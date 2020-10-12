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Художница из Геленджика создает скульптуры из мусора - видео

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201012/249690235/Khudozhnitsa-iz-Gelendzhika-sozdaet-skulptury-iz-musora---video.html

Художница из курортного города Геленджика Нина Никифорова создает свои произведения из мусора. Подробнее - смотрите в видео

Художница создает свои произведения из мусора, найденного на берегу Черного моря, и выставляет их в своей галерее. В ход идет все: упаковки от еды и лекарств, крышки и посуда, неперерабатываемый пластик. Подробнее о необычном музее - смотрите в видео.



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Художница из Геленджика создает скульптуры из мусора - видео
Художница из Геленджика создает скульптуры из мусора - видео
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