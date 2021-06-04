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Певица Манижа (Россия) на репетиции финала 65-го международного конкурса песни Евровидение - 2021 в Роттердаме.

"С ней интересно" – Ладо Кватания рассказал об отношениях с Манижей

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Шоу-бизнес
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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (86)
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Известный клипмейкер грузинского происхождения прокомментировал слухи о романе с 29-летней звездой "Евровидения-2021"

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Грузинско-российский режиссер и клипмейкер Ладо Кватания рассказал о своих отношениях с предполагаемой возлюбленной – певицей Манижей.

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
Режиссёр Ладо Кватания (Фильм "Первый") в Русском павильоне во время презентации презентации проекта Global Russian 2017

Перед финалом "Евровидения-2021" в Сети появились слухи о том, что Манижа встречается с Кватанией. Режиссер стал постановщиком ее концертного номера, снял для нее клип, а также бросил все и прилетел к ней в Роттердам.
Недавно СМИ решили разузнать подробности предполагаемого романа и связались с режиссером. После длительных уговоров, скрытный Кватания все же рассказал о своих отношениях с Манижей.

Ладо Кватания
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Ладо Кватания

Клипмейкер рассказал, что действительно сопровождал артистку в поездке, но при этом отметил, что помимо него на конкурсе присутствовала большая делегация друзей Манижи.

Ладо определил и свой статус в жизни звезды, назвав себя другом и коллегой.

"Мне кажется, что так будет правильнее", – отметил он и добавил, что продолжит сотрудничать и общаться со звездой, так как с ней интересно.

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Международный конкурс песни "Евровидение-2021"

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Темы:
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Теги:
Манижа

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