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Дмитрий Песков

Песков прокомментировал отношения России и США

© photo: Sputnik / Сергей Гунеев
Россия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210728/252446127/Peskov-prokommentiroval-otnosheniya-Rossii-i-SShA.html

По словам Дмитрия Пескова, пока у России и США нет ни партнерских программ, ни таких же отношений

ТБИЛИСИ, 28 июл – Sputnik. Россия и США вряд ли являются партнерами, они оппоненты или визави, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Вид на Женеву, фото из архива
© AFP / FABRICE COFFRINI
Стартовали переговоры России и США по стратегической стабильности

"Вряд ли можно сейчас назвать партнерами, скорее это наши оппоненты или наши визави. Пока никаких партнерских у нас ни программ, ни отношений нет, к нашему сожалению, хотя, вы знаете, что президент Путин неоднократно демонстрировал политическую волю к нормализации этих отношений", - сказал он.

По его словам, радует то, что стороны перешли "от пикирования к переговорам, которые сопровождаются дальнейшим пикированием – словесным". Но то, что представители России и США общаются по вопросам стратегической стабильности, является положительным знаком.

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