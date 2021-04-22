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Ампулы с вакциной Гам-КОВИД-Вак (Спутник V)

ВОЗ выразила заинтересованность в широком использовании вакцины "Спутник V"

© photo: Sputnik / Evgeny Byatov
Россия
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1863)
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Sputnik Грузия
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Россия 11 августа 2020 года первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса на базе двух штаммов аденовируса

ТБИЛИСИ, 22 апр – Sputnik. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" обретает все большую популярность – на этот раз заинтересованность в широком использовании препарата выразила Всемирная организация здравоохранения. Об этом Гендиректор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус заявил на встрече с заместителем главы МИД России Сергеем Вершининым.

Пандемия коронавируса COVID-19 . ПЦР тестирование в Дели, Индия
© AP Photo / Altaf Qadri
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Гендиректор ВОЗ высоко оценил вклад российской стороны в развитие многостороннего сотрудничества под эгидой ВОЗ, в том числе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает МИД России.

"Оргaнизация зaинтересована в ширoком испoльзовании рoссийской вaкцины "Спутник V" и других отвeтственных прeпаратов для прoфилактики кoронавирусной инфeкции в цeлях сoдействия нуждaющимся стрaнам, в том числe по кaналам мeждународных мeханизмов", – привoдит слoва Гебрейесуса прeсс-служба МИД РФ.

Россия 11 августа 2020 года первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса на базе двух штаммов аденовируса. Она получила название "Спутник V".

Вакцина зарегистрирована уже в более 60 странах с общим населением три миллиарда человек. Российская вакцина занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1863)

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