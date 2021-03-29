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Представитель президента Европейского совета Кристиан Даниэлльсон на президентском приеме в столице Грузии

Блеск и Грузия европейской дипломатии

photo : press-service of the President of Georgia
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Весеннее обострение в рядах грузинской оппозиции (52)
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Итак, в Тбилиси вернулся Кристиан Даниэльссон, которому понадобилась пауза в 10 дней, чтобы перевести дух после странных переговоров в Грузии, где стороны не хотят идти на компромисс

Давид Беридзе

Грузия, которая на Западе считается образцом демократии в регионе, вот уже пять месяцев находится в политическом кризисе. Выйти из ситуации стране помогает Евросоюз, но у грузинского кризиса есть свои особенности. Удержится ли страна на европейских рельсах или поезд грузинской демократии на какое-то время придется загнать в депо?   

Это Грузия, детка

"Одна и та же партия пришла к власти в третий раз. Возможно, это не очень демократично. Но демократии здесь никогда особо и не было, по крайней мере, в обозримые тридцать лет". Приблизительно так, если отбросить дипломатические экивоки, комментировали парламентские выборы в Грузии на брифинге, который американское посольство устроило для журналистов, сопровождавших в поездке по региону в ноябре 2020 года уходящего с поста главы Госдепа Майка Помпео. 

Перед выборами 31 октября 2020 года грузинская оппозиция твердо рассчитывала на смену правительства. Никогда еще в истории Грузии одна и та же партия не оказывалась во власти три раза подряд. Поэтому, когда ЦИК объявил, что "Грузинская мечта" набрала необходимые для формирования правительства 40,53% голосов и даже на шесть процентов больше, все восемь участвующих в выборах оппозиционных партий заявили, что эта победа сфальсифицирована и мириться с этим они не собираются.   

"Представители оппозиции снова призывают к бойкоту парламента – это как пересматривать заново один и тот же фильм", – так об этом высказались на все том же брифинге в американском посольстве. И на этот раз в тексте использована точная цитата.   

15-часовая остановка Помпео в Тбилиси случилась всего через две недели после выборов. Тогда в посольстве явно не подозревали, что обострение так затянется, что пять месяцев спустя, в марте, его придется обсуждать уже в Вашингтоне, на слушаниях в Капитолии. 

Вечные враги: главная интрига грузинских выборов за минуту
© Sputnik / STRINGER
Вечные враги: главная интрига грузинских выборов 2020

Между тем Помпео даже не собирался встречаться с грузинской оппозицией, цель включения Грузии в его прощальное турне была совершенно другая – возвращение Азербайджану Нагорного Карабаха, проигрыш Армении и усиление позиций России, заставили США обозначить свое присутствие в регионе Южного Кавказа. 

И все же глава Госдепа снял с рейса и оставил в Тбилиси своего представителя Филиппа Рикера. Тот встретился с оппозицией и посоветовал не дурить, вернее, работать в парламенте и пользоваться государственными институтами. Тем более, что на выборах оппозиция получила беспрецедентное количество мандатов – 60 из 150. А если вы недовольны, то идите в суд, советовали американцы, переживавшие в это время свой собственный выборный скандал. 

Оппозиция убеждала американцев, что суды в Грузии больше похожи на клан, подчиняющийся правительству, но дипломаты в ответ кивали головой – им все это известно. Непонятно только, почему за столько лет никто так и не провел нормальную судебную реформу, хотя деньги на это выделялись не раз.  

Тогда оппозиция не поддалась на уговоры стратегических партнеров идти в парламент и попробовать оттуда провести реформы. Была избрана другая стратегия.

Кризис по-грузински  

Ситуация развивалась по уже накатанному сценарию. Оппозиция проводила митинги – власти задерживали активистов. Парламент десятого созыва начал работу, а оппозиция пришла не в зал заседаний, а в сквер неподалеку, чтобы объявить, что отказывается от мандатов и не хочет даже формально числиться в законодательном органе. 

Конечно, появились и первые перебежчики – из наспех созданной партии "Европейские социалисты" и небольшой партии "Граждане", но в итоге их набралось всего шесть из шестидесяти. Треть кресел в парламенте по-прежнему вызывающе пустовала, а оппозиция кричала об однопартийном парламенте.

