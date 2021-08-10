Предвыборный демарш или долговременная стратегия – ослушалась ли "Мечта" Европу?

Крутой политический вираж "Грузинской мечты", заявившей о выходе из "соглашении Мишеля", основательно спутал карты партиям и экспертам. Пресса не перестает препарировать это решение, увязывая его с процессами, происходящими в обществе

Если "Мечта" хочет набрать побольше голосов, ее предвыборную кампанию должен возглавить Гарибашвили, - пишет в связи с этим "Резонанси" (6.08). Газета ссылается на мнение экспертов, которые, надо думать, отражают настроения, преобладающие среди избирателей. Зная жесткий стиль премьера, можно заключить, что в недрах общественного сознания вызревает запрос на сильную руку. Что, прямо скажем, и хорошо, и плохо.

Хорошо, так как политический хаос, воцарившийся в стране, основательно подрывает ее экономику и государственность. Плохо, поскольку в условиях демократии наведение порядка – крайне неоднозначный и зыбкий процесс. Чтобы пройти по острию, не сорвавшись в пропасть авторитаризма, от политиков требуются выдержка, воля, опыт и высокий интеллект.

Надо научиться уважать себя…

…прежде, чем требовать уважения от других. Примерно такую мысль проводит Саломе Зурабишвили в заявлении, сделанном после аннулирования правящей партией соглашения 19 апреля ("Сакартвелос Республика", 5.08). Формулировка эта, вроде бы, не новая и справедливая по сути, спровоцировала явное недовольство со стороны представителей власти.

Президента упрекнул даже такой корректный в самовыражении политик, как Гия Вольский. Вице-спикер деликатно заметил, что Зурабишвили следовало быть более точной и сбалансированной при вынесении оценок ("Ахали таоба", 5.08). Пояснив затем, что одно дело выйти из соглашения и другое – вообще его не подписать. Этот штрих тут же расставил все по местам. Сторонники "Мечты" недовольны тем, что основную ответственность за, скажем так, политический инцидент партнеры возлагают все-таки на правящую команду, а не на "Национальное движение".

photo : press-service of the Tbilisi City Hall Грузинская мечта и боль Европы

Президента же, судя по всему, насторожил главным образом исходящий от "Мечты" импульс, допускающий отход Грузии от европейского пути. Впрочем, полемика, как обычно, развернулась не по существу проблемы, а в плане, кто больше виноват. Демарш такого типа невозможно было вообразить, - негодует политолог Хатуна Лагазидзе ("Квирис палитра", 2-8.08). Американский посол Келли Дегнан выразила недовольство лишь поведением "Грузинской мечты", взывает к "справедливости" "Грузия и мир" (4-10.08).

Недовольством партнеров газета объясняет и тон зарубежных публикаций в связи с убийством в Тбилиси австралийской учительницы Шаной Брук. Криминальная картина искусственно нагнетается в отместку за брошенный вызов, утверждает издание, сославшись на статистику. По числу убийств на 100 тысяч жителей ведущие европейские страны опережают Грузию. А такие "образцовые" государства, как Эстония и Литва, превосходят ее в 3 и более чем в 5 раз.

"Позорно, когда с нами говорят, как с попрошайками", - переживает за страну политолог Сосо Цинцадзе ("Грузия и мир"). А председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе на этом фоне категорически заявил: правящая команда не станет в будущем подписывать документ, аналогичный 19 апреля ("Резонанси", 3.08). Время покажет, действительно ли изменилась стратегия партии или это просто предвыборный популистский маневр?!

Теперь ход за Гахария

Независимо от истинных намерений, отказ "Грузинской мечты" от подписи под соглашением переполошил политическую элиту. И расколол не только экспертов, но и прессу. Кто станет новым представителем Мишеля для переговоров власти с оппозицией? – неуверенно спрашивает "Резонанси" (5.08). Оппозиционные лидеры уже начали встречаться с представителями Евросоюза. Однако, по мнению политолога Вахтанга Дзабирадзе, власть и оппозиция заговорили таким категорическим тоном, что это на корню исключает возможность к чему-то прийти.

