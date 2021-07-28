Песков прокомментировал отношения России и США

По словам Дмитрия Пескова, пока у России и США нет ни партнерских программ, ни таких же отношений

ТБИЛИСИ, 28 июл – Sputnik. Россия и США вряд ли являются партнерами, они оппоненты или визави, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Вряд ли можно сейчас назвать партнерами, скорее это наши оппоненты или наши визави. Пока никаких партнерских у нас ни программ, ни отношений нет, к нашему сожалению, хотя, вы знаете, что президент Путин неоднократно демонстрировал политическую волю к нормализации этих отношений", - сказал он.

По его словам, радует то, что стороны перешли "от пикирования к переговорам, которые сопровождаются дальнейшим пикированием – словесным". Но то, что представители России и США общаются по вопросам стратегической стабильности, является положительным знаком.

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