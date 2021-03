Научат демократии. США определились способами вмешательства

Как теперь США намерены действовать, разбиралась автор РИА Новости Софья Мельничук.

США пообещали больше не продвигать демократию силой и не свергать режимы>>

Первое официальное выступление госсекретаря Энтони Блинкена в Госдепе, хотя и проходило в пустом зале, наделало шуму. За полчаса глава американской дипломатии перечислил главные направления внешней политики, которые скоро закрепят в стратегии национальной безопасности.

Почти все, что сказал Блинкен, не ново: и он, и президент Джо Байден за последние месяцы озвучивали это не раз. И все же кое-что привлекло внимание.

"Наш подход изменится, — объявил госсекретарь. — Мы не будем продвигать демократию с помощью дорогостоящих военных интервенций или попыток свергнуть авторитарные режимы силой". Такие способы, хоть и применялись из лучших побуждений, ни к чему хорошему не привели, признал он. Более того, слова "продвижение демократии" приобрели негативный оттенок, и даже сами американцы в них уже не верят.

Мир стал другим, и в новых условиях Вашингтон переключит внимание с угрозы терроризма на борьбу с державами-соперниками. Продвигать демократию — а это по-прежнему императив внешней политики США — нужно собственным примером. "В противном случае мы подыгрываем конкурентам, таким как Китай и Россия, которые используют любую возможность, чтобы посеять сомнения по поводу нашей приверженности идеалам. Не нужно облегчать им задачу", — заключил дипломат.

Прошлый год принес стране испытания. Пандемия коронавируса, похоронившая больше американцев, чем Первая, Вторая и Вьетнамская войны, вместе взятые, показала неравенство в сфере здравоохранения. Расовые бунты из-за полицейской жестокости и убийств чернокожих в очередной раз высветили проблему системного расизма в обществе.

Выборы президента и вовсе стали самыми скандальными за многие десятилетия. Дональд Трамп до сих пор утверждает, что результаты подтасовали. Это привело к настоящему набегу на фундаментальные ценности: шестого января толпа ворвалась в здание Капитолия во время утверждения результатов голосования выборщиков.

Перед новым президентом, Джо Байденом, остро встала необходимость восстановить единство внутри страны, доказать в первую очередь самим американцам, что США — все еще светоч демократии.

"С личным примером в Штатах сейчас большие проблемы, — говорит в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин. — Им необходим риторический инструмент для мобилизации электората. Важно показать: мы способны урегулировать ситуацию в стране".

В какой-то мере заявления Блинкена можно считать направленными вовнутрь, полагает Кошкин. "Навести порядок в других государствах — своего рода стимул: нужно начать с себя", — поясняет он.

Администрация Байдена постоянно подчеркивает: главный стратегический соперник — Китай и его модель развития. Именно ее изменения Вашингтон намерен добиваться.