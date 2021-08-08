Лучшая Олимпиада сборной Грузии – кто завоевал медали

XXXII Летняя Олимпиада в Токио уже стала историей - олимпийский огонь потушен, последние спортсмены разъезжаются по домам. Спортивный обозреватель Sputnik Грузия представляет всех спортсменов, принесших награды в копилку сборной Грузии

Это были странные Игры – с опозданием в один год, в эпоху пандемии COVID-19, без болельщиков и со всевозможными регуляциями, обусловленными коронавирусом. Но для Грузии завершившаяся Олимпиада стала самой удачной по количеству завоеванных медалей.

Грузинские спортсмены восемь раз поднимались на пьедестал почета и превзошли по этому показатель Игры в Лондоне (2012) и Рио-де-Жанейро (2016), на которых было завоевано семь наград.

Вспомним наших победителей и призеров.

Золото - 2 медали

Лаша Бекаури – дзюдо (-90 кг)

photo : Georgian National Olympic Committee Лаша Бекаури

Перед началом Олимпиады в интервью Sputnik Грузия генсек НОК Грузии Эмзар Зенаишвили сказал, что в Токио может выстрелить любой дзюдоист. Получилось еще лучше – дзюдоисты сборной Грузии завоевали четыре (!) медали – одну золотую и три серебряные. Это лучшее выступление грузинских дзюдоистов за всю историю ОИ.

Чемпионом Олимпийских игра стал Лаша Бекаури в самой любимой грузинской весовой категории – до 90 кг. Начало традиции положил Зураб Звиадаури (Афины, 2004). После успеха в Греции последовал триумф Ираклия Цирекидзе на Играх в Пекине (2008), а на прошлой Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Варлам Липартелиани завоевал серебро.

Для 21-летнего Бекаури нынешний сезон изначально складывался неплохо. Грузин начал с бронзы на "Мастерсе" в Дохе, после чего стал победителем "Большого шлема" в Тель-Авиве. В апреле Бекаури победил на чемпионате Европы в Лиссабоне, подтвердив, что его успехи не были случайными. Победа на Олимпиаде стала логическим завершением удачного сезона для молодого дзюдоиста.

Лаша Талахадзе – тяжелая атлетика (+109 кг)

© REUTERS / EDGARD GARRIDO Лаша Талахадзе с золотой медалью на Олимпийских играх - 2020

Когда выполняешь любое арифметическое действие "столбиком", часто приходится "откладывать в уме". С золотом Талахадзе была почти такая же ситуация. Еще до начала Олимпиады мало кто сомневался в том, что грузинский "Голиаф" защитит свой титул, завоеванный в Рио, и станет двукратным олимпийским чемпионом. Уж слишком велико было преимущество Талахадзе абсолютно над всеми соперниками.

С 2015 года Талахадзе не проиграл ни одного (!) крупного турнира. Грузинский тяжелоатлет выиграл Олимпиаду, четыре чемпионата мира и пять чемпионатов Европы. У кого-нибудь могли возникнуть какие-нибудь вопросы?

Талахадзе выиграл Олимпиаду в Токио, установив три мировых рекорда, улучшив свои же прежние достижения. В рывке "Голиаф" поднял 223 кг (было 220), в толчке 265 (было 264). По сумме двоеборья Талахадзе набрал 488 кг, что также является мировым рекордом.

О том, что у Талахадзе не было конкурентов на Играх в Токио, свидетельствует хотя бы тот факт, что серебряного призера ОИ Али Давоуди из Ирана по сумме двоеборья Талахадзе опередил на 47 кг (!).

Серебро - пять медалей

Общий успех сборной Грузии мы уже отметили. Теперь перейдем к персоналиям, которым совсем чуть-чуть не хватило для того, чтобы подняться на высшую ступень пьедестала почета.

Важа Маргвелашвили - дзюдо (-66 кг)

photo : Georgian National Olympic Committee / FB Важа Маргвелашвили с серебряной медалью

Для Важи Маргвелашвили Олимпиада в Токио стала второй в карьере. Его выступление пять лет назад в Рио-де-Жанейро стали настоящим разочарованием как для него самого, так и для его болельщиков. Находясь в шорт-листе претендентов на медали, Маргвелашвили проиграл в первой же схватке Адриану Гомбошу из Словении. Тогда это стало настоящей сенсацией.

Грузин был полон решимости реабилитироваться за ошибку пятилетней давности и турнир в Токио провел на одном дыхании. Маргвелашвили оступился лишь однажды – проиграл в финале хозяину соревнований Абе Хифуми.

Лаша Шавдатуашвили - дзюдо (-73 кг)

© REUTERS / SERGIO PEREZ Лаша Шавдатуашвили с серебрянной медалью в Токио

Как бы не выступил Лаша Шавдатуашвили на Олимпиаде в Токио, никто бы не посмел сказать и слова в его адрес. В Лондоне (2012) грузин завоевал золото, а в Рио (2016) – бронзу. Но останавливаться на достигнутом Шавдатуашвили не собирался, тем более, что к Играм в Токио он подошел в ранге действующего чемпиона мира.

