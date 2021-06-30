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Трансляция в эфире - прямая линия Владимира Путина с жителями России

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Трансляция в эфире - прямая линия Владимира Путина с жителями России
Смотрите в видео прямой эфир ежегодной специальной программы "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным". Глава российского государства в ходе общения с жителями страны ответит на интересующие их вопросы
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=48679003&type=mp4
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/1e/252169852.jpg
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/1e/252169860.jpg
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PT1S
2021-06-30T13:00Z

Смотрите в видео прямой эфир ежегодной специальной программы "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным". Глава российского государства в ходе общения с жителями страны ответит на интересующие их вопросы

Президент России Владимир Путин проводит прямую линию с российскими гражданами – глава государства традиционно в свободном режиме отвечает на вопросы, волнующие россиян.

Такой формат общения уже стал традиционным и пройдет в 18-й раз. Чтобы подготовиться к прямой линии, российский лидер провел совещания с сотрудниками своей администрации, а также некоторыми заместителями председателя правительства и министром финансов. Как отметил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, президента ожидают вопросы из самого широкого списка тем.

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
© photo: Sputnik / Aleksey Nikolskiy
Без студии и посредников: прямая линия с Путиным пройдет в новом формате

В этом году прямая линия проходит в новом формате. Акцент поставлен на приложение для смартфонов, с помощью которого граждане смогут обратиться к президенту "без посредников". Студии в этом году не будет.

В прошлом году отдельной беседы в привычном формате из-за пандемии коронавируса не проводилось, но некоторые вопросы граждан были заданы во время большой пресс-конференции российского президента в декабре 2020 года.

По статистике, главе государства поступает от нескольких сотен тысяч вопросов до нескольких миллионов. Традиционно длительность прямых линий не ограничивается. Первые пять таких эфиров продолжались менее трех часов, однако с 2007 года программа всегда выходила за рамки трех часов. Самой продолжительной стала прямая линия 2013 года, которая длилась 4 часа 47 минут.

Теги:
Политика, Владимир Путин, Россия, Россия

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