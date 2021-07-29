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Дмитрий Песков

"НАТО вокруг наших границ"- в России оценили учения Agile Spirit в Грузии

© photo: Sputnik / Grigory Sisoev
Россия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210729/252455360/NATO-vokrug-nashikh-granits--v-Rossii-otsenili-ucheniya-NATO-v-Gruzii.html

Российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность усилением сотрудничества Грузии с НАТО

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Официальная Москва считает учения НАТО в Грузии предметом для внимательного отслеживания, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Десятые по счету многонациональные военные учения НАТО Agile Spirit 2021 – "Проворный дух" стартовали в Грузии во вторник и продлятся до 6 августа. Учения проходят на пяти локациях с участием 15 стран-членов и партнеров Альянса. Всего в них задействовано 700 американских военных, 1 600 грузинских и еще 250 военнослужащих из других стран.

 

"Лишнее подтверждение того, что НАТО со своей военной инфраструктурой вокруг наших границ, не просто вокруг наших границ, а соприкасается с нашими границами. Это, конечно, предмет для очень внимательного отслеживания с нашей стороны", - сказал Песков журналистам.

Учения Agile Spirit проводится с 2011 года и являются одним из компонентов сотрудничества Грузии с США и НАТО. В рамках этих маневров военные проходят подготовку для участия в международных миротворческих миссиях. В 2020 году из-за пандемии коронавируса учения не проводились.

В свою очередь, российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность усилением сотрудничества Грузии с НАТО. Москва не согласна с позицией Тбилиси, что совместные с НАТО учения призваны содействовать стабильности в Черноморском регионе, заявила ранее официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

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