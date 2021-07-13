Импичмент правительству Грузии под вопросом: сможет ли оппозиция объединиться?

Инициаторы импичмента правительству Грузии уже набрали 46 голосов, для начала процедуры не хватает еще 4 голосов, а для ее завершения - 30

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Процедура импичмента правительству Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили еще до ее начала оказалась под вопросом - раскол начался среди оппозиции.

С инициативой начала процедуры выражения недоверия правительству выступила фракция "Лело - партнерство для Грузии" на фоне акций протеста представителей СМИ.

Вопрос недоверия правительству могут поднять не менее 50 депутатов парламента. При этом инициаторы должны представить своего кандидата в премьер-министры. Для того, чтобы процедура недоверия была завершена, парламент должен выразить доверие новому правительству.

"У нас есть полное согласие в связи с тем, что мы не встретим противостояния, чтобы выбрать совместного кандидата, а также альтернативное правительство и программу, которая выведет страну из кризиса. С этим согласны все крупные фракции", - сказал председатель фракции "Лело" Бадри Джапаридзе.

Таким образом, инициаторы импичмента правительству уже набрали 46 голосов: 32 голоса фракции "Нацдвижения" и по 7 – фракций "Лело - партнерство для Грузии" и "Группа реформ Шарля Мишеля".

Для начала процедуры им не хватает еще четырех голосов, а для ее завершения - 30.

Нет смысла

У оппозиции в парламенте всего 66 мест, однако не вся оппозиция согласна с импичментом.

"Нет никаких аргументов по поводу того, что правительство должно уйти в отставку, исходя из этого мы не присоединимся к процессу выражения недоверия правительству", - заявил представитель политической группы из четырех депутатов "Европейские социалисты" Фридон Инджия.

Не видит смысла в импичменте и политическая группа "Гирчи", у которой три депутата.

"Собрать 50 подписей - не проблема. Проблема начинается после, когда для недоверия необходимо более половины голосов списочного состава парламента. В этой части у нас есть вопросы, как мои коллеги от оппозиции это осуществят. До выборов это будет сложно, поэтому я больше надеюсь на выборы, чем техническую смену премьера", - сказал депутат от "Гирчи" Яго Хвичия.

Отказываются поддерживать импичмент и два депутата от партии "Граждане".

"Это бесперспективные усилия, и нет смысла тратить на это время", - сказал депутат от партии "Граждане".

Не получит оппозиция поддержки и партии Гахария "Для Грузии".

"Разве что-то изменится от отставки Ираклия Гарибашвили? Выход из ситуации только в выборах, которые пройдут через два месяца и являются фактически референдумом", - сказала депутат от партии Анна Бучукури.

"Мечта" равнодушна

В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" равнодушно отнеслись к угрозам объявления недоверия их премьер-министру.

"Это право оппозиции - использовать любые инструменты, в том числе процедуру недоверия", - сказал депутат Шалва Папуашвили.

Между тем, другой депутат от правящей партии Михаил Сарджвеладзе считает, что оппозиция ничего не добьется процедурой недоверия.

"Это дополнительная площадка для популизма оппозиции, они ничего не добьются", - сказал Сарджвеладзе.

Мнение эксперта

Политолог Петре Мамрадзе считает, что оппозиция не сможет добиться отставки действующего правительства Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили

"Импичмент на данном этапе не получится. Не хватит голосов. У оппозиции всего 64 голоса, а для импичмента надо набрать 76. Думаю, оппозиции следует понять, что на данном этапе это невозможно", – заявил Мамрадзе в эфире радио Sputnik Грузия.

Беспорядки в Тбилиси

Беспорядки в Тбилиси начались 5 июля, в заключительный день "Тбилиси прайда", организованного защитниками прав секс-меньшинств. В этот день с утра проходила шумная контракция – противники ЛГБТ-сообщества пытались всячески воспрепятствовать проведению запланированного "Марша достоинства" и в итоге добились своего – "Марш достоинства" отменили. Однако это не утихомирило их пыл.

В итоге акция противников ЛГБТ-сообщества переросла в беспорядки. Протестующие были агрессивно настроены по отношению к журналистам и не давали им работать на акции. Кроме того, демонстранты разгромили офисы ряда общественных организаций. Всего, по данным МВД, в Тбилиси было 20 "горячих точек", на месте работали 3,2 тысячи полицейских. По официальным данным, в тот день пострадали 55 человек, 53 из них – работники СМИ. Среди них был оператор "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарва, который умер через несколько дней после избиения.

К этому времени полиция задержала 20 человек по обвинениям в незаконном воспрепятствование журналистам в профессиональной деятельности, их преследовании и групповом насилии.

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