Собственно, все возвращается на круги своя, если учесть, что и до подписания соглашения эксперты сильно сомневались в достижении компромисса. Он был тогда достигнут в результате неимоверных усилий. Но, похоже, дальше Европа действительно перегнула палку. Если за выходом из "документа Мишеля" последуют правильные действия, считает эксперт Петре Мамрадзе, это поднимет доверие и уважение избирателей. "Вы же видели, как сразу отступил Шарль Мишель", - пояснил эксперт ("Ахали таоба", 3.08).

Тем не менее, заработанные очки можно считать отвоеванными у объединенной оппозиции, но не у партии Гахария. Заслуживают ли в этом плане доверия результаты последнего опроса IRI, сказать трудно: за "Мечту" - 26%, за националов – 14%, за гахариевскую партию – 9%. Эксперт Рамаз Сакварелидзе напоминает, что в Грузии рейтинг партий зачастую строится на симпатиях к их лидерам ("Резонанси", 4.08). Но в любом случае, для организации, только-только вступившей на политическую арену, 9% достаточно внушительный показатель.

По мнению Дзабирадзе, если партия Гахария сумеет выбиться даже не в лидеры, а стать второй на оппозиционном фланге, можно будет считать, что Иванишвили удалось создать спарринг-партнера "Мечте" ("Квирис палитра"). Хотя, похоже, правящей партии такой расклад не особенно по душе. "Мечта" воспринимала избирателя как собственность, объясняет эксперт Гия Хухашвили, и теперь у нее ощущение, будто Гахария украл ее рабов ("Ахали таоба", 2.08).

С официальным началом избирательной кампании ("Резонанси", 2.08) начался очередной этап попыток любой ценой задеть соперника. Кобахидзе на этот раз "проговорился", что Гахария в бытность его премьером называли в их команде "блефом". Чего, правда, никто из депутатов большинства не подтвердил (2.08). Сам Гахария ответил более академично, но уколол больнее, заметив, что "Мечта" правит Грузией, как националы ("Ахали таоба", 6.08).

Прессу волнует и то, останутся ли фикцией посылы оппозиции относительно внеочередных выборов и коалиционного правительства ("Резонанси", 6.08). При этом политиков и журналистов, похоже, меньше всего интересует, а хотят ли граждане видеть в коалиционном правительстве лидеров нынешней оппозиции?

На кого "работает" "дельта"?

Как бы странно ни звучал этот вопрос, совершенно очевидно, что пандемия коронавируса способна оказывать ощутимое давление на предвыборную атмосферу. Тикарадзе, Гамкрелидзе и их заместители виновны, они должны уйти в отставку! – цитирует безапелляционное требование оппозиции "Ахали таоба" (4.08). И настораживает то, что дело тут, судя по всему, не в конкретной ответственности за конкретные упущения, а в желании прибрать руководящие кресла.

Не секрет, что при создавшейся ситуации медики имеют реальную возможность влиять на политические решения. "Резонанси" (6.08) откровенно информирует о том, что в стране началось противостояние между эпидемиологами и правительством. Руководство любой ценой пытается избежать ужесточения ограничений, понимая, что очередной локдаун приведет к обнищанию людей и окончательному разорению бизнеса. Но и тон медиков становится все строже.

При этом газета цитирует отчет конгрессменов-республиканцев во главе с Майком Макколи, утверждающих, что ковид-пандемия началась из-за утечки в Уханьском институте вирусологии. Как известно, работу института финансируют правительства Америки и Китая. Разведывательное агентство США сообщение это пока не подтвердило. Но все равно уже не знаешь, можно ли кому-то верить на слово.

Аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов из номера в номер делает все более устрашающие заявления – "У нас ежедневно погибает 40 человек!" ("Ахали таоба", 6.08); "Страна на грани гуманитарной катастрофы!" ("Резонанси", 6.08) А китайские специалисты предостерегают, что разновидность "дельта" вырабатывает в 1000 раз больше клеток вируса, чем предыдущий штамм…

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