"Грузинский прайд": что пытаются доказать оппозиционные меньшинства и власть

Похоже, бесконечные подковерные игры политиков стали утомлять даже падких на сенсации журналистов. Ежедневным изданиям еще как-то удается сохранять нейтральный тон, а вот еженедельники уже слов особо не выбирают

"Мы не только в одной гостинице – мы в одной кровати спали", - дословно цитирует "Версия" (30.06-6.07) Михаила Саакашвили. - "А как еще все это комментировать?!" - разводит руками даже такой мастер эпатажа, как экс-президент. Трудно не согласиться: версии его гипотетической встречи в Вашингтоне с экс-премьером Георгием Гахария лишены элементарной логики.

Но когда это логика была отличительной чертой грузинской политики?

Экономика и партийная жизнь

Можно ли верить премьеру Гарибашвили?

Неоднозначные и даже взаимоисключающие оценки высказывались в эти дни по поводу доклада премьер-министра Грузии парламенту страны. Скептицизм некоторых членов новой гахариевской партии возмутил, например, доктора наук Тамту Мегрелишвили ("Резонанси", 28.06). Что значит "ничего"! Разве ничего, если безработица сократится вдвое – до 9%?! Если более 300 миллионов лари будут мобилизованы для субсидирования ссуд многодетным семьям?! Если учителя к 2030 году будут зарабатывать 3000 лари в месяц?! Ну и так далее…

Возражать против роста благополучия общества среднестатистический грузинский гражданин, конечно, не станет. Но одно дело – обещания и другое – реальность. Те же ссуды многодетным семьям, если это не оговорка, подразумевают возврат средств. И вряд ли кто возьмется даже примерно рассчитать, чему будут адекватны через 10 лет учительские 3000 лари. А, скажем, подписанная премьером инициатива по удвоению пособий для социально незащищенных детей – с 50 до 100 лари ("Резонанси", 2.07) напоминает не столько прорыв, сколько банальную индексацию…

Дело в том, что в условиях рынка абсолютные показатели мало о чем говорят. Неудивительно, если местами план премьера давал повод вспомнить отчетные доклады из советских времен. Но сейчас времена иные. Неизвестно даже, как долго еще "Мечта" останется у власти, - рассуждает политолог Вахатнаг Дзабирадзе ("Квирис палитра", 28.06-4.07). Наболевшие проблемы Гарибашвили обошел, считает он, а все остальное может легко лечь на полку в архиве. Кстати, и в том случае, если вдруг допустить, что премьер останется на своем посту.

Однажды в Америке

Названием знаменитого фильма "Квирис палитра" обыгрывает визиты лидеров грузинских оппозиционных партий в США. Грузинский уик-энд в Вашингтоне, иронически добавляет издание, сравнивая эти визиты с поездками в "Золотую орду" за "ярлыком" - документом, подтверждающим право на власть. Все пытаются убедить американских чиновников, что у соперника нет поддержки избирателей. Хотя, по мнению Дзабирадзе, внутри страны ее нет ни у власти, ни у оппозиции.

Может потому никто подробно не поинтересовался, о чем же конкретно шла речь на встречах ("Версия"). Создается впечатление, что в борьбе за власть с лихвой хватит интриг, слухов и домыслов. Не потому ли Гахария болезненно упрекнул правящую партию за то, что она не сумела ни председателя Центризбиркома Тамар Жвания отстоять, ни результаты выборов защитить ("Ахали таоба", 2.07).

Мотивы ухода Жвания в отставку стали, надо заметить, предметом оживленных споров. Сама она утверждает, что решение приняла по своей воле. Тем не менее, тут присутствует любопытный момент: уход Жвания лишил оппозицию самого популярного аргумента по поводу фальсификации результатов голосования ("Резонанси", 1.07). Кто теперь в очереди следующий?

