Посольство России ответило на обвинения США во "вмешательстве" в выборы

Очередные обвинения со стороны США не способствуют нормализации двусторонних отношений, отметили в российском посольстве

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Посольство России в США назвало беосновательными обвинения американской разведки в адрес России во вмешательстве в выборы президента США, передает РИА Новости.

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В рассекреченном во вторник докладе разведсообщества сказано, что Россия пыталась помешать победе Джо Байдена и помочь переизбранию Дональда Трампа, а также "посеять рознь" в американском обществе. В документе также анонсированы новые санкции против Москвы.

"Не приводится фактов или конкретных доказательств таких претензий", – говорится в заявлении российского посольства.

Как отметили в дипмиссии, содержащиеся в докладе выводы о том, что Россия проводила "операции влияния" в Штатах, "подтверждаются исключительно уверенностью разведок в их правильности".

Дипломаты подчеркнули, что очередные обвинения со стороны США не способствуют нормализации двусторонних отношений и не соответствуют предложенному Россией "равноправному и взаимоуважительному экспертному диалогу для поиска решений наиболее актуальных вопросов".

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки ранее не стала говорить, когда могут ввести очередные санкции против России. По данным CNN, на такой шаг Белый дом может пойти уже на следующей неделе.

Выборы президента США прошли 3 ноября. На них победил демократ Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Трампа. Последний не раз обвинял соперников в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани отмечал, что нарушения в ходе голосования носили системный характер.

В США не в первый раз звучат нападки, связанные с "вмешательством" в американские выборы. Россия в прошлом неоднократно опровергала эти обвинения.

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