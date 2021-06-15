Чего хочет Иванишвили, добивается Гахария, и сколько стоит сегодня слово политика

Все более захватывающие повороты грузинской политической повестки дня открыли широкий простор для прессы, чего, к сожалению, не скажешь об ожиданиях граждан

В качестве главной интриги в последние недели всеми изданиями подавался животрепещущий вопрос – чьим проектом является Георгий Гахария?

Разброс мнений оказался огромным: от Иванишвили до… Саакашвили и даже российского президента Владимира Путина ("Ахали таоба", 9.06). Казалось, пресса продолжит до последнего искушать воображение читателей этой темой. Однако в понедельник с публичным заявлением выступил вдруг Бидзина Иванишвили…

Политика

Загадки в форме отгадки

Текст его письма "Резонанси" (8.06) "деликатно" разместила на последней полосе. Будто давала понять – Иванишвили из политики ушел, и мы имеем дело с мнением частного лица. Никого это, понятно, в заблуждение не ввело. Документ однозначный и напрямую связан с обстановкой в государстве. Олигарх утверждает, что никогда не занимался созданием квазипартий, а Гахария называет предателем "Грузинской мечты", обвиняя его и в измене Грузии!

Нельзя исключить, что в такой форме прорвалась реакция человека, испытывающего ответственность за страну. Иванишвили всегда был искренен, утверждает эксперт и бывший депутат парламента Петре Мамрадзе ("Ахали таоба", 9.06). Но, как это часто бывает в политике, исчерпывающие объяснения и доводы всех только еще больше запутали.

Собирается ли Иванишвили включиться в избирательную кампанию "Мечты"? – задает болезненный вопрос "Резонанси" (9.06), и находит убедительные аргументы в пользу этой версии. Политолог Паата Закареишвили считает иначе: письмо явно было написано в партии, а бывшего председателя просто попросили его подписать (8.06). С ним полностью согласен и Давид Чичинадзе, приписавший эту инициативу Ираклию Кобахидзе ("Ахали таоба", 9.06).

Впрочем, без ведома Иванишвили заявление не могло быть опубликовано. И чем бы оно ни было продиктовано, слово свое об окончательном уходе из политики олигарх, получается, не сдержал. К радости тех, кто изначально же ему не поверил. Некоторые аналитики не исключают и более глубокий подтекст. Он имитирует, будто Гахария представляет реальную оппозицию, что поможет отнять у нее голоса. Время покажет, размышляет аналитик Ника Читадзе (10.06).

Рамаз Сакварелидзе изъясняется более определенно: Иванишвили способствовал превращению Гахария в реальную оппозицию (8.06). Однако, считает "Версия" (9-15.06), тот пока не предстал перед обществом как оппозиционный субъект. Ряд экспертов уклончиво признает: если окажется, что Иванишвили не ведет игру, то осуждением экс-премьера он самому себе устроил тест. Основатель "Мечты" мог вольно или невольно способствовать росту рейтинга Гахария в тех слоях общества, которые категорически не приемлют стиль неформального правления.

"Зрелища" вместо дел

Фактор Гахария, что бы кто ни говорил, переполошил и прессу, и "партийную общественность". газеты с выраженной политической направленностью, судя по тону, растерлись, не зная куда причислить партию. Официозная "Сакартвелос Республика" с упреком заметила: "История не помнит случая, чтобы премьер-министр по своей воле ушел с должности, а затем создал собственную партию (7-8.06). А оппозиционная "Ахали таоба" уколола правящую команду: "Мечта" слишком эмоционально восприняла вступление Гахария на политическое поле (8.06).