Впрочем, настоящей головной болью для политэлиты становится Георгий Гахария. Несмотря на ожесточенные перекрестные атаки, которым он подвергается, партии, бывшие на политическом поприще до его появления, сильно утратили привлекательность. Это не версия – это статистика последних соцопросов. Политолог Игорь Квеселава даже не исключает, что многие из мелких партий попытаются помочь "Мечте" одолеть 43% барьер, дабы избежать внеочередных выборов (2.07).

Команда Гахария вошла в тройку самых популярных партий Грузии – опрос >>

Что касается власти, то она по отношению к партии Гахария ведет себя примерно так же, как "Нацдвижение" в 2012 году – в отношении "Мечты" ("Ахали таоба", 28.06). "Никакими обманами, отключениями электроэнергии, удалением из офиса, слежкой они нас не остановят", - заявил лидер "За Грузию" ("Резонанси", 2.06). Эффект и правда противоположный. Если б не предыдущие озвученные лидерами правящей партии нелепые теории заговора, можно было бы предположить, что Гахария сам все коварно поощряет.

Ясно одно: никто в грузинском политическом спектре не желает учиться на чужих ошибках. Да и на собственных не особенно…

Социальная сфера

Виновен? – Отпусти…

Методы, которыми власть иной раз поддерживает общественную дисциплину, в Грузии иной раз вызывают крайнее недоумение. Особенно много неувязок в канун предвыборных кампаний. Так, пресса неоднократно критиковала правительство в связи с нереально высокими штрафами за нарушение регуляций. Тем не менее, они упорно оставались на уровне, способном привести рядового гражданина к полному банкротству. И вдруг премьер с гордостью объявляет, что все нарушители прощены?!. Простите, но чем же провинились те, кто штраф оплатил? - задает провокационный вопрос "Асавал-Дасавали" (28.06-4.07). Нормально ли делать поблажки одним за счет других, выводя законопослушных граждан простаками?

В двусмысленном положении оказались власть и оппозиция и в связи с широко афишированной неделей защиты прав сексуальных меньшинств - "Тбилиси прайд". С одной стороны, международные организации настаивали во что бы то ни стало провести запланированные мероприятия, включая гей-парад на проспекте Руставели. С другой – правительство спиной чувствовало неготовность традиционного грузинского общества.

Прайд с английского переводится и как гордость, достоинство, и как надменность, спесь. По большому счету, смысл подобных мероприятий в том, чтобы показать лояльность общества по отношению к определенным категориям граждан. Однако когда их пытаются провести любой ценой, это больше напоминает провокацию, чем защиту прав меньшинств.

Уже в первый день участников акции, включая иностранных дипломатов, забросали камнями и яйцами ("Резонанси", 2.07. При этом трудно сказать, кто на ней присутствовал в большем количестве – реальные геи или недовольные оппозиционные политики вполне нормальной сексуальной ориентации? Накануне Патриархия Грузии заявила, что любая попытка навязать свой выбор другим – это насилие (30.06), имея в виду и сами меньшинства. Это все очень искусственно, и очков у населения этим не заработаешь, подчеркнул политик Гига Букия ("Ахали таоба", 1.07).

Политикам логика нужна не меньше, чем математикам…

Разное

С 1 июля в Грузии вступил в силу закон, контролирующий химический состав детских игрушек, который должен строго соответствовать установленным нормам. Заметим, закон хоть и новый, проблема старая ("Резонанси", 1.07).

В Национальной библиотеке Грузии открылся кинозал имени Резо Габриадзе. Кино, не считая кукол-марионеток, одна из сфер, где Габриадзе гениально проявил свой удивительный дар ("Ахали таоба", 2.07).

А вы знали, что грузинское слово "гочи" (поросенок) по-баскски произносится как "гочианоа", "шошиа" (скворец) – как "шошуа", "бати" (гусь) – "пато", а "ката" (кошка) и вовсе звучит так же – "ката"? Есть в Басконии названия сел, напоминающие грузинские топонимы: Гали, Лентехи, Хашури, Гори, Местия. Ученые давно пытаются пролить свет на эту загадку ("Квирис палитра").

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