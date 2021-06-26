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При въезде в Россию иностранцы теперь должны будут подписывать "соглашение о лояльности"

© photo: Sputnik / Maxim Blinov
Россия
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Соглашение предполагается использовать как меру административного воздействия профилактического характера

ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Иностранные граждане при въезде в Россию будут обязаны подписывать "соглашение о лояльности", касающееся правил пребывания в стране и осуществления трудовой деятельности сообщает RT со ссылкой на МВД страны.

В ведомстве пояснили, что введение в законодательство института "соглашения о лояльности" предусмотрено концепцией проекта нового федерального закона в сфере миграции.

Мигранты на вокзале
© photo: Sputnik / Sergey Sergeev
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"Данный инструмент предполагается использовать как меру административного воздействия профилактического характера в целях информирования иностранного гражданина о правилах (требованиях) въезда в РФ, выезда из РФ, пребывания (проживания) в РФ и привлечения к трудовой деятельности в РФ, об установленных ограничениях и запретах, о последствиях их несоблюдения", — говорится в сообщении.

Подписывая такое соглашение, мигрант подтверждает, что проинформирован, в частности, о последствиях несоблюдения установленных правил, а также дает согласие не причинять ущерб России.

Также с иностранного гражданина будет взято обязательство оплатить расходы, связанные с его возможной высылкой за пределы страны, если им будут нарушены условия соглашения.

При подписании соглашения въезжающими в Россию без визы иностранными гражданами также предполагается проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации.

"Согласно проекту закона, подписание соглашения о лояльности предполагается иностранными гражданами, въезжающими в РФ в визовом порядке, одновременно при подаче заявления о выдаче (оформлении) визы на въезд в РФ, в том числе в электронной форме", — уточнили в ведомстве.

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