Пресс-конференция на тему: Правовая оценка политических процессов в Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
Настоящая причина политического кризиса в Грузии: почему переговоры зашли в тупик?

Чтобы выправить положение, в посольствах США и Евросоюза выражали готовность провести переговоры между правительством и оппозицией, но на них никто не спешил. В напряженном ожидании, к которому добавилась вспышка коронавируса и усиление карантинных мер, прошли новогодние праздники и почти весь февраль. 

А потом в "Грузинской мечте" решили, что настало время проявить принципиальность и задержать председателя самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелия по поводу невыплаты залога, назначенного судом на период следствия по делу в организации штурма парламента на протестной акции в июне 2019 года.

До этого момента посольство США практически открыто поддерживало власти.

В одном из интервью Мелия заявил что не понимает такую позицию:  

"Когда я вижу преступления со стороны властей, вижу, что поджигают мой офис, что фальсифицируют выборы, а посол говорит мне, что эта страна – "маяк демократии" и ты должен принять это как есть, то надо ставить точку. Я не буду молчать... Мы хотим идти в сторону западной цивилизации, и в это время посол страны-партнера, который должен помогать мне на этом пути, говорит, что здесь и так все хорошо". 

Несмотря на предостережения, арест Мелия все-таки произошел. Для задержания лидера оппозиции, укрепившегося со сторонниками в офисе партии, использовали спецназ, пожарные лестницы и перцовый газ. Это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Похоже, после 23 февраля не осталось ни одной политической организации на Западе, которая не осудила бы власти Грузии за этот арест. Игнорировать ситуацию в региональной "витрине демократии" Запад больше не мог.   

Фактор Гахария 

Масштаб негативной реакции Запада адекватно предугадал только один человек в правительстве "Мечты" – премьер-министр Георгий Гахария. Хотя, возможно, ущерб понимали все, но именно он отказался от роли мальчика для битья. Поэтому 18 февраля Гахария подал в отставку. Так он на пять дней задержал операцию по задержанию Мелия и перенес ответственность за нее на своего преемника Ираклия Гарибашвили. 

Смена премьер-министров в правительстве "Грузинской мечты" – не редкость, например, Гарибашвили был назначен премьером по второму разу. Но только Гахария ушел с работы из "Мечты", так громко хлопнув дверью.

Изумленные отставкой Гахария граждане поставили 213 тысяч "лайков" в фейсбуке под прощальным "селфи", которое он снял, покидая здание Госканцелярии. Политологи долго гадали, что именно это означало – благодарность за работу на посту премьера в период пандемии или, напротив, восхищение тем, как открыто он выступил против правящей команды. 

Уже через месяц после отставки Гахария решил, что пора использовать этот кредит доверия и объявил, что намерен вернуться в политику уже в качестве оппозиционера.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария
photo: Government of Georgia / FB
"Гахария - михариа" – бывший премьер прервал молчание и взорвал соцсети

Будущая партия Гахария, который до возвращения на родину сделал в Москве карьеру топ-менеджера представительства авиакомпании "Люфтганза", на сегодня является самой большой политической интригой в Грузии.   

Уже делаются большие ставки – к нему может примкнуть часть тех политиков, кто уже давно в оппозиции к Иванишвили, например, партия Георгия Вашадзе "Стратегия Агмашенебели", а также перебежчики из "Грузинской мечты". 

Что касается Ники Мелия, из-за которого Гахария и подал в отставку, то он после ареста написал из тюрьмы жизнерадостное письмо, в котором сообщил сторонникам, что после месяца стояний на митингах и напряженного ожидания штурма в офисе, впервые нормально выспался в камере. Также он считает вполне сносным тюремное питание. А вот покидать тюрьму лидер оппозиции не намерен принципиально, хотя прокуратура сразу после негативной реакции Запада обещала, что снимет свои претензии – пусть только Мелия выплатит залог. Но у грузинской оппозиции свои методы. Не выходить из тюрьмы, хотя можешь – грузинское политическое "ноу-хау". 

