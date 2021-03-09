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Луна в небе

Китай и Россия построят совместную станцию на Луне

© photo: Sputnik / Антон Денисов
Россия
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Темы:
Новости из России (1607)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210309/251119527/Kitay-i-Rossiya-postroyut-sovmestnuyu-stantsiyu-na-Lune.html

Лунную станцию планируется создать на поверхности и орбите спутника Земли, на ней будут проводить различные исследования

ТБИЛИСИ, 9 мар – Sputnik. Генеральный директор российской корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин и глава Китайской национальной космической администрации Чжан Кэцзянь подписали меморандум о взаимодействии при создании Международной научной лунной станции, сообщает Sputnik Беларусь.

Поверхность луны
© CC0 / Pixabay
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"Корпорация "Роскосмос" и КНКА, руководствуясь принципами паритетного распределения прав и обязанностей, будут содействовать сотрудничеству по созданию Международной научной лунной станции с открытым доступом для всех заинтересованных стран и международных партнеров", – говорится в сообщении пресс-службы "Роскосмоса".

Там также отмечается, что целью подписания меморандума будет укрепление научно-исследовательского взаимодействия и продвижение исследования космического пространства в мирных целях.

Лунную станцию планируется создать на поверхности и орбите спутника Земли. На ней будут проводиться различные наблюдения, исследовательские эксперименты.

По договору Китай и РФ разработают план постройки станции, а также будут взаимодействовать при ее проектировании и дальнейшей презентации мировому сообществу.

Темы:
Новости из России (1607)
Теги:
Луна, Китай, Роскосмос, Россия, Грузия

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