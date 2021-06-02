"Поехали, Зоя!" – Шнуров от всех отписался и отдал песни загадочной вокалистке

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Музыкант и бывший лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров объявил о начале нового проекта – это группа "Зоя" и ее первый альбом "Это жизнь".

Теперь вместо Сергея Шнурова матерные песни о разных жизненных ситуациях поет загадочная вокалистка, которую СМИ, впрочем уже расшифровали.

Накануне он удалил из своего аккаунта все публикации и ото всех отписался. А в YouTube появилась запись настоящей музыкальной вакханалии.

В сборник "Зои" вошло 14 композиций.

Вести.ru cообщают, что "Зоя" на самом деле – Ксения Руденко родом из Краснодара. Ранее она участвовала в музыкальном шоу-квесте "Я вижу твой голос" и в финале и безупречно спела дуэтом с Валерием Меладзе.

По данным СМИ, презентация нового проекта состоится 2 июня, на Петербургском экономическом форуме.

Проект не только о музыке. Ранее Шнуров подал заявку на регистрацию товарного знака ZOYA. Предполагается, что под этим брендом будет выходить самая разнообразная продукция – от товаров для ухода за телом до игровых автоматов. Также под знаком "Зоя" будут предоставляться услуги по размещению рекламы и информационному сопровождению, пишут Вести. ru.

Слушатели уже активно комментируют новый проект Шнура.

"Слушаю "Зою", я слышу Шнура. Это хороший ход – доносить свою музыку до людей чужим голосом, пусть даже женским и сексуальным в каких-то моментах", "Ну и зачем мне "Зоя"? Шнура верните!", "Что попало. Не зашло. Одна пошлость и мат", – мнения разделились. © photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров

Сергей Шнуров (Шнур) – российский рок-музыкант, поэт, киноактер, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп "Ленинград" и "Рубль". Генпродюсер телеканала RTVi (с 29 июня 2020 года), сопредседатель "Партии Роста".

По специальности – реставратор изделий из дерева, он стал одним из самых эпатажных российских музыкантов. Исполняет песни в жанрах гаражный рок, ска, панк-рок и русский шансон, в песнях использует ненормативную лексику. На концерте в Нюрнберге вышел на сцену голым. Также Сергей Шнуров выступал голым в конце выступления с группой "Рубль" на фестивале Kubana в августе 2010 года и на концертах группы "Ленинград" в Москве 5 и 6 июня 2014 года, в столичном клубе "Известия Hall".

Предлагает запретить продажу алкоголя и наркотиков лицам без высшего образования и выступает против смертной казни.

Многократно был номинирован на премию "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга" и в 2009 году взял премию, как самый знаменитый петербуржец в номинации "Музыка". В 2016 году стал человеком и музыкантом года по версии журнала GQ.

В 2017 году последователи Церкви летающего Макаронного Монстра признали Сергея Шнурова своим святым, за песню о лапше быстрого приготовления.

В рейтинге Forbes звезд шоу-бизнеса и спорта – в 2016 году занимал 3 место, его доход составил 11 млн долларов.

Шнуров не раз объявлял о роспуске "Ленинграда". Последний раз это произошло в мае 2019 года. Тогда музыкант заявил, что группа прекратит свое существование после масштабного тура по городам РФ. Но, как тогда отметил фронтмен, несмотря на прекращение гастролей, участники "Ленинграда" планируют выступать на корпоративах, если такие предложения будут поступать.

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