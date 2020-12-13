21:09 13 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9861
  • 100 RUB4.4906
  • USD3.2870
Поиск
Горы Чечни

Пятое за сутки: в Чечне продолжают регистрировать землетрясения

© photo: Sputnik / Said Tsarnayev
Россия
Получить короткую ссылку
95 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/0d/250330936.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201213/250330965/Pyatoe-za-sutki-v-Chechne-prodolzhayut-registrirovat-zemletryaseniya.html

Самым мощным толчком в серии землетрясений в Чечне был самый первый, магнитуда которого составляла 5,6

ГРОЗНЫЙ, 13 дек – РИА Новости. Пятое за сутки землетрясение произошло в Чечне, подземные толчки магнитудой 2,9 зафиксированы в 17.36 тбс, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.

Первые, самые мощные подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы в 01.30 тбс.

Новый мост через реку в городе Боржоми
Photo: courtesy of Miho Neiman
Землетрясение произошло в Грузии вблизи Боржоми

В воскресенье в 15.40 тбс они повторились с силой 4,1 балла, затем в 16.08 тбс произошло землетрясение магнитудой 3,1, в 17.05 - магнитудой 3,8.

"По данным Северо-Осетинского филиала геофизической службы РАН, в 16.36 мск 13 декабря на территории Чеченской Республики зафиксировано землетрясение магнитудой 2,9 балла. Эпицентр находился в Урус-Мартановском районе", - сообщили в региональном МЧС, уточнив, что это пятое землетрясение за сутки.

Оперативная дежурная смена провела сбор и обработку информации из районов. Сведений о каких-либо последствиях подземных толчков не поступало.

Теги:
Землетрясение, Чечня, Россия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Горящие автомобили на фоне беспорядков, произошедших после смерти Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе, США
Теракты, войны, протесты, революции: события, которые потрясли нас в 2020 году - фото
Стычка протестующих с полицией в Батуми во время акции протеста - видео
Стычка протестующих с полицией в Батуми во время акции протеста - видео
Православный календарь на 2021 год
Православный календарь 2021 по месяцам
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться