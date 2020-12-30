В России создали два уникальных препарата для лечения COVID-19

Первый препарат – антидот для коронавирусной инфекции, влияющий непосредственно на вирус, а второй – профилактирующий и помогающий при самых сложных формах болезни

ТБИЛИСИ, 30 дек – Sputnik. Федеральное медико-биологическое агентство России разработало и запатентовало два уникальных препарата для лечения коронавирусной инфекции, заявила руководитель агентства Вероника Скворцова. Об этом пишет РИА Новости.

"Оба уникальные, не имеющие аналогов в мире. Препарат, о котором я хотела бы сказать, это первый препарат этиотропный, влияющий непосредственно на вирус. Фактически это антидот для коронавирусной инфекции", – сказала она.

Скворцова отметила, что препарат прошел доклинические исследования, которые показали его полную безопасность, так как он не действует на организм и на иммунитет человека, а также высокую эффективность, превышающую 99 процентов.

ФМБА подготовило досье для получения разрешения на клинические исследования и надеется успеть сделать это до Нового года.

"В том случае, если клинические исследования подтвердят эффективность данного препарата, это будет первый безопасный, эффективный, прямого действия противовирусный препарат, не имеющий пока аналогов в мире", – подчеркнула глава агентства.

Второй препарат, отметила она, – профилактирующий или угнетающий цитокиновую реакцию при самых сложных формах COVID-19.

"Этот препарат уже прошел клинические исследования. В настоящее время – последняя стадия его регистрации", – сказала Скворцова.

По ее словам, в настоящее время также разрабатывается рекомбинантная вакцина, действие которой реализуется не через антителообразование преимущественно, а через клеточный иммунитет. На фазе доклинических исследований получена эффективно работающая рецептура, подчеркнула Скворцова.