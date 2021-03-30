Решающие переговоры в Грузии: посредник подготовил компромиссный документ

Обе стороны – и правящая партия, и оппозиция настроены на компромисс, но с уверенностью прогнозировать исход переговоров пока воздерживаются

ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. Очередной раунд переговоров между правящей партией и оппозицией при посредничестве представителя президента Евросовета Кристиана Даниэльссона состоится в Тбилиси сегодня.

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Европейский дипломат предпринимает вторую попытку помочь сторонам договориться и выйти из создавшегося политического кризиса. В понедельник шведский дипломат провел встречи как непосредственно с представителями правящей партии "Грузинская мечта" и лидерами оппозиции, так и с премьер-министром и президентом Грузии.

В офисе представительства Евросоюза в Грузии с утра находится Даниэльссон, а также посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель и посол США в Грузии Келли Дегнан. Накануне шведский дипломат призвал все стороны переговоров сделать так, "чтобы завтра Грузия победила". Даниэльссон заявил, что собирается представить в ходе переговоров документ, который поможет в достижении главных целей. По его словам, если будет достигнута договоренность, все останутся в выигрыше, но главным победителем станет грузинский народ.

"Конкретно какой документ будет представлен, об этом говорить пока рано, поскольку в процессе согласования "проекта" может быть достигнут определенный компромисс. Пока рано говорить о конкретном решении. К сожалению, я не ожидаю, что все партии будут готовы к компромиссу по разным причинам. Если цель европейской медиации – усиление институций в стране и продолжение парламентской жизни, то цель партий другая – не развивать процесс в этом направлении", – заявил депутат от парламентского большинства Ираклий Кадагишвили.

Кто не подпишет документ, тот останется в плену своих партийных интересов и не сделает шаг на благо страны, заявил в свою очередь вице-спикер парламента, депутат от уже вошедшей в парламент оппозиционной партии "Граждане" Леван Иоселиани.

"Думаю, что обязательно появятся политические партии, которые подпишут документ. Поэтому жду, что если не все, то хотя бы часть их мы увидим в парламенте. Надеюсь, что документ подпишет и "Грузинская мечта", – отметил Иоселиани.

По словам одного из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Саломе Самадашвили, кризис должен завершится таким образом, чтобы победило будущее демократии Грузии.

"Сегодня интересный день и интересно, где мы окажемся. В нашей партии есть настрой, что все должно быть сделано для достижения соглашения. Но насколько создаст такой возможности вариант соглашения, посмотрим... Наверно, нежелательным результатом сегодняшнего дня может быть получить раскаленную оппозицию", – заявила Самадашвили.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис в стране углубляется.

Кризис в Грузии начался сразу же после выборов в парламент 31 октября 2020 года и продолжается уже почти пять месяцев. Заседания парламента посещают только шестеро из шестидесяти оппозиционных депутатов, остальные отказываются признавать итоги выборов и требуют нового голосования, что категорически неприемлемо для правящего большинства.

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