по тем элитам, от которых хотят избавиться. А вот новых Ираков и Ливий — таких операций не будет", - отметил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

История показывает: только личным примером насадить демократию проблематично — это куда сложнее, чем выделить деньги на зарубежные проекты. Так что финансовая поддержка дружественных сил, видимо, станет главным инструментом Госдепа.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Автомобиль Land Rover Defender в пустыне в Намибии
В Европе выбрали лучшие автомобили 2021 года - фото
Кочарян предложил Пашиняну встать на колени перед народом и застрелиться
Кочарян предложил Пашиняну встать на колени перед народом и застрелиться
Коронавирус на Южном Кавказе – февраль 2021
Коронавирус на Южном Кавказе – февраль 2021
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться