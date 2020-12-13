Пятое за сутки: в Чечне продолжают регистрировать землетрясения

Самым мощным толчком в серии землетрясений в Чечне был самый первый, магнитуда которого составляла 5,6

ГРОЗНЫЙ, 13 дек – РИА Новости. Пятое за сутки землетрясение произошло в Чечне, подземные толчки магнитудой 2,9 зафиксированы в 17.36 тбс, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.

Первые, самые мощные подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы в 01.30 тбс.

В воскресенье в 15.40 тбс они повторились с силой 4,1 балла, затем в 16.08 тбс произошло землетрясение магнитудой 3,1, в 17.05 - магнитудой 3,8.

"По данным Северо-Осетинского филиала геофизической службы РАН, в 16.36 мск 13 декабря на территории Чеченской Республики зафиксировано землетрясение магнитудой 2,9 балла. Эпицентр находился в Урус-Мартановском районе", - сообщили в региональном МЧС, уточнив, что это пятое землетрясение за сутки.

Оперативная дежурная смена провела сбор и обработку информации из районов. Сведений о каких-либо последствиях подземных толчков не поступало.