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Министерство иностранных дел России

Россия начинает процедуры по выходу из Договора об открытом небе

© photo: Sputnik / Наталья Селиверстова
Россия
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Темы:
Новости из России (1550)
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Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны

ТБИЛИСИ, 15 янв - Sputnik. Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора об открытом небе, заявили в МИД РФ.

"В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН. По их завершении соответствующее уведомление будет направлено депозитариям", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

США вышли из Договора по открытому небу. Чем это обернется - видео
video: Ruptly / USTV Pool / twitter.com/WHNSC
США вышли из Договора по открытому небу. Чем это обернется - видео

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

Участниками договора до последнего времени были 34 государства. В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.

Темы:
Новости из России (1550)
Теги:
МИД РФ, Россия


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