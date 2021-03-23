"Горячая весна" – что думают о событиях в Грузии азербайджанские парламентарии

Как внутриполитическая ситуация в Грузии может повлиять на отношения Баку и Тбилиси – в материале Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Экс-премьер Грузии Георгий Гахария накануне прервал молчание громким заявлением о том, что "из политики он уходить не собирается".

После такого выпада многие в Тбилиси посчитали, что разговоры о третьей политической силе в Грузии перестают быть просто разговорами. Тем более, что Гахария считается одним из самых популярных грузинских политиков и пользуется доверием населения.

Гахария возвращается в политику - в Грузии появится "третья сила"?

А он "ушел красиво" – из-за расхождения во взглядах с правящей командой. Что вызвало одобрение не только у простых граждан, но и у оппозиции.

Заявление Гахария интересно еще и тем, что прозвучало оно на фоне срыва переговоров правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиции, после которого последние объявили "горячую весну".

И несмотря на то, что все эти события происходят в Грузии, для соседнего Азербайджана они не остаются незамеченными. В Баку с волнением наблюдают за разворачивающейся в Грузии ситуацией. Ведь после окончания войны в Карабахе, никто не хочет нестабильности в еще одной стране региона. Тем более, когда Южный Кавказ стоит на пороге разблокировки транспортных коммуникаций и в целом возрождения.

Стратегическое партнерство

Может ли происходящее сегодня в Грузии отразиться на азербайджано-грузинских отношениях, Sputnik Грузия поинтересовался у депутатов парламента Азербайджана.

Парламентарий Расим Мусабеков убежден – события, происходящие в Грузии, не скажутся негативно на отношениях Азербайджана с этой страной.

"Стратегическое партнерство Азербайджана и Грузии предопределено историей и географией. Даже в короткий период Первой республики сто лет назад мы были союзниками", – отметил он.

В Тбилиси и в Баку за минувшие четверть века независимости неоднократно менялись правительства, они имели различную политико-идеологическую ориентацию, но никто и никогда не ставил под сомнение жизненную необходимость поддержания стратегического партнерства, подчеркнул собеседник Sputnik Грузия.

Сейчас же, когда в результате реализации масштабных энергетических и транспортных проектов, Азербайджан и Грузия вместе реализуют геополитическую роль моста, связывающего бассейн Каспия и Черного моря, это тем более невозможно, уверен Мусабеков.

В свою очередь, депутат Арзу Нагиев назвал несколько надуманной тему появления в Грузии некой третьей политической силы. По его мнению, правящая партия и оппозиция рано или поздно придут к консенсусу и поднимающиеся сегодня вопросы будут улажены.

"Эта борьба не может длиться долго, так как у страны и так хватает проблем. Особенно сейчас, в условиях пандемии", – считает он.

Но как бы в итоге между политическими силами в Тбилиси все не сложилось, конечный результат ни в коем случае не навредит азербайджано-грузинским отношениям, считает собеседник Sputnik Грузия.

Грузия – стратегический партнер Азербайджана. Стороны осуществляют совместные проекты в различных сферах. Кроме этого, многие крупные азербайджанские компании являются налогоплательщиками в Грузии. Например, SOCAR, напомнил Нагиев.

"Отношения между Азербайджаном и Грузия стремительно развиваются как на высоком уровне, так и на уровне парламентов и послов. И вряд ли им может что-то угрожать в будущем", – полагает парламентарий.

Баку-Тбилиси-Карс ничего не грозит

Что же до будущих процессов в регионе, разблокировке транспортных коммуникаций и спекуляций вокруг этого, тут Мусабеков заверил, что открытие и строительство новых маршрутов вовсе не предполагает снижение загрузки существующих и проходящих через Грузию.

В них вложены огромные инвестиции, причем именно Азербайджаном и его иностранными партнерами, и очевидно, что есть большая экономическая заинтересованность в их полноценной загрузке, подчеркнул депутат.

"Укрепление сотрудничества как между государствами Южного Кавказа, так и соседних стран должно привести к росту объемов грузоперевозки и все маршруты будут задействованы. Так что беспокойство, выражаемое некоторыми грузинскими кругами, преувеличено", - заявил парламентарий, отвечая на вопрос – имеют ли право на жизнь слухи о том, что разблокировка транспортных коммуникаций в регионе нанесет ущерб ж/д Баку-Тбилиси-Карс.

Аналогичного мнения придерживается и Нагиев, который считает, что БТК никак не пострадает от разблокировки транспортных коммуникаций в регионе.

"Баку-Тбилиси-Карс способствует выходу и Грузии, и других государств-участников на мировые рынки. Он связывает Китай с Европой. И вряд ли этот проект как-то пострадает. Тем более от разблокировки коммуникаций в регионе", - сказал депутат, добавив, что строящийся коридор Ыгдыр-Карс-Нахчыван не стоит рассматривать как конкурента, нацеленного на снижения потребности в БТК.

Своих коллег в этом вопросе поддержал и депутат Руфат Гулиев, который также убежден в том, что никакого ущерба ж/д Баку-Тбилиси-Карс грядущая разблокировка транспортных коммуникаций в регионе не нанесет.

По его словам, БТК и дальше будет развиваться и успешно выполнять свою важную роль связующего звена между Китаем и Европой. Тем более, что в последнее время на него серьезное внимание обратила Россия. Транспортировка грузов из России в Турцию по БТК не только экономит время, но и финансы. Что выгодно всем сторонам-участникам процесса, пояснил он.

Парламентарий не сомневается в том, что после разблокировки региона к БТК подключатся и другие транспортные магистрали.

"Иран, Турция, Пакистан, Туркменистан сегодня заинтересованы в развитии логистических путей через Азербайджан. А здесь само собой не обойдется без БТК, который от этого только выиграет", - отметил он, добавив, что если прежде ставилась для БТК пропускная задача в 10 миллионов тонн ежегодно, то теперь можно будет говорить и о 20, и о 25 миллионах тонн.

Если Армения пойдет на реализацию всех пунктов трехсторонних заявлений по Карабаху, то и ее экономика вступит на путь развития. Что уж говорить о Грузии, которая как стратегический партнер Азербайджане, обязательно получит серьезные бонусы от разблокировки коммуникаций, заключил собеседник Sputnik Грузия.

Спекуляции на этнической теме

В заключение депутаты коснулись муссируемой в последнее время темы о трудностях, с которыми сталкиваются азербайджанцы, проживающие в Грузии.

В основном, по словам Мусабекова, азербайджанцы сталкиваются с трудностями в следствии недостаточно хорошего знания государственного грузинского языка. Парламентарий заверил, что для устранения данного препятствия предпринимаются усилия как со стороны правительства Грузии, так и со стороны Баку.

Государственная нефтяная кампания Азербайджана SOCAR оплачивает обучение на подготовительных отделениях грузинских университетов нескольких тысяч азербайджанских юношей и девушек с тем, чтобы, получив соответствующее образование и специальность, они могли влиться в государственную и общественную жизнь Грузии, рассказал он.

"Будучи членом межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Грузия, могу заверить, что я и мои коллеги всегда уделяем внимание повышению вовлеченности азербайджанцев в общегрузинские политические и общественные процессы", - сказал собеседник Sputnik Грузия.

Нагиев же убежден, что серьезных проблем у азербайджанцев, проживающих в Грузии, нет.

"Есть силы, которые пытаются спекулировать на этнической и религиозной теме. Но в любом случае, все это – вопрос решаемый", - подчеркнул депутат.

Он добавил, что в силу тесного сотрудничества как парламентов двух стран, так и посольств все возникающие трудности довольно быстро находят свое разрешение.

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