Правящая партия Грузии на грани перемен? Слухи и факты

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили может в ближайшее время занять пост председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", пишут СМИ, в правящей партии эту информацию на сегодняшний день опровергают.

Каладзе уходит из политики и возвращается в Милан?>>

Информацию о смене главы правящей партии обнародовал телеканал Formula. Эта телекомпания в последнее время часто сообщает информацию из кулуаров "Грузинской мечты", которая позже становится реальностью. Так, сначала правдой оказалась информация об отставке Георгия Гахария, потом о назначении министром культуры Теи Цулукиани, а позже и информация об отставке министра финансов Вано Мачавариани.

Теперь телеканал сообщил о возможном уходе с поста председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе и уходе из политики мэра Тбилиси Кахи Каладзе. По версии Formula TV, причина предполагаемого ухода Кобахидзе - разногласия с премьером Ираклием Гарибашвили по поводу предстоящих выборов в органы местной власти, а вернее по поводу кандидатов в мэры в регионах и списков депутатов сакребуло (местные советы).

Именно Гарибашвили занимает в партии должность политического секретаря и отвечает за региональные офисы партии и поддержку "Грузинской мечты" на местах.

На последнем политсовете партии тема выборов, которые пройдут уже осенью этого года, была одной из главных. Для "Грузинской мечты" это будут первые выборы без участия своего основателя миллиардера Бидзины Иванишвили, который ушел из политики в январе этого года. И впервые "Мечта" начала готовиться к выборам уже с весны, объявив о фактическом начале предвыборной кампании и выезде в регионы.

Что касается Каладзе, то его уход из политики связывают с недавно выявленной болезнью, причиной которой названы его спортивное прошлое и напряженный рабочий график на посту мэра Тбилиси.

Официальные заявления

Между тем, в правящей партии факт противостояния двух главных фигур Гарибашвили и Кобахидзе категорически отрицают.

"Нет никакого противостояния. Мы вместе работаем в команде и хотим дать ответ на экономические вызовы, снизить бедность и создать рабочие места для наших граждан. Это наша забота номер один", - сказал член политсовета партии и председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

Другой член партии Бека Давитулиани опроверг информацию о том, что в правящей партии уже обсуждаются списки кандидатов.

"На данный момент обсуждение будущих кандидатов не ведется", - сказал Давитулиани.

Что же касается Каладзе, в правящей партии еще до появления слухов заявили, что мэр Тбилиси всегда выполняет свои обещания и будет работать до конца.

Экспертное мнение

Политолог Рамаз Сакварелидзе в интервью Sputnik Грузия заявил, что в случае ухода Кобахидзе и Каладзе из "Грузинской мечты" правящая партия потеряет сильные кадры.

"Грузинская мечта", безусловно, потеряет. Ведущей фигурой в парламенте является Кобахидзе. В исполнительных структурах, в том числе. В местной власти, безусловно, лидером является Каладзе. В опубликованных рейтингах Каладзе на третьем месте после Патриарха и экс-премьера Гахария. Вот это третье место и потеряет "Грузинская мечта", - сказал Сакварелидзе.

Однако при этом политолог призвал не верить слухам и подождать развития событий.

А вот для эксперта Вахтанга Дзабирадзе внутрипартийные конфликты и колебания в "Грузинской мечте" – естественный процесс.

"Когда в партии происходят кадровые перестановки, тем более на уровне премьер-министра, всегда происходят колебания и идет перетрубация", - сказал Дзабирадзе в интервью Sputnik Грузия.

При этом он отметил, что вопрос даже не в уходе Каладзе, Кобахидзе и других членов правящей партии, а в том, что они будут делать дальше.

"Важно не то, кто уйдет и кто останется, а важно, что будут делать те, кто ушел, дальше", - сказал Дзабирадзе.

По его мнению, если Кобахидзе и Каладзе уйдут из "Грузинской мечты" и политики, это не отразится на рейтинге партии, так как их избирателям будет некуда уходить.