Грузины и европейцы  

Так или иначе, грузинская оппозиция, к которой Гахария пока только собирается присоединиться, на какое-то время добилась того, что ее претензии стали всерьез воспринимать на Западе. 

Конфликт принялся решать главный представитель Евросоюза в вопросах международной политики – президент Европейского совета Шарль Мишель.

Автопробег в столице Грузии против роста цен на топливо и за отмену ковид-ограничений
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Кризис по-грузински: анатомия страсти

Считается, что бельгийцы часто становятся высокопоставленными чиновниками ЕС, так как являются мастерами переговоров. Бельгия разделена на три части по этнолингвистическому признаку, там крайне разрозненный политический спектр, в общем, есть где совершенствоваться в искусстве достижения консенсуса.

И действительно, Мишель буквально за один день своего визита в Грузию усадил за стол переговоров оппозицию и нового премьера Ираклия Гарибашвили, который еще вчера называл оппонентов "преступниками".

Очень внимательно, по нескольку раз выслушав позиции сторон в зале, где выставлены 27 флагов стран Евросоюза, Мишель составил план из шести пунктов-тезисов, которого грузинским властям и оппозиции настоятельно предлагалось придерживаться. Таким образом, правительству пришлось обсуждать и вопрос назначения внеочередных выборов, и освобождения задержанных по политическому признаку оппозиционеров, и реформу избирательного кодекса и судебной системы. Но не будем забывать то, что знают все дипломаты – обсуждать еще не значит соглашаться. 

Находясь в Тбилиси, президент Евросовета не забыл упомянуть и о том, что именно ЕС в буквальном смысле сейчас платит за то, чтобы Грузия выжила в пандемию – страна переживает тяжелейший экономический спад и именно предоставленный Евросоюзом пакет в размере 1,5 млрд евро позволяет правительству выплачивать зарплаты и пенсии, а также поддерживать курс валюты. К тому же, Европа посылает Грузии вакцину от коронавируса – США пока предоставили только небольшую партию своего препарата Pfizer, которого хватит в лучшем случае на 14 тысяч человек, так что надеяться остается только на оксфордскую вакцину AstraZeneca.   

Уезжая из Тбилиси, Мишель предупредил премьера, что через две недели ждет его отчет в Брюсселе, где как нельзя кстати будет рассматриваться прогресс Грузии на пути сближения с Евросоюзом. 

Чтобы никто не расслаблялся, Мишель прислал в Грузию своего спецпредставителя, шведского дипломата Кристиана Даниэльсона, с заданием усадить стороны на стол переговоров. Однако хэппи-энда не случилось. Как признаются участники встречи, до процесса "уговаривания" оппозиции даже не дошло. Оппозиционеры заявили, что представленный на обсуждение проект соглашения с подачи "Мечты" внезапно изменился на "странный и даже комичный", как его охарактеризовал один из участников переговоров, лидер партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе.

Акция протеста объединенной оппозиции 26 февраля 2021 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Помешают ли акции протеста в Тбилиси процессу переговоров – мнения разошлись

Например, как рассказали в кулуарах, "Мечта" предлагала включить в соглашение пункт об условиях назначения внеочередных выборов, довольно при этом туманный, но публично этот пункт не разглашать.  

Также выяснилось, что правительство и оппозиция до такой степени не в состоянии вести диалог, что без посредника не могут обсудить вопрос, снижать проходной барьер до 3 или до 2 процентов. 

За два дня напряженных обсуждений множества разных аспектов парламентского сосуществования между "Мечтой" и оппозицией, Даниэльсон так и не смог добиться согласованной позиции. В итоге на исходе второго дня работы, уже поздно вечером, дипломат переговорил с шефом в Брюсселе, а затем внезапно объявил, что переговоры закончены, грузинские политики должны сами нести ответственность за выход из кризиса, и покинул офис ЕС, прихватив с собой рюкзак. Через несколько часов он уже возвращался в Брюссель.

Кристиан Даниэльссон
© AFP / ELVIS BARUKCIC
Кристиан Даниэльссон

Визит в Брюссель – капитуляция или победа?

