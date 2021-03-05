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Открытие мобильных пунктов вакцинации - Россия, Краснодар

Российскую вакцину "ЭпиВакКорона" разрешили людям старше 60 лет

© photo: Sputnik / George Zimarev
Россия
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Sputnik Грузия
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Раньше у российской вакцины против коронавируса "ЭпиВакКорона" было ограничение по возрасту – от 18 до 60

ТБИЛИСИ, 5 марта — Sputnik. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в России (Роспотребнадзор) разрешил прививать пожилых людей от коронавируса препаратом "ЭпиВакКорона", передает РИА Новости.

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Как пояснили в Роспотребнадзоре, исследования показали иммуногенность и высокую безопасность вакцины.

Теперь в регистрационное досье "ЭпиВакКороны" внесут изменения, которые позволят применять ее среди людей старше 60 лет. Раньше было ограничение по возрасту – от 18 до 60.

"ЭпиВакКорона" – вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, ее разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Она характеризуется высочайшей степенью безопасности, обусловленной технологией ее получения. Препарат не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.

В скором времени вакцина должна появиться в гражданском обороте, тогда у россиян появится выбор между ней и "Спутником V".
В феврале "Вектор" направил результаты первой и второй фаз клинических исследований "ЭпиВакКороны" в зарубежные научные рецензируемые журналы.

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