Сам экс-премьер, оказавшись под перекрестным огнем, продолжает избегать острых ответов и, как говорят боксеры, "держит удар". "Я теперь в реальной политике, - подчеркнул он, - и стерплю, даже если кто-то назовет меня "предателем" и "глазодером" ("Резонанси", 9.06). Похоже, скандальные обвинения и критика ему даже на пользу. Во всяком случае, его имя теперь неизменно присутствует в тренде. Оно даже потеснило на газетных полосах парламентские новости, не отличающиеся, прямо скажем, богатством тематики. Образно и точно выразился на этот счет политолог Вахтанг Дзабирадзе: после возвращения ЕНД от парламента следует ждать "зрелищ", а не дел ("Резонанси", 9.06).

И "зрелища" не замедлили. Националы "изловили" на непоследовательности Ираклия Кобахидзе, раздобыв изданную им в 2008 книгу "Права политических объединений" (11.06). "Мечтатели" развернули "актуальные" дебаты о том, кто 2 года назад привез в Грузию депутата российской думы Гаврилова. Лишь Ника Мелия выступил со спичем, нацеленным на перспективу – заявил, что вошел в парламент, чтобы в ближайшей перспективе всех оттуда вывести (10.06).

Теа Цулукиани назвала председателя ЕНД "молодым политиком в прошлом" ("Сакартвелос Республика", 11-12.06). В редакционной статье газета подытожила: сначала националы показали, какой не должна быть власть, а теперь – как не должна вести себя оппозиция. Противостояние продолжается, добавил в связи с этим Дзабирадзе ("Квирис палитра", 7-13.06), просто с улицы оно переместилось в парламент.

Признаками целенаправленной кампании отдает и скандал вокруг Ниноцминдского церковного пансиона. По утверждению народного защитника, в нем имели место случаи издевательства над детьми. Впрочем, фактами не подтвержденные. Часть газет вообще предпочла церковь особо критике не подвергать, а "Асавал-Дасавали" (7-13.06) и "Грузия и мир" решительно встали на защиту директора пансиона владыки Спиридона.

Патриархия критические замечания приняла с пониманием, однако, судя по словам руководителя службы по связям с общественностью Андриа Джагмаидзе, сам скандал она увязывает с готовящейся в июле неделей ЛГБТ ("Резонанси", 11.06).

Экономика

Рост, конечно, важен, но это не баскетбол

Противоречивым остается сенсационный процентный рост грузинской экономики. В апреле показатель этот составил 44%! Тем не менее, экономист Темур Басилия довольно скептически оценивает методику его выведения. В США, где он сейчас проживает, апрельские данные сопоставили с показателями за 12 предыдущих месяцев и получили 6%. В Грузии в этом случае будет 3-4%, а не 44% ("Версия").

Можно спорить по поводу методик, но глупо закрывать глаза на то, что основные параметры уровня жизни в стране продолжают падать, а цены – взлетать. Экономист Ника Шенгелия даже укрепление лари оценивает неоднозначно. Подозревает, что курсом играет Нацбанк Грузии, а пользуются этой спекулятивной игрой коммерческие банки ("Ахали таоба", 7.06).

Самообман сейчас крайне опасен, и экономика – не баскетбол. Рост важен, но в мире настала пора дороговизны, дефицита, и такие страны, как Грузия, поджидают серьезные испытания. Единственная позитивная тенденция, не вызывающая на этом фоне споров – то, что страна избавилась, наконец, от туристических иллюзий. Впервые за десятилетие акцент был сделан на экспорт, и в первом квартале он вырос на 5,4%.

Разное

Демна Гвасалия в очередной раз удивил мир моды. Он представил дизайнерские сумки для… мусора! Не надо ухмыляться – такие сумки с брендом "Балансиага" уже в мировом тренде ("Ахали таоба", 11.06).

Просто не верится. Одна из наших соотечественниц узнала, что беременна, когда до родов оставался всего месяц! О неопытности говорить смешно – она мать двоих детей ("Резонанси", 11.06).

Член Высшего юридического совета Нази Джанезашвили заявила о том, что в судебной системе Грузии процветает непотизм. Непонятно лишь, почему она назвала свое "открытие" новой проблемой ("Ахали таоба", 10.06)?!

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