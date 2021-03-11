Работа на удаленке: названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

Работодатель в России может переводить сотрудников на удаленку, однако компания должна будет обеспечить их необходимым оборудованием

ТБИЛИСИ, 11 мар - Sputnik. Самыми высокооплачиваемыми вакансиями на удаленке в России стали предложения для менеджера по продаже косметологического оборудования и разработчика Javа, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

Китай и Россия построят совместную станцию на Луне>>

Так, менеджеру по продажам косметологического оборудования готовы платить до 300 тысяч рублей (около 4 000 долларов). Соискатель должен обрабатывать заявки клиентов, оформлять договоры и сопровождать сделки. От кандидата требуется собственная клиентская база по профилю компании.

Разработчик Java может ежемесячно получать от 200 до 250 тысяч рублей (2,7-3,4 тысячи долларов). Cистемному администратору Devops готовы платить от 180 тысяч рублей в месяц (около 2 400 долларов). Программист 1С-Битрикс может рассчитывать на вознаграждение в размере до 140 тысяч рублей (1 900 долларов).

До 120 тысяч рублей (1 600 долларов) готовы платить архитектору паспорта фасада здания. У кандидата должно быть профильное образование, опыт работы от двух лет.

До 100 тысяч рублей (1 300 долларов) в месяц может зарабатывать стилист-консультант интернет-магазина. Он должен консультировать клиентов по ассортименту и акциям, вести клиентскую базу, а также заниматься продвижением и рекламой магазина.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об удаленной работе. Документ вводит такие понятия, как дистанционная (удаленная) работа, временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная дистанционная (удаленная) работа.