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Алсу пришлось снова краснеть из-за дочки-певицы

© photo: Sputnik / Рамиль Ситдиков
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (67)
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13-летняя наследница звезды, которую лишили первого места в шоу «Голос. Дети», откровенно рассказала об отношениях со звездной мамой

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Дочь певицы Алсу Микелла высказалась об отношениях с певицей: 13-летняя девочка призналась, что звездной матери пришлось снова краснеть за нее.

Микелла Абрамова стала победительницей популярного шоу "Голос. Дети" в 2019-м году, но юную певицу лишили первого места из-за скандала с нечестным голосованием. Эта ситуация не сломила 13-летнюю звезду, и она продолжила заниматься музыкой и даже поучаствовала в "Детской Новой волне". А теперь поговорила с репортерами СтарХита.

Певица Алсу выступает на юбилейном общем собрании комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО
© photo: Sputnik / Grigory Sisoev
Певица Алсу выступает на юбилейном общем собрании комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО

В новом интервью дочка Алсу призналась, что маме снова пришлось снова краснеть за нее, но на этот раз из-за проблем в школе.

Микелла объяснила, что несколько раз не сделала домашнюю работу, после чего учитель поставила ее на особый контроль, что сделало девочку "главной хулиганкой" в семье.

На фестивале Абрамова подружилась с блогером Давой - бывшим парнем Ольги Бузовой, и даже сняла с ним пару забавных роликов. Таким образом Микелла сменила на посту Киркорова, который взорвал ТикТок поеданием бургеров с Манукяном.

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A post shared by MIKELLA (@mikellaabramova)

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Теги:
Алсу

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