ВОЗ выразила заинтересованность в широком использовании вакцины "Спутник V"

Россия 11 августа 2020 года первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса на базе двух штаммов аденовируса

ТБИЛИСИ, 22 апр – Sputnik. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" обретает все большую популярность – на этот раз заинтересованность в широком использовании препарата выразила Всемирная организация здравоохранения. Об этом Гендиректор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус заявил на встрече с заместителем главы МИД России Сергеем Вершининым.

Гендиректор ВОЗ высоко оценил вклад российской стороны в развитие многостороннего сотрудничества под эгидой ВОЗ, в том числе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает МИД России.

"Оргaнизация зaинтересована в ширoком испoльзовании рoссийской вaкцины "Спутник V" и других отвeтственных прeпаратов для прoфилактики кoронавирусной инфeкции в цeлях сoдействия нуждaющимся стрaнам, в том числe по кaналам мeждународных мeханизмов", – привoдит слoва Гебрейесуса прeсс-служба МИД РФ.

Россия 11 августа 2020 года первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса на базе двух штаммов аденовируса. Она получила название "Спутник V".

Вакцина зарегистрирована уже в более 60 странах с общим населением три миллиарда человек. Российская вакцина занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

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