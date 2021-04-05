Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля

Место проведения мероприятия пока не называется. Также не оглашаются основные пункты выступления

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин обратится к Федеральному собранию страны 21 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

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Место проведения мероприятия назовут, когда начнут аккредитовывать журналистов, уточнил он.

Основные пункты выступления не называют.

"Мы традиционно не анонсируем ни содержание, ни те или иные темы, которые будут затронуты в послании. Мы не будем этого делать сейчас", – сказал Песков журналистам.

Раз в год Владимир Путин обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, который выражает видение стратегических векторов развития России на ближайшую перспективу. Оно включает политические, экономические, идеологические положения, а также конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат Федерального собрания.

По традиции на мероприятии присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели заксобраний субъектов страны, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе руководители региональных общественных палат, главреды крупнейших СМИ.

В прошлом году Путин выступил с посланием 15 января, оно продолжалось час и 12 минут. До этого обращения к парламенту длились в среднем чуть более часа. Оглашение программного документа в 2018 году стало рекордным и заняло один час и 55 минут.

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