Оглушительный провал на переговорах пытались объяснить самые пристрастные наблюдатели – грузинские оппозиционные СМИ, которые ожидали от Запада самых резких шагов, вплоть до установления санкций против членов правительства, а главное – основателя "Грузинской мечты" миллиардера Бидзины Иванишвили. 

Самая смелая версия, которая была выдвинута при этом – проблемы в самом Брюсселе, где явно заняли двойственную позицию. Возможно, кому-то не очень хотелось, чтобы именно грузинская миссия президента Мишеля оказалась успешной, такую точку зрения высказал директор оппозиционной телекомпании "Мтавари" Ника Гварамия.

Депутаты парламента Грузии от правящей партии Грузинская мечта
© Sputnik / STRINGER
Венецианская комиссия не одобрила инициативы "Грузинской мечты" о финансировании партий

Тогда же в Тбилиси под новым углом стали рассматривать высказывания главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, который неожиданно заявил, что "для наведения порядка в Грузии американцы планируют наладить системную работу по оказанию поддержки оппозиционерам и одновременному подрыву позиций "Грузинской мечты". Многие в Тбилиси сочли, что нерешительность европейцев связана именно с жесткой позицией Москвы.    

В итоге Гарибашвили отправлялся в Брюссель из Тбилиси под стройный хор комментариев оппозиции, в которых ему предсказывали полную капитуляцию. 

В европейской столице грузинского премьера действительно много критиковали за нежелание идти на компромисс с оппозицией. С другой стороны, вышло так, что "Мечта" получила поддержку по главному для себя вопросу – отказу назначать внеочередные выборы. Публично позицию после встречи с Гарибашвили выразил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

На вопрос, будет ли назначение новых выборов парламента в Грузии возможным выходом из создавшегося политического кризиса, Боррель ответил так: "Единственное, что я могу сказать, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе назвала эти выборы свободными и справедливыми".  

То есть выборы признаны, поздно пить "Боржоми", и отказываться от мнения своих собственных институтов в Брюсселе никто не собирается. 

После этого Гарибашвили оставалось только объявить, что он думает точно так же, как господин Боррель, и что выборы в Грузии состоятся в свое время – в 2024 году, а вопрос об освобождении заключенных, который поднимает оппозиция, будет решать суд, а не правительство. Тут же он очень своевременно напомнил, что Европа, в том числе и лично президент Мишель, требуют от Грузии не политизировать правосудие.  

В итоге стало похоже, что "Грузинская мечта" с большими потерями, но одержала в Брюсселе дипломатическую победу, отделавшись выслушиванием потоков нравоучительной критики и высказанных на всех уровнях возмущений.   

Однако и оппозиция в Тбилиси продолжала стоять на своем – в парламент идти никто не собирался, и кризис все никак не заканчивался.   

Вашингтон или большие надежды  

Ситуацию не сильно изменили и специально проведенные в Сенате США 23 марта слушания под названием "Поддержка демократии в Грузии".  

Как выяснилось, американцы все еще официально считают Грузию "региональным лидером в области демократического развития и борьбы с коррупцией". Но есть нюансы.  

Сенаторы и чиновники Госдепа, специализирующиеся на регионе, в течение полутора часов отчитывались в Капитолии по ситуации в Грузии. Пожалуй, отчеты были даже слишком подробные и настолько пространные, что в Тбилиси так и не разобрались, на чьей стороне американцы – правительства или оппозиции.  

Только несколько тезисов из выступлений. "Доверие к демократии подрывает концентрация власти правящей партией в государственных институциях, судебные дела, которые широко признаны политически мотивированными, давление на определенные СМИ и уважаемых лидеров гражданского общества" – здесь очко в пользу оппозиции. 

После выборов 2012 года "грузинская демократия подверглась испытаниям, но в целом укрепилась и углубилась" – теперь ведет правительство.

Арест лидера оппозиции – "шаг назад для грузинской демократии", но и оппозиция должна использовать возможности предоставленного избирателями мандата и работать в парламенте, – а тут уже непонятно, кого ругают больше.

