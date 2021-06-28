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Вакцина ЭпиВакКорона

Очередная вакцина от коронавируса начинает регистрацию в России

© photo: Sputnik / Kirill Braga
Россия
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1942)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210628/252155816/Ocherednaya-vaktsina-ot-koronavirusa-nachinaet-registratsiyu-v-Rossii.html

Новая вакцина от коронавируса предназначена для профилактики COVID-19 и будет выпускаться в виде суспензии для внутримышечного введения

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Центр "Вектор" подал документы на регистрацию вакцины "ЭпиВакКорона-Н", следует из государственного реестра лекарственных средств Минздрава РФ.

"Дата регистрации входящего номера: 28.06.2021... Торговое наименование: ЭпиВакКорона-Н Вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19", - говорится в реестре.

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© AP Photo / Mahesh Kumar A
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Согласно ему, речь идет о вакцине для профилактики COVID-19. Она выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения, "1 доза/0,5 миллилитра".

Ранее сообщалось, что Минздрав России выдал разрешение на проведение первой-второй фазы клинических исследований еще одной вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона-Н", разработанной государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Из реестра следовало, что клинические исследования должны начаться 8 апреля, закончиться - 30 сентября 2021 года.

Как пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора, "ЭпиВакКорона-Н" – пептидная вакцина с технологическими особенностями производства для масштабирования. Вакцина предполагает внутримышечное введение.

Всего в России доступны три препарата: помимо "ЭпиВакКороны", это "Спутник V" (от НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи) и "КовиВак" (от Центра имени Чумакова РАН). Также существует "Спутник Лайт" — однокомпонентная версия "Спутника", которую рекомендуют для ревакцинации.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1942)

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