Художница из Геленджика создает скульптуры из мусора - видео

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Художница из курортного города Геленджика Нина Никифорова создает свои произведения из мусора. Подробнее - смотрите в видео
Художница создает свои произведения из мусора, найденного на берегу Черного моря, и выставляет их в своей галерее. В ход идет все: упаковки от еды и лекарств, крышки и посуда, неперерабатываемый пластик. Подробнее о необычном музее - смотрите в видео.