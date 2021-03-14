За что штрафуют водителей в Грузии: топ-5 самых распространенных нарушений

Самым распространенным нарушением правил дорожного движения в Грузии в 2020 году стало превышение скорости более чем на 15 километров в час

ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. В 2020 году за нарушение правил дорожного движения в Грузии было выписано 2 540 832 штрафа, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.

Штрафы за нарушение правил дорожного движения колеблются от 10 до 300 лари (от 3 до 91 доллара) в зависимости от вида нарушения.

Кроме того, в стране действует система баллов – на водительские права начисляются 100 баллов, которые сокращаются по мере совершения нарушений. По истечении лимита автомобилист лишается прав.

Sputnik Грузия представляет вам топ-5 нарушений на дорогах Грузии.

1. Превышение скорости

Самым распространенным нарушением правил дорожного движения в Грузии стало превышение скорости более чем на 15 километров в час.

Всего за это нарушение за год было выписано 866 003 штрафа. Штраф за превышение скорости составляет 50 лари.

2. Небрежное вождение

На втором месте оказались несоблюдение водителями транспортных средств дорожных знаков и дорожной разметки; нарушение правил буксирования, использования мигалок, сигналов, правил езды во время учебы и в жилой зоне; правил дорожного движения, движения транспорта с прицепом или участие в групповом движении транспорта, мешающем дорожному движению.

Всего таких нарушений было зафиксировано 514 748, и штраф за них составляет 20 лари.

3. Игнорирование правил парковки

На третьем месте оказалось игнорирование знака "Остановка запрещена" и "Парковка запрещена", а также несоблюдение правил парковки.

Всего в 2020 году в Грузии было выписано 453 749 штрафов за это нарушение. Штраф за нарушение правил парковки составляет 10 лари.

4. Отсутствие техосмотра

На четвертое место вышла передача транспортного средства другому лицу или допуск транспортного средства, которое не прошло необходимый технический осмотр.

Всего в Грузии в 2020 году было зафиксировано 142 646 подобных фактов. Штраф за одно такое нарушение составляет 50 лари.

5. Разговоры за рулем

Замыкают пятерку нарушений разговоры по телефону за рулем.

Всего таких нарушений в стране было зафиксировано 91 713. Штраф за него составляет 30 лари.