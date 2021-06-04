"С ней интересно" – Ладо Кватания рассказал об отношениях с Манижей

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Грузинско-российский режиссер и клипмейкер Ладо Кватания рассказал о своих отношениях с предполагаемой возлюбленной – певицей Манижей.
Перед финалом "Евровидения-2021" в Сети появились слухи о том, что Манижа встречается с Кватанией. Режиссер стал постановщиком ее концертного номера, снял для нее клип, а также бросил все и прилетел к ней в Роттердам.
Недавно СМИ решили разузнать подробности предполагаемого романа и связались с режиссером. После длительных уговоров, скрытный Кватания все же рассказал о своих отношениях с Манижей.
Клипмейкер рассказал, что действительно сопровождал артистку в поездке, но при этом отметил, что помимо него на конкурсе присутствовала большая делегация друзей Манижи.
Ладо определил и свой статус в жизни звезды, назвав себя другом и коллегой.
"Мне кажется, что так будет правильнее", – отметил он и добавил, что продолжит сотрудничать и общаться со звездой, так как с ней интересно.
Читайте также:
- За победой в коротком платье: Манижа назвала рецепт успеха на "Евровидении"
- Скандал "Евровидения-2021" – Манижу обвинили в плагиате за красный комбинезон
- Неожиданные факты о семье Манижи: дед певицы был секретным агентом?
- Как дошла до жизни такой? Детство Манижи и ее семья
- "Мыла полы в подъездах" – как мать Манижи смогла прокормить пятерых детей