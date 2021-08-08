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Предвыборная символика. Плакаты Лело и партии Грузинская мечта

Выборы в Грузии 2021: что надо знать

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (60)
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Всего по итогам выборов в органы местного самоуправления свои посты займут 64 мэра и 2 044 депутата в 64 сакребуло

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Предвыборная кампания в Грузии уже началась, и теперь партии проходят регистрацию и готовятся назвать своих кандидатов.

Шалва Нателашвили, лидер Лейбористской партии - предвыборная агитация
© Sputnik / Alexander Imedashvili
"Лейбористская партия" представила своего кандидата в мэры Тбилиси

День голосования пройдет 2 октября.

Всего, по последним данным ЦИК, в выборах примет участие 23 партии. Число партий, участвующих в выборах, не ограничено. Для регистрации партия, уже прошедшая в парламент, не должна представлять никаких документов, а вот партия, впервые участвующая в выборах, должна представить список сторонников – всего достаточно 25 тысяч подписей.

Своих кандидатов могут представить и инициативные группы.

Кого выбирают

На выборах в органы местной власти жители страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.

Всего по итогам этих выборов свои посты займут 64 мэра и 2 044 депутата в 64 сакребуло.

Блок Сила в Единстве - Единое национальное движение. Предвыборная символика
photo : Gregory Vashadze / FB
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Из общего числа депутатов 656 избираются по мажоритарной, а остальные по пропорциональной системе.

Самый многочисленный сакребуло Тбилиси - в нем 50 депутатов, за ним следуют сакребуло Озургети и Зугдиди – где по 45 депутатов. А вот самое малочисленное сакребуло в Казбеги – в нем всего 18 человек.

Число депутатов сакребуло зависит от числа жителей района. А число мажоритариев в регионах составляет 1/3 от всех депутатов, в Тбилиси – 1/5.

Мэром города гражданин Грузии может стать с 25 лет, а депутатом сакребуло – с 21 года.

Как выбирают

И мэры, и депутаты сакребуло выбираются на местах прямым голосованием.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Выборы 2021: ЦИК Грузии зарегистрировал основных участников выборов

При этом, чтобы стать мэром, кандидат в районе должен набрать не менее 50% голосов избирателей.

Выборы сакребуло проводятся по смешанной системе. Депутатов по пропорциональной системе выбирают голосованием за партии, а мажоритарных – голосованием от кандидата.

По пропорциональной системе в районах своих депутатов в сакребуло могут провести партии, набравшие 3% голосов, а в Тбилиси – 2,5%.

А чтобы стать депутатом районного сакребуло по мажоритарной системе кандидат должен получить не менее 40% голосов.

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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (60)
Теги:
Местные выборы, Грузия

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