МИД России призвал Запад "не соваться" в Черное море

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Великобритании и ее союзникам не следует "соваться" в Черное море, нарушая границы России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Почему Россия жестче реагирует на провокации в Черном море?>>

Говоря об инциденте с эсминцем Defender, дипломат отметил, что Лондон и Вашингтон "стремятся потакать" Киеву даже в ситуациях, которые чреваты конфликтом.

Он назвал инцидент с британским кораблем провокацией.

"С провокаторами нужно говорить максимально прямо, предметно объясняя на пальцах, что в следующий раз им свои провокации лучше оставить в стороне и сюда не соваться. Просто не соваться, потому что по носу они получат. А риски конфликтов в результате этого могут повыситься еще больше", — сказал он.

Он подчеркнул, что Москва "готова дать отпор любому авантюристу", и поэтому призвал оставить Черное море мирным.

Британский эсминец Defender 23 июня на три километра вошел в территориальное море и пересек границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский пограничный корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М — бомбометание по курсу движения эсминца.

Британское Минобороны и канцелярия правительства заявили, что корабль ВМС "совершал мирный проход через территориальные воды Украины и никто по нему не стрелял", а Россия проводила "учения". Однако журналист Би-би-си, находившийся на борту эсминца, подтвердил, что корабль преднамеренно пересек границу.

Владимир Путин назвал действия Великобритании провокацией и проявлением неуважения к выбору крымчан. При этом он выразил уверенность, что даже если бы российские моряки потопили эсминец, это не спровоцировало бы полномасштабный конфликт, поскольку на Западе понимают, что не могут выйти из такого противостояния победителями.

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