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Провокация британского эсминца и ответ России – видео

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video : Ministry of defence of Russia
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/1a/252135203.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210626/252135243/Provokatsiya-britanskogo-esmintsa-i-otvet-Rossii--video.html

Минобороны России опубликовало кадры пролета российского самолета над британским эсминцем Defender, нарушившим границу у Крыма. Смотрите в видео кадры с места событий

Инцидент в Черном море произошел днем 23 июня. Британский корабль незаконно пересек границу России у мыса Фиолент, сообщает Минобороны РФ. Чтобы остановить Defender, российские военные сделали предупредительные выстрелы и сбросили авиабомбы по курсу движения эсминца.

Экипаж корабля предупредили о возможности применения оружия. В Британии утверждают, что эсминец якобы совершал мирный проход, но в российском Минобороны заявили, что расценивают инцидент как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Теги:
Великобритания, Крым, Крым, Россия, Россия

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