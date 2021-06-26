Провокация британского эсминца и ответ России – видео

Минобороны России опубликовало кадры пролета российского самолета над британским эсминцем Defender, нарушившим границу у Крыма. Смотрите в видео кадры с места событий

Инцидент в Черном море произошел днем 23 июня. Британский корабль незаконно пересек границу России у мыса Фиолент, сообщает Минобороны РФ. Чтобы остановить Defender, российские военные сделали предупредительные выстрелы и сбросили авиабомбы по курсу движения эсминца.

Экипаж корабля предупредили о возможности применения оружия. В Британии утверждают, что эсминец якобы совершал мирный проход, но в российском Минобороны заявили, что расценивают инцидент как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.



