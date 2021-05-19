Встала и прошла: Манижа — в финале Евровидения

Во вторник, 18 мая, состоялся первый полуфинал Евровидения, по результатам которого определились первые десять счастливчиков-финалистов

Если вечером 18 мая вы случайно включили Первый канал и увидели мужчину на каблуках, афроамериканку в кокошнике из косичек и человека с дискошаром в груди, не переживайте, это не подборка странных видеороликов из "ТикТока" и не репортаж со дня рождения Филиппа Киркорова — просто в голландском Роттердаме стартовал самый яркий, ни на что не похожий музыкальный конкурс Евровидение-2021, пишет в своем авторском материале для РИА Новости Алексей Смирнов.

Кто пишет тексты Маниже и Меган>>

Мучительные два года ожидания, в течение которых миллионы людей успели полюбить Пухляша, танцующего в клипе Little Big "Uno", а затем переругаться из-за песни о русской женщине, наконец-то подошли к концу, и арена Rotterdam Ahoy на ближайшую неделю стала музыкальным центром не только Европы, но и всего мира.

Настал момент для всех любителей этого музыкально-политического шабаша доставать залежавшиеся за два года в шкафах перья, боа, блестки и разноцветные флажки, чтобы беспечно размахивать всей этой пестрой экипировкой под незатейливые попсовые песенки — Евровидение началось!

Люди-спецэффекты

Во вторник, 18 мая, состоялся один из двух полуфиналов конкурса, по результатам которого определились первые десять счастливчиков-финалистов.

И, как всегда, у Евровидения — абсолютно шикарная, масштабная сценография и грандиозная телекартинка. Повсюду огромные экраны, все искрит-переливается, мерцает лазерными лучами и поражает роскошными 3D-проекциями, а видеозаставки с представлением участников конкурса чуть ли не самостоятельные произведения телеискусства.

Даже одна из ведущих Евровидения, Nikkie de Jager, выглядела как настоящий гигантский спецэффект и сказочный персонаж — такому росту могла позавидовать сама Бриенна Тарт из "Игры престолов".

Не отставали от телеведущих и организаторов Евровидения в плане впечатляющей визуализации и сами участники конкурса.

Vasil из Северной Македонии во время выступления в самый торжественный момент расстегнул свой пиджак и осветил дисконутром всю роттердамскую арену и прилегающие к ней кварталы.

А певица из Ирландии Lesley Roy (чье выступление даже немного задержалось из-за технических проблем с установкой декораций) все три минуты, которые длился номер, бегала по картонным лесам и гуляла вдоль бумажных улиц, попутно заглядывая то ли в систему коллекторов Дублина, то ли в дымоходы Роттердама.

Но ни Vasil, ни Lesley Roy, несмотря на эффектные номера и милые песенки, в финал конкурса, к сожалению, не прошли.

Как закалялась сталь

Вечер первого полуфинала Евровидения для российских меломанов точно не был томным — певица Манижа, представляющая Россию на этом конкурсе с песней Russian woman ("Русская женщина"), выступала под третьим номером, а это значит, что волнение и переживания за нашу исполнительницу были обеспечены с самого начала телетрансляции.

Манижа тоже не обошлась без спецэффектов, появившись на сцене в виде огромной куклы-грелки на чайник со встроенным передвижным механизмом и дверью, из которой она затем ловко выскочила в первой половине номера.

В целом выступление Манижи смотрелось парадоксально. Получилась какая-то гремучая смесь из всего и сразу. Тут и фольклорные переливы, и социально-сетевой толерантный посыл в видеоряде на экранах, и рэп, и хор, и танцы — буйство музыкальной эклектики и феминистских манифестов.

Из однозначных плюсов — настрой, смелость и задор нашей русской женщины.

Манижа точно не из пугливых барышень и обладает поистине стальным характером, который она играючи сумела продемонстрировать практически в боевых условиях прямого эфира и пристального внимания многомиллионной аудитории — голос не дрожал, коленки не тряслись: "Встала и пошла!" — как сама она поет в своей песне. Браво!

Европе тоже понравилось, и наша Манижа, которой в ее же родной стране предрекали провал уже в полуфинале, гордой походкой под затухающие пожары хейтерских комментариев, постепенно превращающиеся в соцсетях в победоносные салюты, лихо прошла в финал Евровидения.

Ангелы и демоны

Евровидение не было бы Евровидением, если бы не легкий налет треша, несуразностей и скандалов, которые частенько сопровождают этот конкурс.

Стартовало оно в своем стиле: первым же выступающим конкурсантом оказалась группа из Литвы с солистом на каблуках. И сразу стало понятно, что слабонервным нетолерантным зрителям лучше на время отойти от экранов.

Чуть позже на сцену вышел певец из Швеции, тоже своим внешним видом, скорее всего, вызвавший растерянность у старшего поколения из условной российской глубинки.

Но главной темой первого полуфинала Евровидения удивительным образом стало не раскрепощенное поведение определенных гендерных слоев европейского сообщества и восхождение на социально-песенный трон сильных и независимых женщин, а чуть ли не религиозная и мифическая тема противостояния света и тьмы, добра и зла, злых колдуний и прекрасных принцесс.

Первой "Аллилуйю" вдохновенно пропела артистка из Словении, и тут же в ответ на эту божественную хвалу последовал скандальный трек про дьявола от сверкающей стразами красотки с Кипра.

На помощь артистке из Словении поспешил представитель Норвегии в обличье падшего ангела. Правда, своей шубой и блестящим костюмом он больше походил на пробудившуюся из зимней спячки Снегурочку.

Ангел-Снегурочка, к сожалению, не помог "Аллилуйе" из Словении пройти в финал, и дьявольски красивая киприотка отпраздновала логичную для Евровидения победу тьмы над светом.

В этой беспощадной борьбе между ангелами и демонами также были замечены артистка из Азербайджана с песней про куртизанку Мату Хари и группа с Украины с солисткой, похожей на колдунью Малефисенту, которая, видимо, занырнув в своих родных (заросших тиной и водорослями) болотах и проплыв под водой тысячи километров, всплыла в каналах Роттердама, чтобы затем в таком виде появиться за сцене песенного конкурса.

Обе, кстати, и певица из Азербайджана, и "Малефисента" с Украины, прошли в финал, составив компанию отобравшимся туда Норвегии, Израилю, России, Мальте, Литве, Кипру, Швеции и Бельгии.

В целом первый полуфинал Евровидения приятно удивил качественными, не лишенными потенциала песнями и яркими, эффектными номерами.

Особенно можно отметить Мальту, чья исполнительница выступает в сегменте популярного нынче бодипозитива под лозунгом "Прочь, худышки — сегодня миром правят пышки!"

А также Россию с ее харизматичной и уверенной Манижей, Норвегию с трогательно моргающим гламурным ангелом, Швецию с песней о миллионах голосов (прямо как у Полины Гагариной в 2015-м) и Израиль с темнокожей заводной певицей, которая утверждает, что может взять самую высокую ноту на конкурсе.

Чьи молитвы, заклинания, лозунги и прочие аргументы на победу в песенном конкурсе окажутся наиболее привлекательными и убедительными, станет ясно уже совсем скоро — финал Евровидения состоится в субботу, 22 мая.