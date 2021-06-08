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Группа Мгзавреби (Mgzavrebi)

Mgzavrebi, Меги Гогитидзе и Манижа выступят на российском фестивале "Дикая мята"

photo: Mgzavrebi Band / FB
Шоу-бизнес
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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (109)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210608/251960613/Mgzavrebi-Megi-Gogitidze-i-Manizha-vystupyat-na-rossiyskom-festivale-Dikaya-myata.html

На одной сцене с грузинскими музыкантами выступят самые популярные российские исполнители, такие как Гарик Сукачев, Иван Дорн, Манижа и другие

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Музыкальные бэнды из Грузии – фолк-рок группа Mgzavrebi и PANGEO и Леван Кбилашвили, Меги Гогитидзе, а также Манижа Сангин (Manizha) выступят на российском фестивале "Дикая мята", который пройдет в Тульской области с 18 по 20 июня, сообщают организаторы.

"Дикая Мята" – один из крупнейших музыкальных фестивалей на территории России и СНГ. На площадке мультиформатного феста ежегодно выступают знаменитые российские исполнители, мировые звезды и набирающие популярность музыканты. Мероприятие состоится на берегу реки Оки, у деревни Бунырёво в окрестностях Алексина.

Грузинская певица Нуца Бузаладзе
photo: Nutsa Buzaladze / FB
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Грузинские музыканты выступят на сцене Sirena: Mgzavrebi – 18 июня, проект PANGEO и Леван Кбилашвили – 19 июня и Меги Гогитидзе 20 июня. 

На мероприятии Манижа впервые представит в live-формате свою песню Russian Woman, с которой представляла Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021".

В лайн-апе также заявлены Иван Дорн, "КИНО", Гарик Сукачев, Green Grey, The Hatters, "АукцЫон", The Big Push, Ren, Tequilajazzz, Алена Швец, Tesla Boy, "АИГЕЛ", ZOLOTO, "Аффинаж", "кис-кис", IDIOT и другие.

Отмечается, что на фестивале гостям будет обеспечен комфорт и безопасность, питьевые фонтанчики и кемпинги с освещенными улицами. Фестиваль будет проведен в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Помимо музыки, фестиваль также предлагает множество возможностей для проведения досуга: спортивные площадки, лекторий, кинотеатр, ярмарка, насыщенная детская программа.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (109)

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