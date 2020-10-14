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Вакцина от коронавируса ЭпиВакКорона

В России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса

photo : press-service of Russian Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing (Rospotrebnadzor)
Россия
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Кроме того, в России идет работа над созданием третьей вакцины от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса, рассказал президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

Таким образом "ЭпиВакКорона" стала второй зарегистрированной вакциной от COVID-19 в России. Первой была "Спутник V", созданная НИЦЭМ имени Гамалеи и зарегистрированная в середине августа.

Смартфон в руках у мужчины
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Препарат безопасен, первые 60 тысяч доз будут произведены уже в ближайшее время, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

"Вакцина характеризуется отсутствием реактогенности и достаточно высоким уровнем безопасности. Первые партии вакцины в объеме 60 тысяч доз будут произведены в ближайшее время. И "Вектор" приступит к пострегистрационным клиническим исследованиям в различных регионах России с участием 40 тысяч добровольцев", – рассказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.

Также "Вектор" планирует провести клиническое исследование среди 150 лиц старше 60 лет.

Путин призвал наращивать производство двух российских вакцин от коронавируса и обеспечить ими в первую очередь РФ.

Кроме того, в России идет работа над созданием третьей вакцины от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.

Российская Федерация остается на четвертой строчке по числу зараженных коронавирусном нового типа. В стране несколько дней подряд в стране обновляется антирекорд суточного прироста инфицированных. Так, 14 октября оперштаб сообщил о 14 231 новом случае COVID-19. Всего в стране зарегистрировано 1 340 409 случаев коронавируса. Умерли за все время 23 205 человек, вылечились – 1 039 705.

Темы:
Новости из России (1412)
Теги:
Вакцинация, Россия, Коронавирус COVID-2019


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