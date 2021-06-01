За победой в коротком платье: Манижа назвала рецепт успеха на "Евровидении"

29-летняя звезда "Евровидения" Манижа заявила, что с самого начала не рассчитывала на победу в конкурсе и преследовала другие цели

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Российская певица Манижа Сангин призналась, что изначально не рассчитывала на победу на "Евровидении-2021", и раскрыла факты о "закулисье" конкурса.

Представительница России, которая заняла 9-е место в финале шоу, попала в центр внимания поклонников и прессы. СМИ узнали интересные подробности о семье Манижи, о ее возлюбленном, знакомствах на конкурсе и даже запросах коллеги Киркорова. А теперь сама певица решила рассказать о своей изначальной задаче.

Манижа не стала скрывать, что не стремилась завоевать золото "Евровидения", и намекнула на то, что ради победы изменила бы свою тактику.

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov Российская певица Манижа

"Если бы я приехала за победой - приехала бы в коротком, серебряном платье. Я изначально понимала, что не являюсь фавориткой и прекрасно осознавая, какая аудитория смотрит шоу", - откровенно высказалась звезда.

Певица также отметила, что старается не обманывать саму себя и уверена в своей сексуальности и чувственности. И эти качества проявляются не только в одежде, но также во взгляде и посыле. Вот почему звезда рада, что не стала раздеваться ради шоу.

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