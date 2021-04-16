Решит ли подпись "Мечты" политический кризис в Грузии?

Правящая партия Грузии сделала первый шаг к выходу из политического кризиса в стране. Но достаточно ли этого?

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в одностороннем порядке публично подписала документ соглашения с оппозицией, предложенный спецпосланником президента Европейского совета.

Под чем подписалась "Грузинская мечта"? Детали соглашения с оппозицией>>

В конце марта в Тбилиси во второй раз приезжал спецпосланник президента Европейского совета Кристиан Даниэльссон, который предложил сторонам компромиссный документ. Однако его предложения были отклонены. Прийти к консенсусу не удалось по двум из пяти вопросов – это освобождение политзаключенных и проведение в стране досрочных парламентских выборов.

Ближе к консенсусу

Политические партии могут достичь соглашения в ближайшие дни – такой возможности не исключает вице-спикер парламента Грузии Давид Сергеенко.

"Ситуация уже назрела, и я ожидаю, что в ближайшие дни будут предприняты конкретные решения. Компромисс заключается в том, что обеим сторонам нужно думать и предпринять конкретные шаги", - заявил Сергеенко.

По его словам, однозначная позиция Евросоюза выражается в двух основных посланиях.

"Первое – в адрес оппозиции, что они должны войти в парламент и продолжать оппонировать здесь. Второе – послание к властям, чтобы найти компромиссы для создания этих условий. Я жду, что в ближайшие дни все это будет решено позитивно", - отметил Сергеенко.

Государству необходимо присутствие оппозиции в парламенте, заявил депутат парламентского большинства Гурам Мачарашвили.

"С нашей стороны есть компромиссы, и если переговоры продолжатся, то мы по-прежнему готовы к разумным компромиссам. Они не будут противоречить решению избирателей и принципам справедливости", - отметил Мачарашвили.

"Грузинская мечта" готова как можно скорее решить политические разногласия, отметил в свою очередь представитель парламентского большинства Дмитрий Хундадзе.

"Политика – это искусство компромисса, и мы используем этот рычаг, чтобы предложить компромисс политическим оппонентам. Но с их стороны должна быть готовность завершить процесс с соглашением", - отметил Хундадзе.

По его словам, компромисс не может выйти за правовые рамки, а для проведения внеочередных выборов необходима правовая основа. Но по другим вопросам, связанным с реформами, "Грузинская мечта" готова к компромиссу, подчеркнул депутат.

Настроение оппозиции

С тем, что компромисс необходим с обеих сторон, согласны и представители оппозиции. Однако, как отметил один из лидеров партии "Единое национальное движение", оппозиция должна реально увидеть, что власти заинтересованы в преодолении политического кризиса.

"Переговоры всегда предполагают компромиссы с обеих сторон, и к этому готова оппозиция. Безусловно, это должны быть разумные компромиссы, и, в первую очередь, мы должны увидеть, что власти готовы возобновить переговоры и прийти к соглашению. Оппозиция всегда была готова к компромиссным шагам", - заявил Удумашвили.

Скептически относится к заявлениям "Грузинской мечты" член оппозиционной партии "Европейская Грузия" Лаша Дамения.

"Заявления "Грузинской мечты", как правило, никогда не оправдываются. Поэтому мы просто подождем. То давление, которое осуществляет международное сообщество, и то внутреннее давление, которое выражают жители Грузии в виде протестов, в конечном итоге приведет нас к тому результату, который называется развитие демократии в стране", - заявил журналистам Дамения.

Мнение эксперта

По мнению политолога Арчила Сихарулидзе, факт того, что "Грузинская мечта" подписала документ Даниэльссона, уже является компромиссом.

"Я думаю, что это уже большой прорыв, большой компромисс… Однако лично я, честно говоря, не подписал бы этот документ ни при каких условиях. Лично я считаю, что то, что Даниэльссон предлагает, - это не верховенство закона. То, что Даниэльссон и европейские коллеги предлагают, – это необразованность, наивность и глупость. В стране, где главная проблема именно то, что люди не подчиняются закону, что все стоят выше закона, кроме бедных людей", - заявил Сихарулидзе.

Эксперт не исключает, что в качестве компромисса "Грузинская мечта" может согласиться на освобождение Мелия.

"Правящая партия на многие вещи может пойти. Она отпустила Гиги Угулава, она отпустила очень многих людей. Вопрос в том, какова будет цена всего этого на самом деле. "Грузинская мечта" уже допустила прецедент, когда посадила Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили, а затем отпустила их. Она допустила прецедент, что людей можно посадить, а затем отпустить, как будто ничего не было. Она уже допустила, что политические элиты стоят выше закона", - считает Сихарулидзе.

Что касается требования оппозиции провести в стране досрочные парламентские выборы, то, по мнению Сихарулидзе, соглашаться на это было бы со стороны "Грузинской мечты" ошибкой.

"Я думаю, что это было бы совсем глупостью и наивностью. И об этом сказала посол США, что это было бы плохим прецедентом", - отметил эксперт.

Спустя почти шесть месяцев после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов называют необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

Еще одно принципиальное требование оппозиции, по которому правящая партия отказывается идти на уступки, – освобождение лиц, которых она называет "политзаключенными": лидера "Единого национального движения" Ники Мелия и совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгия Руруа.

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