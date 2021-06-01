Алсу пришлось снова краснеть из-за дочки-певицы

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Дочь певицы Алсу Микелла высказалась об отношениях с певицей: 13-летняя девочка призналась, что звездной матери пришлось снова краснеть за нее.
Микелла Абрамова стала победительницей популярного шоу "Голос. Дети" в 2019-м году, но юную певицу лишили первого места из-за скандала с нечестным голосованием. Эта ситуация не сломила 13-летнюю звезду, и она продолжила заниматься музыкой и даже поучаствовала в "Детской Новой волне". А теперь поговорила с репортерами СтарХита.
В новом интервью дочка Алсу призналась, что маме снова пришлось снова краснеть за нее, но на этот раз из-за проблем в школе.
Микелла объяснила, что несколько раз не сделала домашнюю работу, после чего учитель поставила ее на особый контроль, что сделало девочку "главной хулиганкой" в семье.
На фестивале Абрамова подружилась с блогером Давой - бывшим парнем Ольги Бузовой, и даже сняла с ним пару забавных роликов. Таким образом Микелла сменила на посту Киркорова, который взорвал ТикТок поеданием бургеров с Манукяном.
View this post on Instagram
- Алсу покрасовалась в обуви от грузинского дизайнера
- Почему Алсу не будет на Евровидении 2019: подробности скандала
- Мальчик из Грузии покорил судей "Голос. Дети" в Германии – видео