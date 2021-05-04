Каким будет Парад Победы 2021: репетиции парада в Москве

День Победы над фашизмом празднуют во многих странах мира, в том числе и в Российской Федерации 9 мая

День победы в Великой Отечественной войне в 2021-м с размахом отметят во всех городах России, а парад военной техники и военнослужащих – главное мероприятие праздника, пройдет на Красной площади в Москве.

В военном параде, посвященном 76-й годовщине Победы, традиционно принимают участие представители разных видов войск и училищ, боевая и вспомогательная техники, а также авиация.

В военном параде в Москве в 2021-м примут участие более 12,5 тысячи человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, 76 летательных аппаратов. К репетиции допускаются только те, кто прошел вакцинацию от коронавируса.

Sputnik Грузия поинтересовался, каким будет Парад Победы в 2021-м и графиком репетиций парада в Москве.

Репетиции парада в Москве

В Москве ведется активная подготовка к празднованию одного из самых важных государственных праздников – первая репетиция Парада Победы прошла 5 апреля.

Репетиции Парада Победы в основном проводят в ночное время – тренировка пеших парадных расчетов, проезд военной техники, а также пролет парадного строя авиации начнется 4 мая в 22:00. Репетиции военного парада проходят на так называемой "парадной площадке", которая точно повторяет размеры Красной площади.

Генеральная репетиция Парада Победы в Москве состоится 7 мая – последняя отработка маневров полностью повторяет маршрут, которым колонны будут следовать в День Победы. В генеральной репетиции принимают участие все пешие колонны, техника и самолеты, а не отдельные расчеты.

В День Победы на параде в Москве демонстрируют новинки военной техники, тем самым показывая всю мощь российских войск. В частности, в военном параде в Москве в 2021-м впервые можно будет увидеть бронеавтомобиль повышенной защищенности "Тайфун ПВО".

В Параде Победы примут участие танки Т-34, Т-72Б3, Т-90М, новейший Т-14, боевые машины поддержки танков – БМПТ, реактивные системы залпового огня "Солнцепек", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", зенитно-ракетные комплексы "Бук" и другие.

Право открывать торжественный марш и выносить Знамя Победы принадлежит Роте почетного караула Преображенского полка.

Материал подготовлен на основе открытых источников