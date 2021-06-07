Брошенная певичка – у Бузовой новая роль в театре

ТБИЛИСИ, 7 июн - Sputnik. Поп-певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила в соцсетях, что сыграет в спектакле Московского художественного театра имени Горького (МХАТ) "Чудесный грузин", посвященном молодости Иосифа Сталина.
Премьера состоится 11 и 12 июня, режиссер-постановщик Рената Сотириади.
"Теперь я каждый свой день провожу на культовой сцене с легендами и репетирую главную премьеру этого сезона во МХАТе", – говорится в посте Бузовой в закрытом аккаунте в Инстаграме.
Как уточняется на сайте театра, спектакль "Чудесный грузин" поднимет "острую, провокационную, опасную тему – молодость вождя".
"История молодого революционера-подпольщика, отправленного партией на задание в Батуми, перерастает в настоящий приключенческий экшн, детектив, главной тайной которого остается загадка личности самого Сталина", – говорится в описании спектакля.
Худрук МХАТ Эдуард Бояков заявил в интервью "Комсомольской правде", что Бузова исполнит роль "Беллы Шанталь, певицы кабаре и корпоративов", которая "вызывает у всех усмешку".
"Сюжет пьесы – некий перевертыш, в ней есть опереточная брошенная девица Белла Шанталь, персонаж, который становится шпионкой, Матой Хари – умной, хитрой. Она помогает главному герою, спасает Сталина", – рассказал Бояков.
"Новая газета" пишет, что Бузова получит за роль почти полмиллиона рублей.
Договор МХАТа и певицы опубликован на сайте госзакупок. Из него следует, что Бузова за шесть репетиций получит 234 766 рублей, а за сами спектакли – 234 044 рубля.
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