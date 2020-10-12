Художница из Геленджика создает скульптуры из мусора - видео

Художница создает свои произведения из мусора, найденного на берегу Черного моря, и выставляет их в своей галерее. В ход идет все: упаковки от еды и лекарств, крышки и посуда, неперерабатываемый пластик. Подробнее о необычном музее - смотрите в видео.