Грузинская оппозиция проводит информационный митинг 20 марта 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
Рискует ли грузинский политический спектр сесть на мель – версии прессы

При этом сенатор Джин Шахин процитировала на слушаниях отчет ОБСЕ по поводу выборов в Грузии гораздо точнее Жозепа Борреля и отметила, что они были проведены "на грани легитимности", а наблюдатели назвали их всего лишь "конкурентными и эффективными, несмотря на пандемию".  

Свое выступление сенатор закончила мрачным предупреждением: "Ситуация в Грузии критическая – ее разрешение либо вернет страну к демократии, либо разрушит многолетние усилия на этом пути".   

Как выйти из кризиса, Шахин не предлагала, она упрекнула обе стороны – и оппозицию, и правительство Грузии за его затягивание. И указала на главную, на взгляд Вашингтона, геополитическую причину: "кризис выгоден в регионе только России". Это и другие подобные высказывания закономерно дали толчок к тому, что противоборствующие стороны в Тбилиси с новой силой стали обвинять друг друга в "работе на Кремль". 

Европейское искусство компромисса 

Тот факт, что в США не предприняли никаких явных действий, чтобы повлиять на ситуацию в Грузии, означал, что в игру вновь включаются европейцы. 

Акция протеста оппозиции - шествие с флагами и в масках. Архивное фото
© Sputnik / STRINGER
Политическая карусель по-грузински: путешествие по замкнутому кругу

В Тбилиси вернулся Кристиан Даниэльсон, которому понадобилась пауза в 10 дней, чтобы перевести дух после странных переговоров в Грузии, где стороны не хотят идти на компромисс, не боятся не попасть в парламент, отказываются от достигнутых накануне договоренностей и вообще транслируют мнения каких-то других игроков, официально даже не представленных в грузинской политике.

Депутат Европарламента Андрюс Кубилюс недавно высказал оригинальное, но довольно очевидное мнение о том, что лучше бы в таких переговорах принимали участие основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили и его главный противник, основатель бывшей правящей партии "Единое национальное движение", третий президент Михаил Саакашвили. 

В январе Иванишвили объявил, что уже во второй раз, на этот раз, окончательно уходит из политики, а Саакашвили с 2013 года не проживает в Грузии и даже не может приехать в страну, так как осужден за совершение должностных преступлений. Однако многие считают, что именно за Иванишвили и за Саакашвили остается последнее слово на этих переговорах. Первый, утверждает оппозиция, контролирует "Мечту" из-за кулис, а второй – постоянно выступает на оппозиционных телеканалах и влияет на принятие решений в самой большой оппозиционной партии.   

"Самая большая проблема – это кризис лидеров. Нет лидеров, которые взяли бы на себя ответственность за необходимый компромисс. Послу Даниэльсону было бы лучше поговорить с настоящими лидерами обеих политических партий. Формальные лидеры, вовлеченные в переговоры, не понимают ответственности, они не могут найти компромисс", – сказал Кубилюс в интервью грузинским СМИ.

Именно с этого – с призыва к компромиссу, начал свою вторую попытку в Грузии медиатор из Евросоюза.  

"Сейчас время компромисса, и это не признак слабости, а признак силы. Компромисс демонстрирует, что демократия в Грузии работает. Компромисс – это европейский путь", – стал уговаривать грузинских политиков Даниэльсон, едва приземлившись в аэропорту. 

Предложить в сложившейся ситуации ни сторонам, ни посредникам больше нечего. Грузия сейчас резко поляризована по политическому признаку, экономика лежит в руинах, эпидемиологи пугают третьей волной коронавируса, пандемия в прошлом году уже подкосила грузинский туризм и пока неизвестно, что с ним будет в этом сезоне.

Запад явно решил отложить тренинги по развитию в Грузии демократии и сохранить в стране хотя бы подобие стабильности, чтобы вывести ее из социально-экономического кризиса. 

Так что, скорее всего, Грузия в ближайшее время не станет более демократичной страной, чем была до кризиса. Но ведь в этом, если верить американскому посольству, нет ничего неожиданного.  

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Темы:
Весеннее обострение в рядах грузинской оппозиции (52)
Теги:
Ника Мелия, Бидзина Иванишвили, Михаил Саакашвили, США, Евросоюз, Оппозиция, кризис, Грузия

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