Находясь в отличной форме, Шавдатуашвили легко дошел до финала, где все же уступил очередному представителю Японии – Шохей Оно. Став серебряным призером Игр, Шавдатуашвили повторил достижение Нино Салуквадзе, завоевав олимпийскую медаль каждого достоинства.

Гурам Тушишвили - дзюдо (+100 кг)

© REUTERS / ANNEGRET HILSE Дзюдоист Гурам Тушишвили и чех Лукаш Крпалек в поединке

Серебро Гурама Тушишвили, в какой-то степени, стало неожиданностью. В нынешнем сезоне грузинский тяжеловес не мог похвастаться высокими результатами – бронза на чемпионате Европы и третье место на "Большом шлеме" в Тель-Авиве. Но Тушишвили сумел приятно удивить, выйдя в финал, где уступил Лукашу Крпалеку из Чехии.

После церемонии награждения грузинский дзюдоист посетовал на то, что не смог сделать большего, но было видно – своему серебру Тушишвили безмерно счастлив.

Якоб Каджая – греко-римская борьба (-130 кг)

© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW Борец Якоб Каджая с серебряной наградой на Олимпийских играх

Если бы не соперник Каджая по финалу, то можно было бы сетовать на упущенное золото. Но в решающем поединке грузинскому борцу противостоял легендарный кубинец Михаин Лопес Нуньес, чья мотивация была запредельной.

Дело в том, что в случае победы, Нуньес побил бы рекорд Александра Карелина, у которого в этой же весовой категории было три олимпийских золота и одно серебро. У Нуньеса перед Играми в Токио было три подряд победы на Олимпиадах.

Как и предполагали многие специалисты, даже грузинские, финал прошел без борьбы, почти в одни ворота, если так можно выразиться. Нуньес уверенно победил 5:0 и стал поистине выдающимся борцом всех времен и народов.

Гено Петриашвили – вольная борьба (-125 кг)

© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW Борец Гено Петриашвили на Олимпиаде в Токио с серебрянной медалью

Серебро Петриашвили – это, пожалуй, самое большое разочарование для грузинских болельщиков от серебряной медали на Играх в Токио. И дело не в том, что Петриашвили проиграл, в конце концов это финал, а в том – как.

Мое личное мнение, финал между Петриашвили и американцем Гейбл Стивенсоном – самый драматичный финал на Олимпиаде в Токио, в котором все решили десятые секунды. И это не забег на 100 метров.

К перерыву Ственсон вел в счете 4:0, но во второй части поединка грузин перевернул ход встречи и за 58 секунд до ее окончания уже выигрывал 8:5.

Отыграть два очка американец сумел за 9.8 секунды до финальной сирены, а последнюю атаку начал, когда на секундомере оставалось 6.5 секунды.

Казалось бы – трехкратный и действующий чемпион мира Петриашвили должен был сделать все возможное, чтобы эти мгновения провести в глухой обороне. Что такое 6.5 секунды для таких тяжеловесов? Но он не сумел этого сделать. Последний прием Стивенсон провел за 0.2 (!) секунды до окончания финала. Заработал два очка и стал олимпийским чемпионом, "украв" золото у Петриашвили.

Бронза - одна медаль

Антон Плесной – тяжелая атлетика (-96 кг)

© REUTERS / EDGARD GARRIDO Тяжелоатлет Антон Плесной

Несколько лет назад Антон Плесной принял, наверное, самое сложное решение в своей жизни. Он сменил сборную Украины на сборную Грузии и, как оказалось, не прогадал.

Под грузинским флагом Плесной стал бронзовым призером чемпионата мира и Европы, а в Токио приехал в ранге действующего победителя континентального первенства.

Олимпийская бронза Плесного – это бронза, которой можно гордиться. На соревнованиях тяжелоатлет выступал с серьезной травмой колена. В толчке он не справился со второй попыткой, но в нужный момент сумел сделать невозможное и все-таки поднялся на пьедестал почета.

Неоправданные надежды

Нет никаких сомнений в том, что сборная Грузии могла завоевать больше медалей. Но, к сожалению, обстоятельства не всегда на твоей стороне. Саблист Сандро Базадзе в решающем моменте полуфинала (при счете 13:13) пострадал от судейской ошибки.

Дзюдоисту Варламу Липартелиани до начала Игр прочили пьедестал (как-никак – лидер мирового рейтинга), но у капитана сборной Грузии не получилось. После проигранного поединка за бронзу Липартелиани объявил о завершении карьеры.

photo : Georgian National Olympic Committee / FB Нино Салуквадзе на Олимпиаде в Токио

А еще, отдельно, хочется сказать о легенде грузинского спорта – Нино Салуквадзе. Для нее Олимпиада в Токио стала девятой (!) в карьере. Она не вышла в финал ни в одной из стрелковых дисциплин (10 метров из пневматического пистолета и 25 метров из спортивного), но стала первой женщиной в истории, выступившей на девяти Олимпиадах.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.