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Турбовентиляторный двигатель

В России начались испытания первого гибридного авиадвигателя

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Россия
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Полученные технологии будут использованы для создания двигателей и электроэнергетических комплексов для полностью электрических самолетов и вертолетов

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Испытания перспективного сверхпроводникового авиационного электродвигателя в составе летающей лаборатории Як-40 начались в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда перспективных исследований.

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Отмечается, что этап наземных отработок с демонстратором гибридной силовой установки с электродвигателем мощность 500 киловатт стартовали 5 февраля в Новосибирске.

Самолет с включенным питанием электродвигателя в рамках первого испытания совершил пробежку по взлетно-посадочной полосе. Подобные работы в авиации проводятся для проверки работоспособности силовых установок, летательного аппарата, его систем и оборудования при движении по земле.

В ходе испытаний подтверждена правильность выбранных технических решений, отмечена корректная совместная работа самолетного оборудования и электродвигателя. Исследованы условия электромагнитной совместимости бортового и сверхпроводникового оборудования, основные режимы работы электродвигателя и его систем: захолаживание, пуск, остановка, работа под нагрузкой.

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Ранее сообщалось, что летные испытания гибридной установки начнутся в 2021 году. Для летных испытаний один из трех двигателей Як-40, которые располагаются в хвостовой части, заменен на турбовальный газотурбинный двигатель с электрическим генератором, разработанным Центральным институтом авиационного моторостроения им. П. И. Баранова совместно с Уфимским авиационным техническим университетом. А в "носу" летающей лаборатории планируется установлен электродвигатель, использующий эффект высокотемпературной сверхпроводимости и криогенную систему, который разработан ЗАО "СуперОкс" по заказу Фонда перспективных исследований.

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Летающая лаборатория на базе Як-40 разработана специалистами Сибирского научно-исследовательского института им. С. А. Чаплыгина.

Совместный проект Фонда и "СуперОкс" под названием "Контур" стартовал в 2016 году. Целью проекта стало создание электроэнергетических систем на основе принципа сверхпроводимости и разработка технологии производства высокотемпературных сверхпроводников в виде ленты. Сверхпроводимые технологии обеспечивают более высокую плотность тока и значительно улучшают основные характеристики электродвигателей и кабелей. В Фонде отметили, что полученный в ходе выполнения проекта "Контур" научно-технический задел обеспечивает возможность двукратного повышения удельной мощности электрических двигателей, а также снижение расхода топлива при их использовании в составе гибридных силовых установок.

Ожидается, что полученные технологии будут использованы для создания двигателей и электроэнергетических комплексов для полностью электрических самолетов и вертолетов.

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Новости из России (1569)


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