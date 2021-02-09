Российская вакцина "Спутник V" прошла этап научной консультации регулятора ЕС

В качестве следующего шага компания может подготовить заявку на получение регистрационного удостоверения на рынке ЕС

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Российская вакцина "Спутник V" прошла этап научной консультации Лекарственного регулятора Европейского союза – Европейского агентства по лекарственным средствам ЕМА, пишет РИА Новости.

"В качестве следующего шага компания может подготовить заявку на получение регистрационного удостоверения (на рынке ЕС. – Прим. ред. )", – сообщили РИА Новости в агентстве, отметив, что процесс научного консультирования хорошо отлажен и призван облегчить компаниям "подготовку их программы разработки".

Кроме того, поясняется, что ЕМА пока не получило заявку от разработчика "Спутник V", а сроки можно обсуждать только после получения запроса.

Сообщается, что в случае выдачи условного регистрационного удостоверения и одобрения со стороны Еврокомиссии российская вакцина сможет централизованно поставляться в ЕС. Евросоюз еще до появление первых одобренных вакцин против коронавируса принял решение об их централизованной закупке. Всего были заключены контракты с шестью производителями.

В данное время на рынке Евросоюза авторизованы препараты компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (160 миллионов доз) и AstraZeneca (до 400 миллионов доз). Также ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Johnson&Johnson, Sanofi-GSK и CureVac. Они еще не подавали заявки, в ближайшее время это может сделать J&J.

Таким образом, страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии смогут получить доступ более чем к 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. В ЕС ожидают, что к концу лета в Европе уже будут привиты порядка 70% жителей.

В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин компаний Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации.

Венгрия недавно одобрила к применению в стране российскую вакцину "Спутник V" и заключила с ее производителем договор на поставку препарата. Все больше интереса к российской вакцине проявляют и в других европейских странах.

Ранее официальный представитель ЕС заявил, что союз уже имеет достаточный портфель заказов вакцин против COVID-19, который позволяет вакцинировать все население ЕС. В то же время, по его словам, Брюссель не закрывает двери и для новых производителей.